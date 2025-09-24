【BANDAI SPIRITS：2025年10月発売発売スケジュール】 9月24日 公開

「30MP 綾波レイ(プラグスーツVer.)」10月25日発売予定

BANDAI SPIRITSは、2025年10月に発売するプラモデル商品のスケジュールを公開した。

本スケジュールによると、ガンプラ「ENTRY GRADE 1/144 ウイングガンダム」は10月11日、美少女プラモ「30MS」より「30MS 芹沢あさひ」や「30MS オプションボディパーツ アルファシスターズファンタズム3[カラーB]」も10月11日に発売予定。

また「30MP 綾波レイ(プラグスーツVer.)」は10月25日発売予定であるほか、「HG 1/100 VF-31C ジークフリード(ミラージュ･ファリーナ･ジーナス機)」も10月25日に発売予定となっている。

(C)カラー

(C)創通・サンライズ

THE IDOLM@STER (TM) & (C)Bandai Namco Entertainment Inc. (C)BANDAI SPIRITS 2021

(C)2015 BIGWEST