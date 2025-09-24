ホイップたっぷりで贅沢ぅぅぅ♡【ローソン】食べ逃したくない「新作スイーツ」

夏の暑さも少しずつ落ち着きはじめ、食べたいスイーツの気分もさっぱり系からコクを感じられるものに変わってきている方も多いのでは？【ローソン】では、そんな気分にぴったり合う、クリームをたっぷり味わうスイーツが新登場。一部の新作には、あまりの好評ぶりに品切れが続いているものもあるんだとか。そこで今回は、クリームを贅沢に使った「新作スイーツ」をまとめました。

クリームたっぷりの贅沢感

ウチカフェスイーツの新作として登場したのは、ローソン初となる冷やしクリームパン。「クリームたっぷり！ ふわもち冷やしクリームパン チョコホイップ（生チョコ入り）」は、その名の通り、パンの中に隙間なくみっちりとチョコホイップが詰まっています。ホイップは、生チョコのほんのりとした甘さ、とろけるような軽やかさが特徴です。

大ヒットにも納得の完成度

「クリームたっぷり！ ふわもち冷やしクリームパン カスタードホイップ」には、バニラシード入りのカスタードホイップがたっぷり。冷やすことでしっとり感が増すパン生地に、なめらかなカスタードがよくなじむため、濃厚なコクのクリームをたっぷりと食べられる満足感で満たされます。

たっぷりホイップにこしあんをプラス

「ミルクホイップあんぱん」はふんわり食感のパン生地で、北海道小豆を使ったこしあんと信州八ヶ岳産牛乳を使ったホイップクリームを包んだ菓子パン。「冷やしクリームパン」シリーズとは異なり、こちらのクリームはこしあんとのバランスを考えてさっぱりとした後味に仕上げています。

よりプレミアム感のある新フレーバー

「プレミアムロールケーキ とろける2層のカスタード」は、ローソンの定番スイーツの新フレーバー。カスタードが香るロールケーキ生地に食感の異なる2種類のカスタードを合わせており、ますますプレミアム感が増した味わいを楽しめます。カスタードとホイップ、クリームで変わる2つのロールケーキを食べ比べてみるのも◎

【ローソン】の「新作スイーツ」は、クリームを心ゆくまで味わえる名品揃い。いずれもクリームが主役のスイーツですが、仕上がりは全く異なるので、その日の気分に合わせてさまざまな味を楽しんで。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@sujiemon様、@pan.oyatsu様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

