¥µ¥ó¥¬¥¤¥¢¤¬ÉÔÅ¬ÀÚ¹Ô°Ù¤Îº£ÌîÂçÀ®¤È·ÀÌó²ò½ü¡ÖÅö³º¹Ô°Ù¤Ï¼Ò²ñÅª¾ï¼±¤òÃø¤·¤¯°ïÃ¦¤·¤¿¤â¤Î¡×
¡¡V.LEAGUE MEN¡ÊV¥êー¥°ÃË»ÒÅìÃÏ¶è¡Ë¤Î¤Ä¤¯¤Ð¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉSun GAIA¤Ï19Æü¡¢¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿ー¤Îº£ÌîÂçÀ®¤È¤Î·ÀÌó²ò½ü¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Ìî¤Ï2024Ç¯¤ËÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤«¤é¥µ¥ó¥¬¥¤¥¢¤ËÆâÄê¡£¥ëー¥ー¥¤¥äー¤Ç¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢SNS¤ÇËÌÀé½»±Ø¤Î³¬ÃÊ¤Î¾å¤«¤éÄÌ¹Ô¿Í¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÂÃ¤òÅÇ¤¯ÍÍ»Ò¤¬³È»¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»öÂÖ¤ò¼õ¤±¤Æ¥µ¥ó¥¬¥¤¥¢¤ÏÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¡£·ÀÌó²ò½ü¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤â²¹¤«¤¤¤´À¼±ç¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Åö¥Áー¥à½êÂ°¤Îº£ÌîÂçÀ®Áª¼ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢SNSÅù¤Ç³È»¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌÂÏÇ¹Ô°Ù¡ÊÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¹ÔÆ°¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ö¼Â´Ø·¸¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¿µ½Å¤Ë¶¨µÄ¤ò½Å¤Í¤¿·ë²Ì¡¢2025Ç¯9·î19Æü¤ò¤â¤Ã¤ÆÆ±Áª¼ê¤È¤Î·ÀÌó¤ò²ò½ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
¡ÖÅö³º¹Ô°Ù¤Ï¡¢¼Ò²ñÅª¾ï¼±¤òÃø¤·¤¯°ïÃ¦¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µー¤ò¤Ï¤¸¤á¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤ª¤è¤Ó´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤ËÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼Ò²ñÅª¿®Íê¤òÂ»¤Ê¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤È½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Öº£¸å¤Ï¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¸þ¤±¤¿¶µ°éÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤ª¤è¤ÓÁª¼ê¤Î¹ÔÆ°µ¬ÈÏ¤ÎÅ°Äì¤ò¿Þ¤ê¡¢¿®Íê²óÉü¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤³¤Î¤¿¤Ó¤Ï¡¢³§ÍÍ¤ËÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×