¡Ö·ã¤ä¤»¡×»ØÅ¦¤Î¸µÌÚÂç²ð¡¢µå³¦¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¿¤Á¤È¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿ÈäÏª¤Ç¡Ö¤Þ¤¹¤Þ¤¹¥¹¥ê¥à¤Ë¡×SNSÁûÁ³¡¢ËÜ¿Í¤Ï¡È¤É¤³¿á¤¯É÷¡É
¡¡¤³¤³¿ô¥«·î¡¢¡Ö·ã¤ä¤»¡×¤Ö¤ê¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸µÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÁª¼ê¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¸µÌÚÂç²ð¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÀ¼¤¬¼ý¤Þ¤ëµ¤ÇÛ¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¡£
¡Ö¸µÌÚ»á¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎYouTube ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ê¤É¤Ç¡Ø2025Ç¯¤Î4·î¤´¤í¤«¤é¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£90kg¤«¤é20kg¤Û¤ÉÂÎ½Å¤òÍî¤È¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Íî¤È¤·Êý¤¬µÞ·ã¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë»Ñ¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤¯¤Ë¡¢8·î30¡Á31Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Ä¹Åè°ìÌÐ¤µ¤ó¤¬¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ËÄ©¤à¤È¤¤¤¦´ë²è¤Ë¸µÌÚ¤µ¤ó¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¡Ø¤ä¤»¤¹¤®¤Æ¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬X¤ÇÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢9·î14Æü¤ËÊ¼¸Ë¸©À¾µÜ»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ø¹Ã»Ò±à¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡Ù¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ë¡¢¸µÌÚ¤ÏMC¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ë»²²Ã¤·¤¿ÊÒ²¬ÆÆ»Ë»á¡¢Î©Ï²ÏÂµÁ»á¡¢¹â¶¶Í³¿»á¡¢Àî¾å·û¿»á¤é¤È»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¡¢Instagram¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡¢¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¼Ì¿¿¤âÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢ËË¤¬¤µ¤é¤Ë¤³¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬ÌÜÎ©¤Á¡¢X¤Ë
¡Ô¸µµð¿ÍÀï»Î¡¢¸µÌÚÂç²ð¡£¤Þ¤¹¤Þ¤¹¥¹¥ê¥à¤Ëw·ò¹¯¤¬¿´ÇÛ¡Õ
¡Ô¸µÌÚÂç²ð¤á¤Ã¤Á¤ãÁé¤»¤¿¤Ê¡Õ
¡Ô¤â¤Ã¤È¿©¤Ù¤è¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢µ¤¸¯¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¬¥Ý¥¹¥È¤µ¤ì¤ë»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬Åö¤Î¸µÌÚ»á¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¿´ÇÛ¤â¤É¤³¿á¤¯É÷¤Ê¤Î¤«¡¢ÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£9·î18Æü¤Ë¤Ï¡¢BS¥Õ¥¸¤ÇÀ¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤¿¥ä¥¯¥ë¥ÈÂÐµð¿Í¤Î»î¹ç¤Ç¡¢¸½Ìò»þÂå¤Ë¡Ö»ÕÄï¥³¥ó¥Ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿À¶¸¶ÏÂÇî»á¤È¤È¤â¤Ë¡¢²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âX¤Ë¤Ï
¡Ô²òÀâ¼Ô¤¬À¶¸¶ÏÂÇî¤È¸µÌÚÂç²ð¤¸¤ã¤ó¡¡¸µÌÚÂç²ð¤¬¥¬¥ê¥¬¥ê¡Õ
¡¡¤È¤¤¤Ã¤¿¶Ã¤¤ÎÀ¼¤Î¥Ý¥¹¥È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢
¡Ô2¿Í¤¬µð¿Í¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¿¤Î¤â20Ç¯Á°¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤Í¡Õ
¡ÔÀ¶¸¶ÏÂÇî¤È¸µÌÚÂç²ð¤Ï¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¤Ã¤Æ¡Õ
¡Ô²òÀâ¤¬À¶¸¶ÏÂÇî¤È¡¡¸µÌÚÂç²ð¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤ë¡Õ
¡¡¤Ê¤É²û¤«¤·¤µ¤È´î¤Ó¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö·ë²Ì¤ÏºÇ²¼°Ì¤Î¥ä¥¯¥ë¥È¤Ëµð¿Í¤¬´°ÉõÉé¤±¤òµÊ¤·¤Æ¡¢µð¿Í¤Ï¼Ú¶â1¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢µð¿Í¤Î¥³¡¼¥Á¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¸µÌÚ¤µ¤ó¤È¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉOB¤ÎÀ¶¸¶¤µ¤ó¤Î²òÀâ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢µð¿Í¥Õ¥¡¥ó¤Ï»î¹ç·ë²Ì¤òÄ¶±Û¤·¤Æ¡¢³Ú¤·¤á¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡·ã¤ä¤»¤·¤Æ¤â¥Õ¥¡¥ó¤ò¶Ã¤«¤»¤ë¡È¤¯¤»¼Ô¡É¤Ö¤ê¤Ï·òºß¤Î¤è¤¦¤À¡£