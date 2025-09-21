姿勢を美しくサポート♡KEYUCAの新作インナーで快適ライフ

猫背や巻き肩など、姿勢の悩みを抱える女性は少なくありません。そんな日常の不快感を解消し、美しい姿勢を自然にサポートしてくれるのが、KEYUCAの新作「肩ラクラク姿勢サポートインナー」です。着るだけで背筋がすっと伸び、心も体も軽やかに♡オールシーズン快適に着られる素材や、上品なカラー展開で毎日のコーデにもなじむ優秀アイテム。新習慣に取り入れたくなる一枚です。

KEYUCAの姿勢サポートインナーの魅力

「肩ラクラク姿勢サポートインナー」は、特殊なパターン設計で着用するだけで自然と胸が開き、背筋が伸びる感覚を叶えます。

柔らかなレーヨン混素材は、長時間の着用でも快適で、360°伸びる生地が動きやすさをサポート。薄手で重ね着にも適しており、季節を問わず活躍してくれるのも嬉しいポイントです。

カラーはグレーベージュとチャコールグレーの2色展開で、シーンを選ばず上品に着こなせます。

商品ラインナップと詳細

半袖タイプは日常使いにぴったりで、M・L・LLの3サイズ展開。価格は2,970円（税込）です。

秋冬におすすめの8分袖タイプも同時発売され、こちらは同じくM・L・LLの3サイズ展開で、価格は3,630円（税込）。

いずれもカラーはグレーベージュとチャコールグレーの2色で、素材はレーヨン95％・ポリウレタン5％を使用。インナーとして透けにくく、上品なデザインで幅広いシーンに対応します。

美姿勢で毎日をもっと心地よく♡

姿勢は日常の習慣から整えることが大切です。KEYUCAの「肩ラクラク姿勢サポートインナー」は、自然な補整力と快適さを兼ね備え、無理なく続けられる姿勢改善アイテム。

美しい姿勢は印象を変えるだけでなく、自信や健康にもつながります。半袖・8分袖の2タイプから、自分のライフスタイルに合わせて選んでみてはいかがでしょうか♪