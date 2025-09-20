「ＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴ」の村上信五が２０日放送のＭＢＳテレビ「痛快！明石家電視台」に出演。今まで買って最も犢盂朖瓩世辰燭發里鯡世し、ＭＣの明石家さんまを驚愕させた。

スタジオの観覧客から前述の質問を飛ばされた村上は「今は、ＡＩ。『ＡＩシンゴ』っていうＡＩを作ってるんですよ。自分の分身みたいな」と明かした。

理解できてない様子のさんまは「同じの家に（自分の分身が）いたって、おもしろないやろ？ 俺、もう一人俺が家にいたらイヤやもん」と不思議そう。

さらにさんまが「それは番組で？」と尋ねると、村上は「いや、完全に自己投資で。もしかしたら次の時代にＡＩのタレントが来るかもわからんぞ、というのを１年ぐらい前にいろいろ経済の番組で勉強した時に（思い付いた）」と明かした。

さらにスタジオでは、村上が爍腺疋轡鵐喚瓩伐駭辰靴討い覬覗が流された。これに共演の村上ショージが「これ結構お金かかるんですか？」と直球質問すると、村上は「めっちゃ」とつぶやき苦笑い。

さんまが「値段言えないぐらい？」と尋ねると、村上は「いや、引きます」と真顔で返答した。

そこで、さんまはカメラに映らないように指で金額を示すよう支持。村上の仕草を確認したさんまは「はっはー！ これは松ちゃん（松尾伴内）は無理！ ６万円のアパートに住んでるようではこれは無理。次課長（次長課長）も無理！ アキナは絶対無理！ ショージはひょっとしたら…」とレギュラー出演者の名前を出しながら、かなり高額であることをにおわせていた。