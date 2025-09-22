この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」で“倒産させないプロ”の市ノ澤翔氏が、今急増する人材派遣会社の倒産ラッシュと、その背後にある本当の理由、さらには業界で実際に起きている給料未払い問題について詳細に語った。【倒産急増】儲かるはずなのにどうして...人材派遣会社の倒産ラッシュが起こる理由をお話しします。というタイトルの動画で、市ノ澤氏は「人材派遣会社相当倒産してるね。マジでヤバいんだよね」と、現場のリアルを鋭く指摘した。



市ノ澤氏によれば、2023年の1月から11月までで72件もの人材派遣会社が倒産しており、これは「右肩上がりで増え続けている」深刻な状況。「2年前の30件から倍以上のペース」と、業界の異常事態を強調している。



倒産が爆増している最大の要因について、市ノ澤氏は「最大の原因は人手不足問題」と断言。「人手不足はチャンスのはずが、派遣会社自身も人材を集められず“派遣する人がいない”ことでビジネスが回らなくなる」と事情を説明。「企業は正社員が欲しいため、わざわざ派遣で働く人が減り“正社員採用に流れる売り手市場”が加速している」とも述べた。さらに、「派遣会社同士の価格競争で利ざやがどんどん減り、もはや派遣1人あたりの利益が数百円レベルという“儲からない構造”になっている」と、実態を赤裸々に分析した。



加えて「派遣法の改正や同一労働同一賃金の導入も経営の負担を増やし、中小派遣会社の事業継続をますます困難にしている」と、法制度面の厳しさにも言及。また、「大手と違い、資本力や体力がない中小零細派遣会社は逆風に耐えられず、“ゾンビ企業化”や一気に倒産へと追い込まれやすい」と警鐘を鳴らした。



そして業界の闇として、「MAXαのように、給料が支払われないまま社長が連絡不能＝“社長が飛んじゃった”という事例も実際に起きている」と告白。「スタッフ登録2万５千人という大手でも、“給料未払い”が現実化していることから、今後はさらに働く人たちの生活がダイレクトに脅かされる懸念が高まっていく」と注意喚起した。



では、どうすれば倒産の連鎖から抜け出せるのか？市ノ澤氏は「どんな業界でも“付加価値を上げていくこと”が生き残りのカギ」と断言。「単純作業での価格勝負は“不毛なレッドオーシャン”なので、教育や専門性を磨き“お客さんにメリットを生み出す”独自の強みを作ることが重要」と力を込めた。



最後に市ノ澤氏は、「本日の黒字格言は、中小企業の生き残る道は、薄利多売ではなく、高付加価値戦略一択。他社にはない自社の強みを作り出せ」とまとめ、「大企業が戦えない土俵で、利益とキャッシュを残せる会社を目指して欲しい」と視聴者にエールを送った。