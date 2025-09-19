Æî³¤¤Ê¤ó¤Ð±Ø¡¢2³¬Ãæ±û¸ý²þ»¥Æâ¥³¥ó¥³¡¼¥¹¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¹©»ö´°Î»
Æî³¤ÅÅµ¤Å´Æ»¤Ï¡¢ÆñÇÈ±Ø2³¬Ãæ±û²þ»¥¸ý²þ»¥Æâ¥³¥ó¥³¡¼¥¹¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¹©»ö¤ò´°Î»¤·¡¢9·î27Æü¤«¤é¶¡ÍÑ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
´ûÂ¸¤Î²½¾Ñ¥ì¥ó¥¬¤ä¾²¥¿¥¤¥ë¤òÅ±µî¤·¡¢¿·¤¿¤ËÇò¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿ÆâÁõ¤È¶ÊÀþ¤ò³è¤«¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÃì¤Ë¤è¤ê¡¢ÌÀ¤ë¤¤¶õ´Ö¤òÁÏ½Ð¤·¤¿¤Û¤«¡¢¤ÎÆ°Àþ¤Ë±è¤Ã¤ÆÃì¤äÅ·°æ¤Ë¥é¥¤¥ó¾õ¤Î¾ÈÌÀ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Á³¤ËÍøÍÑ¼Ô¤ÎÆ°¤¤òÍ¶Æ³¤¹¤ëÀß·×¤È¤·¤¿¡£
Æî³¤ËÜÀþÂ¦¥¨¥ê¥¢¡ÊÀ¾Â¦¡Ë¤Ï¡¢ÆñÇÈ¤È´ØÀ¾¶õ¹Á¤ò·ë¤ÖÆÃµÞ¡Ö¥é¥Ô¡¼¥È¡×¤Î¥Û¡¼¥à¤Ë¤â·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢²þ»¥¸ý¼þÊÕ¤Ç¤Îº®»¨¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥³¥ó¥³¡¼¥¹¤ÎÊÉºÝ¤Ë°Ø»Ò¤äÂç·¿¥Þ¥Ã¥×¤Ê¤É¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²þ»¥Á°¤ËÂÚÎ±¤·¤¬¤Á¤À¤Ã¤¿ÍøÍÑ¼Ô¤òÊÉºÝ¤ËÍ¶Æ³¤·¡¢²þ»¥¸ý¼þÊÕ¤Îº®»¨´ËÏÂ¤ò¿Þ¤ë¡£
¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¥³¥ó¥³¡¼¥¹¤Î°ÆÆâ¥µ¥¤¥ó¤ò»ëÇ§À¤äÍ¶Æ³µ¡Ç½¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ø¤ÈÁ´ÌÌÅª¤Ëºþ¿·¤·¡¢º£¸å¤Ï³Æ±Ø¤ØÅ¸³«¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£