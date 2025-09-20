この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルで活躍するYouTuber・本間輝明氏が、「iPhone17の購入は楽天モバイルとアップルストアのどっちがお得？実質価格を徹底比較」と題した最新動画を公開。iPhone17シリーズの購入方法について、「Apple Storeと楽天モバイル、どちらで買うとお得か」という疑問に、価格・キャンペーン・還元ポイントなど多角的な視点をもとに詳細に解説した。



本間氏は冒頭、「結論から言いますと、一括購入ならApple本体で購入しつつ、楽天モバイルは三木谷キャンペーンで契約するのが基本的にお得です。ただし、一括購入が難しい方は、楽天モバイルでの購入の方がおすすめできるケースもあります」と明言。その根拠として、双方の最新キャンペーン内容と端末価格、還元ポイント、そして一括・分割など支払い方法ごとの実質負担額をパターン別に徹底比較した。



大注目となったのは、楽天モバイルの「iPhone17購入キャンペーン」と、YouTuber界隈で話題の「三木谷キャンペーン」についての分かりやすい説明だ。MNP（番号そのまま乗り換え）の場合最大21,000ポイント、新規でも最大18,000ポイントの還元を受けられる仕組みについて、「MNPならApple Storeで機種を買って、楽天モバイルのキャンペーンを組み合わせるのが実際トータルでお得。新規や機種変更の場合も比較したが、ほとんどのパターンでApple Storeの方が1万円以上安かった」と独自分析を披露している。さらに、「分割払いや2年ごとに機種を返却するプログラムを使うなら、楽天モバイルの買い替え超得プログラムが有効。ただし、状態によって追加料金が発生するリスクがあり、実際は“レンタル”感覚で利用すべき」と鋭い指摘も見せた。



また、今回の注目ポイントのひとつに「eSIMオンリーとなったiPhone17シリーズ」の影響にも触れ、「物理SIM対応が消滅して“eSIMしか選べない仕様になった”ことはSNSでも話題に。だが、デュアルeSIMも利用可能で、最大8つまでeSIMが登録できる“意外と便利な進化点”もあるので、乗り換えユーザーも安心してほしい」と解説している。



終盤には視聴者に「皆さんは今回のiPhoneの中で、どのiPhoneが一番気になりましたか? ぜひコメント欄で教えてください」と呼びかけるなど、ユーザー目線の情報発信も忘れない本間氏。動画を締めくくる際には、「私もiPhone17 Proが届いたらレビューするかもしれませんので、見たい方は楽しみにしていてください」として、次回以降の情報も予告。「この動画が参考になりましたら高評価をお願いします。あと最近コメントでヒカキンさんに似てますねと言われますが、どうですか？似てますか？」と自虐ネタを交えつつ、明るく動画を終えた。