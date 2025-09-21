秋はキラキラメイクが映える！ピュアガールを演出する「ラメレイヤード」の魅力に酔いしれて♡

秋にまとうラメレイヤードでピュアガール キラキラを存分にちりばめて もはやシーズンレスなキラキラメイクは、輝き方やトーンがわずかに異なるラメ数種をレイヤードして鮮度をアップ！ ラメの粒は小さめ、色も肌になじむトーンの繊細なきらめきをまとうことで、ウブな可愛さあふれるお顔に導いてくれる。 トップス 6,820円／VIOLETTA（アンティローザ）シュシュ 1,980円／GOLDY

使用したコスメはこちら♡ 【a】ザ シングル アイシャドウ スパークル 001SP 2,530円／ADDICTION BEAUTY

▶︎ダイヤモンドのようなまばゆい輝きを放つシルバーラメ。 【b】ルナソル フラッシュクリエイター EX17 3,300円／カネボウ化粧品（限定）

▶︎クリアピンクのベースに揺らめく多彩な輝きをイン。 【c】ブラッシュ N 960 5,060円／NARS JAPAN

▶︎シアーな色づきなのに華やかさが高まる、きらめくライラックのチーク。 【d】ザ シングル アイシャドウ スパークル 005 SP 2,530円／ADDICTION BEAUTY

▶︎ときめく心を表したようなピュアなピンクのきらめき。 【e】クリスタルブルーム リップブーケ セラム 13 3,740円／ジルスチュアート ビューティ（10/3発売）

▶︎ふっくら唇に仕上げるリップセラム。プルーパール入りでピュア度高めのピンク。 【f】同 リップブーケ セラム 14 3,740円／ジルスチュアート ビューティ（10/3発売）

▶︎オトナなきらめきを宿したピンクベージュ。

メイク手順 How to アイ aを上まぶたの中央にのせ、アイホール全体へラフに指でのばし広げる。 チップを使ってaを目頭にちょん、眉毛にふわっとのせる。 bを下まぶたの目頭と、下目尻〜黒目までに点置きし、キラキラをちりばめる。 How to チーク cをほお全体に薄くさっとひと塗りしておく。 その上からdをほおの中心に重ね、キラキラ感とピンクみをしっかり出して、立体的な顔立ちを演出する。 How to リップ まず、上下の唇全体にeをジャストで塗る。 その上からfを気持ちオーバーめに重ねて、ピンクの甘さをほどよくトーンダウンさせながら、キラツヤ感を盛る。

中村里帆

Ray編集部 エディター 佐々木麗