Microsoftは、「Xbox ワイヤレス コントローラー」を対象としたキャンペーンセールを協賛のXbox販売店にて9月24日より実施する。期間は9月28日まで。

セールの対象となるのは、様々なカラーバリエーションとUSB-C ケーブルのセット商品を含む全8種。実施販売店舗はMicrosoft Store、Amazon.co.jp、楽天 スーパー DEAL SHOP、ビックカメラなど。

実施内容、実施有無、在庫状況などは販売店によって異なり、販売店ごとに予告なく終了する場合がある。

□Amazon.co.jp「Xbox」のページ

□楽天 スーパー DEAL SHOP「Xbox」のページ

□「Xbox ワイヤレス コントローラー 対象製品のキャンペーンセールを9月24日より開始」のページ

対象製品

実施店舗

Xbox ワイヤレス コントローラー (カーボン ブラック) Xbox ワイヤレス コントローラー ( ロボット ホワイト) Xbox ワイヤレス コントローラー + USB -C ケーブル Xbox ワイヤレスコントローラー ( パルス サイファー) Xbox ワイヤレス コントローラー (ショック ブルー) Xbox ワイヤレス コントローラー ( パルス レッド) Xbox ワイヤレス コントローラー (ディープ ピンク) Xbox ワイヤレス コントローラー (ベロシティ グリーン) Amazon .co.jp 上新電機 ビック カメラ ヤマダデンキ ヨドバシ カメラ 楽天 スーパー DEAL SHOP Microsoft Store

