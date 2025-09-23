ＴＢＳラジオの人気番組「東京ポッド許可局」のイベント「東京ポッド許可局２０２５ 秋の祭典」が２１日、東京・有楽町のよみうりホールで行われ、マキタスポーツ、プチ鹿島、サンキュータツオが出演。チケットはソールドアウトとなる熱気の中、２時間のトークで集結した「許可局員」に笑顔をもたらした。

北は北海道、西は鳥取からも「許可局員」が駆けつける中、「許可局クイズグランプリ」「ユーチューバー・鹿島マーボードーフによる麻婆豆腐食レポ動画」「論」といった魅惑の演目が並び、笑いの絶えない２時間となった。

「許可局クイズグランプリ」ではその日の午前中、看板番組の「サンデーモーニング」に出演した同局の駒田健吾アナウンサーがＭＣを務め、自由かつ軽妙な司会進行で沸かせた。

３人のおしゃべりは２００８年にポッドキャストからスタートし、今年で１７年目になる。プロ野球ファンの鹿島はその歩みを振り返り、「中田翔のプロ野球人生と同じぐらい、くだらないことをしゃべっているんだな〜」と現役引退した２００８年プロデビューの“同期”に思いを馳せた。

マキタは「きょうは死力を振り絞って、全力の緩さを見せたという形です」と逆説的に“許可局らしさ”を表現した。「僕らはしゃべっているだけ。『平成にお笑いは置いてきた』と言っているにもかかわらず、みんな笑って下さる」と教養にあふれた許可局員に感謝した。

タツオは最近届いたリスナーからのメールが、許可局をやり続ける意義を再認識してくれたと話した。出産し、育児中の新米ママさんが、赤ちゃんから目が離せない中、許可局を聴くことが楽しみというものだ。

「最終的に音だけが残って、お子さんをあやしながら聴かれていると。人の温かみに触れるものであると。面白すぎる芸人の番組や、ちょっとカタい情報番組になっちゃうと、息苦しくなるから、緩い場所があると…まさにラジオならではのね」

これにはＰＫも「こんな僕らのしゃべりも、誰かの役に立っているんだってね。うれしくなりますよ」と声を弾ませた。

売店ではタツオ待望の許可局グッズである靴ベラ（税込み４４００円。「長い靴ベラ」またの名を「冬のリヴィエラ」）が開場１０分で売り切れるなど、グッズ展開も活況を呈した。毎年、夏場は「許可局そうめん」が人気を博している。イベントの収益とともに、これらの売り上げは番組継続のために使われ、ＴＢＳラジオで１２年間、許可局は流れ続けている。

オンエアは毎週土曜日の２５時から。「暗い森の時間にひっそりと…」が番組の合言葉だ。実社会において、森が生物多様性の保全に大きな役割を果たしているように、この１時間に心を躍らせて日々を生き抜く…許可局でなきゃダメな人々は、全国にたくさんいる。「今後もリスナーのみなさんと一緒に、年を取っていきたい」とタツオ。３人の「死力を振り絞る全力の緩さ」は、永久に不滅である。（加藤 弘士）

■配信チケットで９・２８まで視聴可能

〇…公演のアーカイブ視聴は９月２８日の２３時５９分まで可能だ。配信チケットは同日の２１時まで販売されているので、当日会場に行けなかった人もゆっくりと、３人の楽しいおしゃべりを堪能したい。詳細はＴＢＳラジオの公式ホームページまで。