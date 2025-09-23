この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

12人産んだ助産師HISAKO「産後1ヶ月で夫にセックス求められた…“愛されてない”は違う」悩む女性に本音助言

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル『助産院ばぶばぶ』で12人産んだ助産師HISAKOさんが、「産後１ヶ月未満でセックスを求められました。ひどくないですか？」と題した動画を公開。視聴者から寄せられた切実な夫婦関係の相談に対し、助産師として、そして母としての立場から率直な見解を語った。



相談を寄せた「ゆっぴーさん」は、産後1ヶ月未満で夫から性交渉を迫られ、娘の寝ている横で断りきれず対応したことに心を痛めていると告白。「夫は娘や私の体のことよりも自分の欲を優先した」ことが忘れられず、モヤモヤした気持ちを抱え続けているという。



これに対しHISAKOさんは、「旦那さんは休みの日にわざわざ車を走らせて会いに来てくれたり、お昼ご飯を作ってくれたり、とても協力的に感じた。本当に家庭人ですよね」と夫の行動を評価。一方で産後1ヶ月の性交渉が医学的に禁止される理由を丁寧に説明し、「『先生が言ってたから』ではなく、『こういう理由があるからできない』と理論的に伝えることが大切」と指摘。「産後1ヶ月間は母体の回復や感染症を防ぐために禁止なんです」と医学的見地から強調した。



また「パパとママの間で温度差がある」とし、「退院＝日常復帰と考えてしまう男性も多い。でもそこには医学的根拠があることをしっかり説明して、きちんと理解してもらう必要がある」と、夫婦間の意識のギャップを明かした。



「夫婦のすれ違いを“愛されていない”と短絡的に結びつけるのは違う」と断言し、「そういうパパの行動は、妻や家族を愛しているからこそ湧き上がる気持ちでもある。性的欲求だけでなく、『会いたい』『家族と過ごしたい』という強い感情がある」と男性側の心理にも理解を示した。



動画の終盤では、「夫婦で納得がいくまで話し合うことの大切さ」を繰り返し訴え、「産後の女性の心身の変化を事前にパートナーと共有し、互いの違いを理解することが、夫婦の信頼関係を深める一歩」とアドバイス。最後に「今からでも遅くない。モヤモヤは溜めず、ぜひお互いの気持ちを率直に言葉にして」と、悩める多くの母親に呼びかけ締めくくった。