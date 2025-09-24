YouTuberのゆたぼん（16）が23日、自身のXを更新。自民党の小泉進次郎農相らがXのコメント欄（リプライ）を制限していることについて「コメント欄を閉鎖していては『なまごえ』は聞こえないと思いますよ？」と国民の生の声を聞く姿勢に疑問を投げかけた。



総裁選への立候補を表明した小泉氏は22日、自身のXに「昨日は『なまごえプロジェクト』として二カ所で車座対話を開催」などとつづり、千葉・埼玉で国民の声を直接聞く企画を実施したことを報告していた。この投稿を引用リポストして、同党の三原じゅん子こども政策担当大臣が「とにかく細かく『なまごえ』を聞いて歩く、そんな地道な活動から自民党を変えていく､､､それが小泉進次郎。」と投稿。国民の声を地道に聞く姿勢を強調したが、小泉氏も三原氏もXのコメント欄は閉じられ、返信できるユーザーが制限された状態になっており、疑問の声があがっていた。



ゆたぼんは三原氏の同投稿を引用リポストして「三原じゅん子さん、小泉進次郎さん！コメント欄を閉鎖していては『なまごえ』は聞こえないと思いますよ？」と指摘。「Xには、僕みたいに自分の声を言葉にして必死で伝えようとしてる子供達も沢山いるので、まずはコメント欄を開放して日本国民の、そして日本の子供達の『なまごえ』を聞いて下さい！」とコメント欄を制限せず、開放することを求めた。



（よろず～ニュース編集部）