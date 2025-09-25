【マルチグリドルで焼く】厚切り豚バラをカリカリに焼く本格「サムギョプサル」
キャンパーの間で人気の調理器具、JHQの「マルチグリドル」をご存知ですか？ 焼く、煮る、蒸す、揚げるなど、1枚でさまざまな調理に使える上、軽くて薄くてお手入れも簡単。しかもガスコンロや炭火だけでなく、オーブン、IH調理器にも対応し、キッチンでも大活躍する万能ツールなんです。
そんなマルチグリドルの大ファンというのが、芸能界きってのアウトドアフリークでBBQ芸人のたけだバーベキューさん。アウトドアに必ず持参するほど愛用しているたけだバーベキューさんが、マルチグリドルに特化したとっておきのレシピを教えてくれます。
※本記事はたけだバーベキュー著の書籍『マルチグリドル マジックレシピ』から一部抜粋・編集しました。
■サムギョプサル
厚切り豚バラ肉をカリカリに焼くのがたけだ流。
焼けてからハサミでカットすると本格的でパフォーマンスにもなり盛り上がる！
【このレシピに使用したマルチグリドル／サイズ：33cm、タイプ：FLAT、深さ：2cm】
材料（4人分）
豚バラ肉（ブロック）…400g
にんにく（スライス）…4かけ分
白菜キムチ…150g
九条ねぎ（斜め切り）…1/4本分
サンチュ…16枚
えごまの葉…適量
サムジャン※…適量
Ａタレ
ごま油…大さじ2
塩…適量
◎準備するもの
ハサミ
※サムジャン…包むものを意味する「サム」と、大豆を発酵させた調味料の総称「醤（ジャン）」からなる韓国の合わせ調味料。韓国味噌、砂糖、ごま、にんにく、コチュジャンなどが入っていて甘辛い味わい。
作り方
1.豚バラ肉は、肉の繊維に沿って1cm厚さに切る。
2.Ａの材料を混ぜてタレを作っておく。
3.マルチグリドルを強火にかけて油をひかずに1の豚バラ肉を両面こんがり焼いたら、ハサミで食べやすい大きさに切り分ける 。
4.中央に残った油でにんにく、白菜キムチを炒める。火が通ったら弱火にして、3の豚バラ肉を白菜キムチのまわりに敷き詰めて九条ねぎを添える。
5.サンチュを広げ、えごまの葉、豚バラ肉、白菜キムチ、九条ねぎをのせて包み、サムジャンや2のタレをつけて食べる。
COMMENT
中央にたまった豚脂（ラード）でにんにくと白菜キムチを炒めて豚の旨味をしっかり移そう！
■レシピを参考にするときは
・マルチグリドルはフチがなく浅いので、調理中に具材がすべり落ちることがあるので注意しましょう。焼いたり炒めるときは菜箸やトングがおすすめです。
・マルチグリドルでの調理は先端が金属製のトング、フライ返し、フォーク＆ナイフ、金属製のタワシなどを使用すると、表面のコーティングを傷つける恐れがありますのでご注意ください。また、洗う際は、中性洗剤を含ませた柔らかいスポンジや布でやさしく洗ってください。
たけだバーベキュー
1986年生まれ。兵庫県出身。BBQはもちろんピクニックやキャンプ、野外飯などをこよなく愛する芸能界きってのアウトドアフリー ク。お肉検定やハーブ検定キャンプ検定などの資格も所持し、カナダアルバータ州BBQ大使などその他多くの肩書を持つ。テレビやラジオなど多岐にわたるメディアでBBQやアウトドアの楽しさを発信し続ける、今もっとも勢いのあるアウトドアタレントである。
