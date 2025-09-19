¡Ú¥¯¥í¥ß20th¡ÛÃÂÀ¸Æü½Ë¡ù¡ÖKUROMI 20th ANNIVERSARY CAFE¡×¥Ô¥ó¥¯¡ß»ç¤Î¥®¥ã¥ë¥á¥Ë¥å¡¼ËþºÜ¢ö
¥¯¥í¥ß20¼þÇ¯¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¤¿¥Æ¡¼¥Þ¥«¥Õ¥§¤¬Åìµþ¡¦Âçºå¡¦°¦ÃÎ¡¦µÜ¾ë¤Ç³«ºÅ·èÄê¡ª¡¡¡ÖKUROMI 20th ANNIVERSARY CAFE¡×¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£
¡ù¥¯¥í¥ß¥«¥é¡¼¤¬²Ä°¦¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¤ä¥°¥Ã¥ºÎà¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿21ÅÀ¡Ë¡ä¡ä¡ä
¡Ö¥¯¥í¥ß¡×¤Ï¡¢2005Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£¼«¾Î¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¢ö¡¡¹õ¤¤¤º¤¤ó¤È¥Ô¥ó¥¯¤Î¤É¤¯¤í¤¬¥Á¥ã¡¼¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Âç¾Þ¤Ç¤Ï4°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2025Ç¯¤Ï¥¯¥í¥ß20¼þÇ¯¤Î¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥ä¡¼¡ª
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥¨¥ë¥Æ¥£¡¼¥¢¡¼¥ë¤Ë¤Æ¡¢ ¡ÉÆ´¤ì¤Î¥®¥ã¥ë¥â¥Ç¥ë¡É ¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¡ÖY2K¡ÊYear 2000¡ÊÀ¾Îñ2000Ç¯¡Ë¡Ë¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥¤¥Þ¥É¥¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¥¯¥í¥ß¤È¡¢¥à¥é¥µ¥¡ß¥Ô¥ó¥¯¤Î¥®¥ã¥ë²Ä°¦¤¤¥Æ¡¼¥Þ¥«¥Õ¥§¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¥«¥Õ¥§¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥í¥ß¥«¥Õ¥§¤Î¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥ß¡¼¥È¥Ü¡¼¥ë¥×¥ì¡¼¥È¡¢¥à¥é¥µ¥¡ß¥Ô¥ó¥¯¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥Ñ¥¹¥¿¡¢Y2K´¶¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥«¥ì¡¼¡¢¥¯¥í¥ß¥«¥é¡¼´¶ËþºÜ¤Î¥Ñ¥Õ¥§¤ä¥¯¥í¥ß¤Á¤ã¤ó¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¤ò¤ª½Ë¤¤¤¹¤ë¡Ö¥Ï¥Ô¥Ð¥°¥é¥¹¥±¡¼¥¡×¤Ê¤É¤Î¤Û¤«¡¢¥¯¥í¥ß¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥É¥ê¥ó¥¯¤Ê¤É¡¢µæ¶Ë¤Î¶»¥¥å¥ó¡õ¥Õ¥©¥È¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£
¥É¥ê¥ó¥¯Îà¤Ë¤Ï²Ä°¦¤é¤·¤¤¥¹¥È¥í¡¼¥Á¥ã¡¼¥à¡ÊÁ´5¼ï¡Ë¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç1¤Ä¥×¥é¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£DRINK¡¦SIDE DRINK1ÉÊ¤´ÃíÊ¸¤Ë¤Ä¤5¸Ä¤Þ¤Ç¤´ÃíÊ¸²ÄÇ½¡£
¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤â¤´ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢DRINK¡¦SIDE DRINK1ÉÊ¤´ÃíÊ¸¤Ë¤Ä¤2¸Ä¤Þ¤Ç¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡£
FOOD¡¦DESSERT¤Ë¤Ï¡¢1ÉÊ¤´ÃíÊ¸¤Ë¤Ä¤5¸Ä¤Þ¤Ç¥¢¥¯¥ê¥ë¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤ò¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¢¡¼¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥«¥Õ¥§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤äÆÃÅµ¤Ê¤É¤âÅÐ¾ì¡£
¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤ä¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡¢´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤Ê¤É¤Î¥³¥ì¥¯¥¿¥Ö¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¤Û¤«¡¢¶ÒÃå¤ä¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¤ÎÉáÃÊ¸¯¤¤¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¤É¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¥¯¥í¥ß¥«¥é¡¼¤Î»ç¤ä¥Ô¥ó¥¯¤¬¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥®¥ã¥ë²Ä°¦¤¤¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¥¯¥í¥ß¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥«¥Õ¥§¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Ç¥«¥Õ¥§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×ÈÎÇä¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
»öÁ°Í½Ìó¼Ô¸ÂÄê¥«¥Õ¥§ÍøÍÑÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢»öÁ°Í½Ìó¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¡ÖA5¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡ÊÁ´2¼ï¡Ë¡×¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç¤Ò¤È¤Ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¥á¥Ë¥å¡¼ÆÃÅµ¤Ï¡¢°û¿©²ñ·×¤¬3000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¤ÎÊý¤Ë¡Ö¥¯¥ê¥¢¥«¡¼¥É¡ÊÁ´5¼ï¡Ë¡×¤¬¥é¥ó¥À¥à¤Ç¤Ò¤È¤Ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤ò¡ª
¡ÖKUROMI 20th ANNIVERSARY CAFE¡×¤Ï¡¢
Åìµþ¡§BOX cafe&space ¥ë¥ß¥Í¥¨¥¹¥È¿·½ÉÅ¹¡¿2025Ç¯10·î9Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë
µÜ¾ë¡§BALLER:S ¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë¿·ÍøÉÜÅ¹¡¿2025Ç¯10·î14Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á11·î9Æü¡ÊÆü¡Ë
°¦ÃÎ¡§BOX cafe&space¡¡Ì¾¸Å²°¥é¥·¥Ã¥¯1¹æÅ¹¡¿2025Ç¯11·î8Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á12·î7Æü¡ÊÆü¡Ë
Âçºå¡§BOX cafe&space Å·²¦»ûMIOÅ¹¡¿2025Ç¯11·î20Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë
°Ê¾å¤ÎÆüÄø¤Ç³«ºÅ¡£
¥«¥Õ¥§¥µ¥¤¥È¤â¥ª¡¼¥×¥ó¤·¡¢Í½Ìó¼õ¤±ÉÕ¤±¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¯¥í¥ß¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¤Ê¤¬¤é¡¢³Ú¤·¤¤¥«¥Õ¥§¥¿¥¤¥à¤ò²á¤´¤·¤Æ¤Í¡£
¡ÊC¡Ë2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661943
