2025Ç¯9·î21Æü¡¢¡Ö¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ¡×¤Î¿·ºî¥¢¥Ë¥á¡Ö¿·¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ U-17 WORLD CUP ·è¾¡¥á¥ó¥Ð¡¼·èÄêÀï¡×¤ÎÀ©ºî¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢Ê»¤»¤ÆºîÉÊ¥í¥´¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ¡×¤Ï¡¢µöÈå¹ä»á¤ÎÌ¡²è¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢¥Æ¥Ë¥¹¤ÎÌ¾Ìç¡¦ÀÄ½Õ³Ø±àÃæÅùÉô¤ËÆþ³Ø¤·¤¿¼ç¿Í¸ø¤Î±ÛÁ°¥ê¥ç¡¼¥Þ¡Ê¤¨¤Á¤¼¤ó¥ê¥ç¡¼¥Þ¡Ë¤¬¡¢Å·À¤ÎºÍÇ½¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¥Æ¥Ë¥¹Éô¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤ÈÃÄÂÎÀï¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¡¢Á´¹ñÂç²ñÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹Êª¸ì¡£1999Ç¯¤«¤é2008Ç¯¤Þ¤Ç¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡×¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¡¢Âè2¥·¥ê¡¼¥º¤Î¡Ö¿·¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ¡×¤¬¡Ö¥¸¥ã¥ó¥×¥¹¥¯¥¨¥¢¡×¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤Ï01Ç¯10·î¤Ë¡Ö¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ¡×¡¢11Ç¯9·î¤Ë¡Ö¿·¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë14Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿OVA¡Ö¿·¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ OVA vs Genius10¡×¤Î¸å¤ÎÊª¸ì¤ÇÀ¤³¦Âç²ñ¤¬ÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¡Ö¿·¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ U-17 WORLD CUP¡×¤¬22Ç¯7·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Â³¤±¤Æ¡Ö¿·¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ U-17 WORLD CUP SEMIFINAL¡×¤¬24Ç¯10·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤È¥É¥¤¥ÄÂåÉ½¤Ë¤è¤ëÇ®Àï¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Â³ÊÔ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Î¿·ºî¡Ö¿·¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ U-17 WORLD CUP ·è¾¡¥á¥ó¥Ð¡¼·èÄêÀï¡×¤ÎÀ©ºî¤¬·èÄê¡£¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤È¤Î·è¾¡Àï¤Ë¸þ¤±¤ÆÆüËÜÂåÉ½¤Î½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò·èÄê¤¹¤ëßõÎõ¤ÊÀï¤¤¤¬Êª¸ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤òÃæ¹ñ¤ÎSNS¡¦ÈùÇî¡Ê¥¦¥§¥¤¥Ü¡¼¡Ë¤ÇÊ£¿ô¤Î¥Ö¥í¥¬¡¼¤¬¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤ÈºÇ¿·ºî¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡×¡ÖÌ¡²è¤ò¤º¤Ã¤ÈÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢ËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¡Ø¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ¡Ù¤¬¤É¤³¤Þ¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤ë¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤ÎÀ¼¤ä¡ÖµîÇ¯¤Î¤â¤Þ¤À¸«¤Æ¤Ê¤¤¡×¡Ö¸åÈ¾¤Ï»î¹ç¤¬¸ØÄ¥¤µ¤ì¤¹¤®¤Æ¤ÆÌ¡²è¤â¤·¤Ð¤é¤¯ÆÉ¤ó¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ã¶ËÅª¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤Þ¤µ¤«¿·ºî¤¬½Ð¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È·ëËö¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤À¤±¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤¡ª¡×¡Ö¤É¤ó¤Ê¤ËÏÃ¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Ç¤â¡¢´°·ë¤Þ¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤Ê¤é¤½¤ì¤Ç½½Ê¬¡×¡ÖºÇ¹â¤À¡ª¡£U-17¤Î·è¾¡¥á¥ó¥Ð¡¼·èÄêÀï¡¢¤³¤ÎÅ¸³«¤ÏËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¡ª¡Ø¿·¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤È¥¥ã¥éÀßÄê¤Ï¤¤¤Ä¤â°ú¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤·¡¢º£²ó¤Î¿·ºî¥¢¥Ë¥á¤â¤Þ¤¿Âç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¥Æ¥Ë¥×¥ê¡ÊÆ±ºî¤ÎÎ¬¾Î¡Ë¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤è¡¢¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ËÈ÷¤¨¤è¤¦¡ª¡×¤ÈÆ±ºî¤ò»Ø¼¨¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/´äÅÄ¡Ë