秋はキラキラメイクが映える！ピュアガールを演出する「ラメレイヤード」の魅力に酔いしれて♡
新色コスメを手に入れたら、いろんなメイクにトライしたくなる...。そんなおしゃれ欲が高まっているコ必見♡ 今回は、中村里帆をお手本に、ラメレイヤードを使った「ピュアガール風キラキラメイク」をご紹介します。キラキラを自然にちりばめて透明感も可愛さも爆上げしちゃおう！
秋にまとうラメレイヤードでピュアガール
キラキラを存分にちりばめて
もはやシーズンレスなキラキラメイクは、輝き方やトーンがわずかに異なるラメ数種をレイヤードして鮮度をアップ！
ラメの粒は小さめ、色も肌になじむトーンの繊細なきらめきをまとうことで、ウブな可愛さあふれるお顔に導いてくれる。
使用したコスメはこちら♡
【a】ザ シングル アイシャドウ スパークル 001SP 2,530円／ADDICTION BEAUTY
▶︎ダイヤモンドのようなまばゆい輝きを放つシルバーラメ。
【b】ルナソル フラッシュクリエイター EX17 3,300円／カネボウ化粧品（限定）
▶︎クリアピンクのベースに揺らめく多彩な輝きをイン。
【c】ブラッシュ N 960 5,060円／NARS JAPAN
▶︎シアーな色づきなのに華やかさが高まる、きらめくライラックのチーク。
【d】ザ シングル アイシャドウ スパークル 005 SP 2,530円／ADDICTION BEAUTY
▶︎ときめく心を表したようなピュアなピンクのきらめき。
【e】クリスタルブルーム リップブーケ セラム 13 3,740円／ジルスチュアート ビューティ（10/3発売）
▶︎ふっくら唇に仕上げるリップセラム。プルーパール入りでピュア度高めのピンク。
【f】同 リップブーケ セラム 14 3,740円／ジルスチュアート ビューティ（10/3発売）
▶︎オトナなきらめきを宿したピンクベージュ。
メイク手順
How to アイ
aを上まぶたの中央にのせ、アイホール全体へラフに指でのばし広げる。
チップを使ってaを目頭にちょん、眉毛にふわっとのせる。
bを下まぶたの目頭と、下目尻〜黒目までに点置きし、キラキラをちりばめる。
How to チーク
cをほお全体に薄くさっとひと塗りしておく。
その上からdをほおの中心に重ね、キラキラ感とピンクみをしっかり出して、立体的な顔立ちを演出する。
How to リップ
まず、上下の唇全体にeをジャストで塗る。
その上からfを気持ちオーバーめに重ねて、ピンクの甘さをほどよくトーンダウンさせながら、キラツヤ感を盛る。
完成♡
輝き方やトーンが異なるラメを数種類使うことで、ケバくならない“キラキラメイク”が完成♡
ウブな可愛さあふれるお顔で、友だちや彼の目を惹きつけちゃおう…！
撮影／花盛友里（モデル）、林真奈（静物）ヘア＆メイク／辻村友貴恵（ende）スタイリング／杉本奈穂（KIND）モデル／中村里帆 取材・文／政年美代子
中村里帆
Ray編集部 エディター 佐々木麗