アパレル店員さん「今一番欲しいのはお金」 “貯金ゼロ&借金返済中”本音トークが話題に
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
「撮影中の美女にインタビュー」と題した動画で、アパレル店員さんが自身のリアルな現状や今後について赤裸々に語った。動画冒頭では「貯金額教えてください」という問いかけに「ゼロです」と即答し、現在は借金返済中であることを明かした。
本業は、最近働き始めたという人気ブランド「ラングラー」のアパレル店員で、勤務歴は4ヶ月ほど。以前は飲食店でのアルバイト経験もあるが、「人気ありましたか?」という質問には「全然、全然」と笑い交じりに答え、現在の月収は「今の給料は13とかですね」と、13万円程度であることを説明した。
また、「どんな仕事でも自由に選べて収入も保証されるとしたら？」との質問には「アパレルしたいですね」と即答。「ちょっと似合ってないなと思った時、ちゃんと似合ってないなって言ってくれますか?」という確認には「他の方がいいんじゃないですかね」と率直に述べるなど、仕事へのこだわりも垣間見せた。
「今一番欲しいものは？」と問われると、「お金ですね。」と即答。その理由を「親に結構助けてもらってるんで、借金とかあるんで返しつつ、プレゼントとかできたらなみたいな」と語り、家族への想いも口にした。
プライベートでは「彼氏はいます」と明かしたアパレル店員さん。彼のことを「めっちゃいい人です」「超面白いみたいな。顔タイプです」と愛情たっぷりに紹介。「どんな大人になりたい？」という締めくくりの質問には、「自分で機嫌が取れる人になりたい」と目標を語った。「一番機嫌取れない」と笑い合う場面で和やかに動画は幕を下ろした。
本業は、最近働き始めたという人気ブランド「ラングラー」のアパレル店員で、勤務歴は4ヶ月ほど。以前は飲食店でのアルバイト経験もあるが、「人気ありましたか?」という質問には「全然、全然」と笑い交じりに答え、現在の月収は「今の給料は13とかですね」と、13万円程度であることを説明した。
また、「どんな仕事でも自由に選べて収入も保証されるとしたら？」との質問には「アパレルしたいですね」と即答。「ちょっと似合ってないなと思った時、ちゃんと似合ってないなって言ってくれますか?」という確認には「他の方がいいんじゃないですかね」と率直に述べるなど、仕事へのこだわりも垣間見せた。
「今一番欲しいものは？」と問われると、「お金ですね。」と即答。その理由を「親に結構助けてもらってるんで、借金とかあるんで返しつつ、プレゼントとかできたらなみたいな」と語り、家族への想いも口にした。
プライベートでは「彼氏はいます」と明かしたアパレル店員さん。彼のことを「めっちゃいい人です」「超面白いみたいな。顔タイプです」と愛情たっぷりに紹介。「どんな大人になりたい？」という締めくくりの質問には、「自分で機嫌が取れる人になりたい」と目標を語った。「一番機嫌取れない」と笑い合う場面で和やかに動画は幕を下ろした。
関連記事
エッグモデル・蘭が明かす「可愛いから貫ける」 派手メイク＆内装屋の意外な素顔
アパレル店員さん「服オシャレな人嫌なんですよね」貯金は5万円、仕事観を赤裸々告白
競輪選手さん、驚愕の本音！「貯金ないです」「最下位でも20万」の裏側を語る
チャンネル情報
街中でお金事情を調査していくエンタメチャンネルです。