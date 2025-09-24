「こりゃ売れまくるわ…」ダイハツ新型「ムーヴ」の“75点主義”がちょうどいい理由

軽自動車でホンダとスズキを取り上げたのであれば、ここはやはりダイハツも……ということで、今回はダイハツ「ムーヴ」の試乗記をお送りします。ダイハツにとっては久しぶりの新型車（理由は記事に）となるムーヴ。今年6月に発売されてすぐに売れまくっており、ここ数カ月は、軽自動車の販売台数トップ3の座をN-BOXやスペーシアと争っています。注目のムーヴの乗り心地はいかに？（コラムニスト フェルディナント・ヤマグチ）

11年ぶりにフルモデルチェンジが施された、ダイハツの軽ハイトワゴン、ムーヴの試乗記であります。

デビュー30周年！ダイハツ・ムーヴは軽ハイトワゴンのスタンダード

今回お送りするのは、当代取って7代目のダイハツ・ムーヴの試乗記である。

初代ムーヴの誕生は1995年。今年はデビュー30周年に当たる節目の年である。累計販売台数はおよそ340万台。国内限定という限られた市場にありながら、これだけの数を売ってきたのだからそれはそれは立派なものだ。ムーヴは軽ハイトワゴンのスタンダートとも呼べるクルマである。

フルモデルチェンジが施されるのは、実に11年ぶりのこと。この手のクルマにしてはモデルチェンジが異常に遅い。本当はもっと早く売ることができたのだが、めでたい30周年に合わせて発売のタイミングを遅らせていたのだ……と言いたいところだが、実情は違う。7代目ムーヴの発売は、今から2年前の2023年7月に向けて準備されていた。しかしその年に出すことができなくなる、「ある事情」があった。

他ならぬ検査不正問題の発覚である。

