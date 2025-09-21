不眠の悩みを解消する、カンタン薬膳『トマトとベーコンの卵炒め』齋藤菜々子さん直伝

寝苦しい夜が続くと、ほてりや不眠に悩むことも。そんなときは、体の熱をとり、うるおいを与える食材を組み合わせることで、安眠をサポートします。

今回は、うまみたっぷりな『トマトとベーコンの卵炒め』をご紹介。シンプルだけど、体にやさしい薬膳のポイントもしっかり押さえた一皿です。



『トマトとベーコンの卵炒め』の薬膳ポイント

体をうるおす働きのある「トマト」と「チーズ」、そして「卵」。

とくに、トマトには体の熱を冷ます働きも。卵には精神を落ち着かせる効果があるため、不眠対策にぴったりです。

『トマトとベーコンの卵炒め』のレシピ

材料（2人分）

トマト……1個（約180g）

ベーコン……2枚（約30g）

卵……3個

スライスチーズ……2枚

青じその葉……3枚

塩……ふたつまみ

サラダ油……小さじ2

作り方

（1） 材料の下ごしらえをする

トマトはへたを取り、8等分のくし形に切る。青じそは小さめの一口大にちぎる。ベーコンは幅2cmに切る。ボールに卵を割り入れ、塩を加えて混ぜる。スライスチーズをちぎって加え、さっと混ぜる。

（2）炒める

フライパンにサラダ油小さじ1を中火で熱し、ベーコンを入れて炒める。ベーコンが縮んできたらトマトを加え、さっと炒めて端に寄せる。あいたところにサラダ油小さじ1を加えて強めの中火にし、（1）の卵液を入れて半熟になるまで大きく混ぜながら炒める。青じそを加えて火を止め、全体をさっと混ぜる。

簡単なのに、こんなにおいしい！ ベーコン＆トマト＆チーズを、青じそが名アシストします。

寝つきが悪いと感じるときは、薬膳レシピで心と体をいたわりながら、ゆったり味わってみてくださいね。

齋藤菜々子さん 教えてくれたのは… 料理家・国際中医薬膳師 〈今日からできるおうち薬膳〉をモットーに、身近な食材のみを使った作りやすい薬膳レシピを提案している。 詳細はこちら

（『オレンジページ』2025年9月17日号より）