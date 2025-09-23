競技中に寝袋を使って横になり、目を閉じて集中力を高める姿から「眠れる森の美女」と話題をさらった陸上女子走り高跳び、ウクライナのヤロスラワ・マフチフ選手（24）が2025年9月19日、自身のインスタグラムを更新。白いワンピース姿で東京を満喫するオフショットを披露した。

「Thank you all」

マフチフ選手はインスタグラムに「Chapter 24」「Thank you all」とつづった。この日は自身の24歳の誕生日。ミニ丈の白いワンピースを着こなすショットや、笑顔でケーキを持つ姿などを投稿した。動画では、銀座の「NISSAN CROSSING」を訪れ、スポーツカーの運転席に乗り込むところがとらえられていた。

インスタグラムに投稿された写真のうち1枚目では、白いワンピースを着用。銀座の路上をバックに、腕を組んでポーズを決めていた。2枚目ではケーキとともにパシャリ。4枚目では全身ショットで、すらりとした抜群のスタイルを見せていた。

マフチフ選手は「東京世界陸上」で、前回大会「ブダペスト世界陸上」の優勝に続く連覇をねらったが、3位で今大会を終えた。