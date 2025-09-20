「ダメなものはダメ」でも「単純に謎」“全面禁煙化”にマリノスのスタジアムDJが見解「分煙が何故できないのか」
もちろん、定められた規則には従う。それを無視するつもりはない。ただ、疑問がないわけでもない。
横浜F・マリノスは９月19日、クラブの公式Xで「ホームゲーム開催日の日産スタジアム周辺にて、喫煙される方を多く確認しております」と発信。「横浜市公園条例の一部改正に伴い、今シーズン途中より横浜F・マリノスのホームゲームは全面禁煙化をしております」とし、全面禁煙の理解と協力を呼びかけた。
この投稿に、横浜FMの専属スタジアムDJの光邦さんが反応。自身のXで「ルールはルール ダメなものはダメ よそはよそ」と綴り、「だが...」と以下のように続ける。
「公園条例が理由なら なぜ横浜公園内にあるハマスタはベイスターズ試合時に喫煙所を設けられるのだろう。特別観覧席NISSAN STAR SUITESには喫煙室が常備されているし。単純に謎。。」
たばこの健康影響には様々な考えや対策があるなかで、光邦さんは「分煙が何故できないのか...」とも記した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
