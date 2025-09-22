Amazonなどで「Xbox ワイヤレス コントローラー」が期間限定でお買い得に！ 9月24日よりキャンペーンセール開催
【「Xbox ワイヤレス コントローラー」キャンペーンセール】 期間：9月24日～9月28日
□Amazon.co.jp「Xbox」のページ
Microsoftは、「Xbox ワイヤレス コントローラー」を対象としたキャンペーンセールを協賛のXbox販売店にて9月24日より実施する。期間は9月28日まで。
セールの対象となるのは、様々なカラーバリエーションとUSB-C ケーブルのセット商品を含む全8種。実施販売店舗はMicrosoft Store、Amazon.co.jp、楽天 スーパー DEAL SHOP、ビックカメラなど。
実施内容、実施有無、在庫状況などは販売店によって異なり、販売店ごとに予告なく終了する場合がある。
□楽天 スーパー DEAL SHOP「Xbox」のページ
□「Xbox ワイヤレス コントローラー 対象製品のキャンペーンセールを9月24日より開始」のページ
対象製品Xbox ワイヤレス コントローラー (カーボン ブラック) Xbox ワイヤレス コントローラー (ロボット ホワイト) Xbox ワイヤレス コントローラー + USB-C ケーブル Xbox ワイヤレスコントローラー (パルスサイファー) Xbox ワイヤレス コントローラー (ショック ブルー) Xbox ワイヤレス コントローラー (パルス レッド) Xbox ワイヤレス コントローラー (ディープ ピンク) Xbox ワイヤレス コントローラー (ベロシティ グリーン)
実施店舗Amazon.co.jp 上新電機 ビックカメラ ヤマダデンキ ヨドバシカメラ 楽天 スーパー DEAL SHOP Microsoft Store
