¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡ÖÆüËÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤í¤Ï´Ö°ã¤¤¡×¡¡ºßÆü10Ç¯¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤¬¸ì¤ë¡È°ÜÌ±¤È¶¦À¸¡É¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊËÜ²»
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖºßÆü10Ç¯¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤¬¸ì¤ë¡¢ÆüËÜ¤Î°ÜÌ±ÌäÂê¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤Ç¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹½Ð¿È¤ÎYouTuber¡¦¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤¬´¶¤¸¤ëÆüËÜ¤Î°ÜÌ±Áý²Ã¤È¡¢¤½¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤¢¤ë¼Ò²ñ¤ÎÊÑÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÖÍç¡¹¤Ë»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ä¤ÏÆüËÜ¤ò½»¤ß¤Ë¹Ô¤¯¤ÈÁª¤ó¤À¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢ÆüËÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤í¡×¤È¼çÄ¥¤¹¤ë³°¹ñ¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤ò»ØÅ¦¤·¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ï¤â¤Ã¤È³°¹ñ¿Í¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤Ù¤¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÆüËÜ¿Í¤¬»Ò¶¡¤ò»ý¤Á¤ä¤¹¤¤¼Ò²ñ¤òºî¤ë¤Ù¤¤«¡×¤ÈÌäÂêÄóµ¯¡£¼«¿È¤¬13Ç¯Á°¤Ë½éÍèÆü¤·¤¿º¢¤ÈÈæ³Ó¤·¡¢ÆüËÜ¤Ë½»¤à³°¹ñ¿Í¤¬µÞÁý¤·¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¼Ò²ñ¤Ï²ÈÂ²¤òºî¤ê¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¸«²ò¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜ¤Ç»°¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤ë¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¤µ¤ó¤â¡¢¡ÖÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂçÊÑ¤È¹â¤¤¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿È¤Î·Ð¸³¤òÎ¨Ä¾¤Ë¹ðÇò¡£¡ÖºÇ¶á¼ã¤¤¿Í¤Ë²ñ¤¦¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¡Ø»Ò¤É¤â¤òºî¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¾¯»Ò²½¤Ë»õ»ß¤á¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¸½¾õ¤Ë´íµ¡´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¶áÇ¯¤Î°ÜÌ±µÞÁý¤Ë¤è¤ë¼Ò²ñ¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö³°¹ñ¿Í¤¬¤À¤¤¤ÖÁý¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÊ¸²½¤ä¹Í¤¨Êý¤¬º®¤¶¤ê¡¢µÕ¤Ë»Ò¶¡¤òºî¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¿Í¤¬Áý¤¨¤ë¥Ñ¥¿ー¥ó¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤òÈäÏª¡£¡Ö»ä¤ÏÆüËÜ¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤¿¤¯¤ÆÆüËÜ¸ì¤ò³Ð¤¨¡¢ÆüËÜ¤Î¥Þ¥Êー¤òÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤¹¤°¤ËÆëÀ÷¤á¤ëÊ¸²½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£´èÄ¥¤é¤Ê¤¢¤«¤ó¡£²æËý¤ä±óÎ¸¡¢ÂÅ¶¨¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡×¤È¡¢¸½¼Â¤ÎÊÉ¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¤ª¶âÌÜÅö¤Æ¤ÇÆüËÜ¤ËÍè¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ÆüËÜÊ¸²½¤Ë¤Ï¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¿Í¤âÁý¤¨¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¾ï¼±¤òÆüËÜ¤ÇÄÌ¤½¤¦¤È¤¹¤ë³°¹ñ¿Í¤¬Â¿¤±¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤ÎÊ¿ÏÂ¤¬Êø¤ì¤ë¡×¤È¤â¸ÀµÚ¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ö³°¹ñ¿Í¤¬¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç±Ñ¸ìÂÐ±þ¤òÅöÁ³¤Î¤è¤¦¤Ëµá¤á¤ë¡×¥·ー¥ó¤òµó¤²¡¢¡Ö¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ëÅØÎÏ¤¬¤Ê¤¯¡¢¤¿¤À´Ñ¸÷¼Ôµ¤Ê¬¤Ç¤¤¤ë¿Í¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤ä¤ä¿Éíå¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
ÉÔË¡ÂÚºß¤äË¡Î§°ãÈ¿¤Î³°¹ñ¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Ó¥¶¤ò»ý¤¿¤º¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ê»Å»ö¤ò¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¡£·Ù»¡¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÈÈºá¹Ô°Ù¤ò¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤ÏÂ¨ºÂ¤ËÆüËÜ¤«¤éÂàµî¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¡¢¸·³Ê¤ÊÂÐ±þ¤òµá¤á¤¿¡£
¡Ö»ä¤ÏÆüËÜ¤ÇÊë¤é¤¹¤È·è¤á¤¿¤«¤éÆüËÜ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¿¡£µÕ¤Ï¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¤Î¥ëー¥ë¤ä¥Þ¥Êー¡¢¸ÀÍÕ¤Ê¤ÉÁ´Éô¹ç¤ï¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¶¯Ä´¤·¡¢¡Ö¤â¤·¹ç¤ï¤Ê¤±¤ì¤ÐÌµÍý¤»¤ºÊÌ¤Î¹ñ¤òÁª¤ó¤ÀÊý¤¬ÎÉ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
Æ°²è¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤è¤¦¤ÈÅØÎÏ¤¹¤ë³°¹ñ¿Í¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡£¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬ÌÂÏÇ¤òÈï¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢»ä¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö³§¤µ¤ó¤Ï°ÜÌ±¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥×¥é¥¹¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤Ë¤âÌä¤¤¤«¤±¤Ê¤¬¤éÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ä¤ÏÆüËÜ¤ò½»¤ß¤Ë¹Ô¤¯¤ÈÁª¤ó¤À¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢ÆüËÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤í¡×¤È¼çÄ¥¤¹¤ë³°¹ñ¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤ò»ØÅ¦¤·¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ï¤â¤Ã¤È³°¹ñ¿Í¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤Ù¤¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÆüËÜ¿Í¤¬»Ò¶¡¤ò»ý¤Á¤ä¤¹¤¤¼Ò²ñ¤òºî¤ë¤Ù¤¤«¡×¤ÈÌäÂêÄóµ¯¡£¼«¿È¤¬13Ç¯Á°¤Ë½éÍèÆü¤·¤¿º¢¤ÈÈæ³Ó¤·¡¢ÆüËÜ¤Ë½»¤à³°¹ñ¿Í¤¬µÞÁý¤·¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¼Ò²ñ¤Ï²ÈÂ²¤òºî¤ê¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¸«²ò¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜ¤Ç»°¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤ë¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¤µ¤ó¤â¡¢¡ÖÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂçÊÑ¤È¹â¤¤¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿È¤Î·Ð¸³¤òÎ¨Ä¾¤Ë¹ðÇò¡£¡ÖºÇ¶á¼ã¤¤¿Í¤Ë²ñ¤¦¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¡Ø»Ò¤É¤â¤òºî¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¾¯»Ò²½¤Ë»õ»ß¤á¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¸½¾õ¤Ë´íµ¡´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¶áÇ¯¤Î°ÜÌ±µÞÁý¤Ë¤è¤ë¼Ò²ñ¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö³°¹ñ¿Í¤¬¤À¤¤¤ÖÁý¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÊ¸²½¤ä¹Í¤¨Êý¤¬º®¤¶¤ê¡¢µÕ¤Ë»Ò¶¡¤òºî¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¿Í¤¬Áý¤¨¤ë¥Ñ¥¿ー¥ó¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤òÈäÏª¡£¡Ö»ä¤ÏÆüËÜ¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤¿¤¯¤ÆÆüËÜ¸ì¤ò³Ð¤¨¡¢ÆüËÜ¤Î¥Þ¥Êー¤òÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤¹¤°¤ËÆëÀ÷¤á¤ëÊ¸²½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£´èÄ¥¤é¤Ê¤¢¤«¤ó¡£²æËý¤ä±óÎ¸¡¢ÂÅ¶¨¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡×¤È¡¢¸½¼Â¤ÎÊÉ¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¤ª¶âÌÜÅö¤Æ¤ÇÆüËÜ¤ËÍè¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ÆüËÜÊ¸²½¤Ë¤Ï¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¿Í¤âÁý¤¨¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¾ï¼±¤òÆüËÜ¤ÇÄÌ¤½¤¦¤È¤¹¤ë³°¹ñ¿Í¤¬Â¿¤±¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤ÎÊ¿ÏÂ¤¬Êø¤ì¤ë¡×¤È¤â¸ÀµÚ¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ö³°¹ñ¿Í¤¬¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç±Ñ¸ìÂÐ±þ¤òÅöÁ³¤Î¤è¤¦¤Ëµá¤á¤ë¡×¥·ー¥ó¤òµó¤²¡¢¡Ö¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ëÅØÎÏ¤¬¤Ê¤¯¡¢¤¿¤À´Ñ¸÷¼Ôµ¤Ê¬¤Ç¤¤¤ë¿Í¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤ä¤ä¿Éíå¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
ÉÔË¡ÂÚºß¤äË¡Î§°ãÈ¿¤Î³°¹ñ¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Ó¥¶¤ò»ý¤¿¤º¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ê»Å»ö¤ò¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¡£·Ù»¡¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÈÈºá¹Ô°Ù¤ò¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤ÏÂ¨ºÂ¤ËÆüËÜ¤«¤éÂàµî¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¡¢¸·³Ê¤ÊÂÐ±þ¤òµá¤á¤¿¡£
¡Ö»ä¤ÏÆüËÜ¤ÇÊë¤é¤¹¤È·è¤á¤¿¤«¤éÆüËÜ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¿¡£µÕ¤Ï¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¤Î¥ëー¥ë¤ä¥Þ¥Êー¡¢¸ÀÍÕ¤Ê¤ÉÁ´Éô¹ç¤ï¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¶¯Ä´¤·¡¢¡Ö¤â¤·¹ç¤ï¤Ê¤±¤ì¤ÐÌµÍý¤»¤ºÊÌ¤Î¹ñ¤òÁª¤ó¤ÀÊý¤¬ÎÉ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
Æ°²è¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤è¤¦¤ÈÅØÎÏ¤¹¤ë³°¹ñ¿Í¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡£¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬ÌÂÏÇ¤òÈï¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢»ä¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö³§¤µ¤ó¤Ï°ÜÌ±¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥×¥é¥¹¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤Ë¤âÌä¤¤¤«¤±¤Ê¤¬¤éÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö
¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡ÖÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¤ÈµíÐ§¤Ë¿´Ã¥¤ï¤ì¤¿¡×Ì¼¤Î¼ÁÌä¤ËËÜ²»¤ÇÅú¤¨¤ë¡ª
¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡ÖÆüËÜ¿Í¤Ø¤Îº¹ÊÌ¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡×¨¡¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¼ã¼Ô¤Î¸½¾õ¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯
¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡ÖÁ´Éô»ß¤á¤è¤¦¡×Àë¸À¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î»Ë¾åºÇÂçµé¥¹¥È¥é¥¤¥¤Ë¶ÃØ³¡Ö¥¸¥ì¥¸¥ç¥ó¤ÎºÆÍè¤«¡×
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
Bonjour¡¢¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡ª µþÅÔºß½»¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤Ç¤¹¡ª¿©¤ÙÊª¡¢¿ÍÀ¸¡¢»Å»ö¡¢Îø°¦¤Ê¤É¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÈÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤Î°ã¤¤¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¤È±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹. 100ËüÅÐÏ¿¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ø¤ÊÎ¹¹Ô¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡ª¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Ï¤Þ¤À¸À¤ï¤Ê¤¤¤±¤É¸¡º÷¤¹¤ë¤È¤¸«¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤