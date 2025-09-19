Nosaj Thing¤ÈJacques Greene¤¬¸ì¤ëVerses GT¤òÄÌ¤¸¤¿Í§¾ð¡¢±ÇÁüÅª¤Ê¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥«¡¢MUTEK¤È¤Î·Ò¤¬¤ê
¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤«¤é¥¸¥ã¥º¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥¢¥ó¥Ó¥¨¥ó¥È¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇLA¥Ó¡¼¥È¥·¡¼¥ó¤Î²û¤Î¿¼¤µ¤òÂÎ¸½¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ÊºîÉ÷¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤«¤é¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢¥Î¥µ¥Ã¥¸¡¦¥·¥ó¥°¡ÊNosaj Thing¡Ë¡£¤½¤·¤Æ¥ì¥Ç¥£¥ª¥Ø¥Ã¥É¤ä¥é¥¤¡¢¥Õ¥ë¡¼¥à¤Ê¤ÉÌ¾¤À¤¿¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤«¤é¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Î°ÍÍê¤ò¼õ¤±¡¢¼«¿È¤â¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¥¯¥é¥Ö¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¡ÊJacques Greene¡Ë¡£Î¾¼Ô¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡áVerses GT¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬¡ÒLuckyMe¡Ó¤è¤ê¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡£
10Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤é¿Æ¸ò¤Î¤¢¤Ã¤¿Æó¿Í¤Ï¡¢Â¿Ë»¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ê¹ç´Ö¤òË¥¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÅÔ»Ô¤ò²óÍ·¤·¤Ê¤¬¤éÂÐÌÌ¤Ç¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÇËÜºî¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¡£¤½¤³¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥â¥ó¥È¥ê¥ª¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿MUTEK¤Ç¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¦¥é¥¤¥Ö¤Îµ²±¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¤ÎÇ®¶¸¤Îµ²±¡¢¤½¤·¤ÆÅìµþ¤Ç²á¤´¤·¤¿°ìÌë¤Îµ²±¡Ä¡Ä¡£±ÇÁüºî²È¤Ç¤¢¤ë¥¶¥Ó¥¨¥ë¡¦¥Æ¥é¤¬È¼Áö¤·¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¼ñ¸þ¤ò¶Å¤é¤·¤Ê¤¬¤éÀ©ºî¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤¿ËÜºî¤Ï¡¢¥¢¥Ö¥¹¥È¥é¥¯¥È¤ÊUK¥¬¥é¡¼¥¸¡Á¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥¦¥¹¤Î°Õ¾¢¤ò¼Ú¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤¿¤À¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¿ÆÌ©¤Ê´Ø·¸À¤ò¿§Ç»¤¯È¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¤Õ¤¿¤ê¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¡£¥Î¥µ¥Ã¥¸¡¦¥·¥ó¥°¤ÏÆüËÜ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Î°ì¼¼¤«¤é¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¤Ï¥â¥ó¥È¥ê¥ª¡¼¥ë¤Î¼«Âð¤«¤é¡¢Zoom¤òÄÌ¤¸¤ÆVerses GT¤ÎÀ©ºî¥×¥í¥»¥¹¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤Ê¤ªÈà¤é¤Î½Ð±é¤¹¤ë11·î¤ÎMUTEK.JP¤Ç¤Ï¿¿ÆéÂçÅÙ¤Î»²²Ã¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£º£²ó¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤ª¤¤¤ÆÅìµþ¤Ï½ÅÍ×¤Ê¾ì½ê¤À¤½¤¦¤Ç¡¢±ÇÁü¤ä¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤âÍ»¹ç¤·¤¿¤Þ¤¿¤È¤Ê¤¤¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£
Photo by Xavier Tera
-¤Þ¤º¡¢Verses GT¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥¸¥ã¥Ã¥¯¡§ºÇ½é¤Ë¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡Ê¥Î¥µ¥Ã¥¸¡¦¥·¥ó¥°¡Ë¤È²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï15Ç¯Á°¤«¤Ê¡£ËÍ¤¬LA¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿º¢¡¢Í§¤À¤Á¤È¤·¤Æ¤è¤¯Í·¤ó¤Ç¤¿¤ó¤À¡£ÈþÌ£¤·¤¤¥Ù¥È¥Ê¥àÎÁÍý¤ÎÅ¹¤òÃµ¤·¤ÆËÁ¸±¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤³¤Ç±Ç²è¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¤¢¤È¤Ï¿ÍÀ¸¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤È¤«¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¶¦ÄÌÅÀ¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤ó¤À¤è¡£
¥Î¥µ¥Ã¥¸¡§¤½¤¦¤À¤Í¡¢ËÍ¤é¤Ï¤â¤¦Ä¹¤¤ÉÕ¤¹ç¤¤¤À¡£ºÇ½é¤ÏÃ±¤Ë¥Õ¥£¥ë¡Ê¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¡Ë¤ÎºîÉÊ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤½¤ì¤Ç¡Ä¡Ä¤Á¤ç¤¦¤É¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤ÎÄ¾Á°¤¯¤é¤¤¤«¤Ê¡¢ËÍ¤¬Êý¿ËÅ¾´¹¤ò¤·¤Æ¥»¥Ã¥·¥ç¥óŽ¥¥ï¡¼¥¯¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¡£Åö»þ¤Ï¥Ä¥¢¡¼¤â½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡£¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥Õ¥£¥ë¤È¤â¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÍ¤é¤ÏÈþÅª´¶³Ð¤¬¶á¤¤¤·¡¢À©ºî¤â¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡£
-Verses GT¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÅÔ»Ô¤ò¸Ù¤¤¤ÇÀ©ºî¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃÄê¤ÎµòÅÀ¤òÃÖ¤«¤º¤ËÀ©ºî¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ºîÉÊ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤È¤ª¹Í¤¨¤Ç¤¹¤«¡©
¥¸¥ã¥Ã¥¯¡§º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡ÖÂÐÌÌ¤Çºî¶È¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿¤ó¤À¡£¤ª¸ß¤¤¤ËË»¤·¤¤¤ó¤À¤±¤É¡Ö¥í¥ó¥É¥ó¤ËÆóÆü´Ö¤¤¤ë¤Ê¤é°ì½ï¤Ë¤ä¤í¤¦¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢³ÆÃÏ¤Ç¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£ËÍ¤é¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È°Ê¹ß¤ÎÀ¤Âå¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢º£²ó¤Ï¥ê¥¢¥ë¤Ç¤Î·Ò¤¬¤ê¤ò½Å»ë¤·¤¿¡£¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤ò·Ð¤Æ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Îºß¤êÊý¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢Verses GT¤ÏÍ§¾ð¤ä¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¡¢¤½¤·¤ÆÃ¯¤«¤È°ì½ï¤Ëºî¶È¤¹¤ë´î¤Ó¤ò½ËÊ¡¤¹¤ë¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¡£µßºÑ¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤À¤Í¡£
¥Î¥µ¥Ã¥¸¡§¥í¥ó¥É¥ó¤Ï¾®¤µ¤Ê¥¹¥¿¥¸¥ª¤òº¬¾ë¤Ë¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¡¢Åìµþ¤Î¡Ö¥Î¥¢¡×¤¯¤é¤¤¤Î¥µ¥¤¥º¤À¤Ã¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÜÅö¤ËºÇ¹â¤Î»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤è¡¢É¬Í×¤Êµ¡ºà¤Ê¤ó¤Æ¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï¥¢¥¤¥Ç¥¢¤È¥ô¥£¥¸¥ç¥ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð½½Ê¬¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ²þ¤á¤Æµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤ó¤À¡£¤½¤ì¤Ç°ì½ï¤ËDJ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¶Ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¥Æ¥¹¥È¤·¤¿¤ó¤À¡£¤È¤Ë¤«¤¯¿·Á¯¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¥¸¥ã¥Ã¥¯¡§¿·Á¯¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤¦¤À¤Í¡£
-¤Ê¤ë¤Û¤É¡£
¥Î¥µ¥Ã¥¸¡§¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¿§¡¹¤ÊÅÔ»Ô¤«¤éµÛ¼ý¤·¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤À¤Ã¤¿¤è¡£º£¤â³Ð¤¨¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖIntention¡×¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤½Ö´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤ó¤À¡£¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¤ÎDJ¥»¥Ã¥È¤ÎºÇÃæ¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¼¡¤ÎÆü¤¬¥ª¥Õ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÃí¤®¹þ¤ó¤Çºî¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡£¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÎ¹¤ò¤·¤Ê¤¬¤é²»³Ú¤òºî¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÂÎ¸½¤·¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¤Í¡£
¥¸¥ã¥Ã¥¯¡§¤¢¤Î»þ¤Ï5»þ´Ö¤¯¤é¤¤DJ¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£¥ª¡¼¥×¥ó¤«¤é¥¯¥í¡¼¥º¤Þ¤ÇÌëÄÌ¤·¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¿¡£
¥Î¥µ¥Ã¥¸¡§¤½¤¦¤½¤¦¡£¤½¤Î»þ¨¡¨¡³Î¤«¸áÁ°0»þ¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¨¡¨¡¡¢¥Õ¥£¥ë¤¬¤¢¤ë¥È¥é¥Ã¥¯¤ò¤«¤±¤¿¤ó¤À¡£¤½¤Î½Ö´Ö¡¢¤Þ¤ë¤Ç±Ç²è¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ì¸¤¬Î©¤Á¹þ¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿Í¡¹¤¬¥¹¥í¡¼¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÆ°¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¡ÊÆÍÁ³¥Î¥µ¥Ã¥¸¤ÎÅÅÇÈ¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤ë¡Ë
¥¸¥ã¥Ã¥¯¡§¤ª¤Ã¤È¡£¤½¤¦¤À¤Ê¡Ä¡ÄËÍ¤¬Â³¤¤òÏÃ¤·¤Æ¤ß¤ë¤Í¡£¤½¤¦¤½¤¦¡¢¥¸¥§¥¤¥½¥ó¤¬¸À¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¡¢Ì¸¤¬Î©¤Á¹þ¤á¤Æ¥»¥Ã¥È¤¬¿¼¤ß¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡£Âç·¶ºÀ¤Ê¥Ö¥ì¥¤¥¯¥À¥¦¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥°¥ë¡¼¥ô¤Ë¾è¤Ã¤ÆUK¥¬¥é¡¼¥¸¤È¤«90sÉ÷¤Î¥¹¥¦¥£¥ó¥°Ž¥¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤È¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ÎÈ¿±þ¡¢¤½¤ì¤Ë¥À¥ó¥¹¥Õ¥í¥¢¤Î¥Ø¥ô¥£¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Áñ¸·¤Ê¶õµ¤´¶¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡£¤½¤ì¤ÇËÍ¤Ï¥¸¥§¥¤¥½¥ó¤ÎÊý¤ò¸«¤Æ¡¢¡Öº£¤Î¤³¤Î´¶¤¸¡¢¤³¤Î´¶³Ð¡£ÀäÂÐ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤ª¤³¤¦¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æº£¤Î¶õµ¤´¶¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤Ê¤¤¤È¡£º£¡¢¤³¤Î½Ö´Ö¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊá¤Þ¤¨¤Æ¤ª¤¯¤ó¤À¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£
¥Î¥µ¥Ã¥¸¡§¡ÊZoom²èÌÌ¤ËÉüµ¢¡Ë¤´¤á¤ó¡¢·ÈÂÓ¤Î½¼ÅÅ¤¬ÀÚ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¡£
¥¸¥ã¥Ã¥¯¡§·¯¤ÎÏÃ¤ò½ª¤ï¤é¤»¤Æ¤ª¤¤¤¿¤è¡¢¤³¤ì¤¬¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ä¤Ä¤À¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
-¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÂÐÌÌ¤Ç¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¡¢¥²¥¹¥È¤Ç»²²Ã¤·¤¿¥¯¥Á¥å¥«¤È¥¿¥¤¥½¥ó¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥é¥¤¥ê¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤ì¤¾¤ì¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Ð°Þ¤Ç¶¦ºî¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥¸¥ã¥Ã¥¯¡§¥¯¥Á¥å¥«¤È¥¿¥¤¥½¥ó¤Ï¡ÒLuckyMe¡Ó¤«¤é¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤·¤ß¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Á°¤«¤é¿Æ¸ò¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¥Á¡¼¥à¤Ë¤â¼«Á³¤Ë·Þ¤¨Æþ¤ì¤é¤ì¤¿¤è¡£ÆÃ¤Ë¥í¡¼¥é¡Ê¥¯¥Á¥å¥«¡Ë¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¶¦ÄÌ¤ÎÍ§¿Í¤¬Âô»³¤¤¤Æ¡¢Åö»þ¤ÏÈà½÷¤âLA¤Ë¤¤¤¿¤«¤é¡¢¤¹¤ó¤Ê¤êÂÐÌÌ¤Ç¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Æ¡¢¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¶Ê¤Ï²¿ÅÙ¤â·Á¤òÊÑ¤¨¤Æ¡¢¤½¤ÎÅÙ¤ËÈà½÷¤ò¤Þ¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¸Æ¤ÓÌá¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤¿ÏÃ¤·¤Æ¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¿¤è¡£
¥¸¥ã¥Ã¥¯¡§°ìÊý¤Ç¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥é¥¤¥ê¡¼¤Ï¡¢ËÍ¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ê¤ó¤À¡£¥ô¥£¡¼¥¬¥ó¤È¤«¥Ï¥É¥½¥ó¡¦¥â¥Û¡¼¥¯¤È¤«¡¢ËÍ¤ÎÂç¹¥¤¤Ê¿Í¤¿¤Á¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¤º¤Ã¤È¶á¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤¤¤¿°õ¾Ý¤Ê¤ó¤À¡£
±ÇÁüÅª¤Ê¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥«¡¢MUTEK¤È¤Î·Ò¤¬¤ê
-¤â¤¦¾¯¤·¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÏÃ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥æ¡¼¥Õ¥©¥ê¥Ã¥¯¤Ê¥Æ¥¯¥Î¤¬Ãæ¿´¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ½é¤Î¡ÖFragment¡×¤ÈºÇ¸å¤Î¡ÖVision + Television¡×¤Ï¤É¤Á¤é¤â¥Ó¡¼¥È¥ì¥¹¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹½À®¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¥¸¥ã¥Ã¥¯¡§¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢ËÍ¤¿¤Á¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤òÎ®¤ì¤ë±Ç²è¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ºÇ½é¤ÏÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ò¾¯¤·¤º¤Ä¾Ò²ð¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢3¶ÊÌÜ¤Î¡ÖYour Light¡×¤Þ¤Ç¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÆþ¤ì¤º¤Ë¾Ç¤é¤·¤¿¤ó¤À¡£
-¤ª¤©¡¢¤Ê¤ë¤Û¤É¡£
¥¸¥ã¥Ã¥¯¡§¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Î¡ÖFragment¡×¤Ï¥·¥ç¡¼¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°ÍÑ¤Ëºî¤é¤ì¤¿¶Ê¤Ê¤ó¤À¡£µîÇ¯¤Î²Æ¡¢Verses GT¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¥é¥¤¥ô¤ò¥â¥ó¥È¥ê¥ª¡¼¥ë¤ÎMUTEK¤Ç¤ä¤ëÁ°¤Ë¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤·¤¿¤è¡£ÁÔÂç¤Ê¥à¡¼¥É¤Ç»Ï¤á¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¾å¶õ¤«¤é±À¤¬¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈË¬¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë»Ï¤á¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡£Â¾¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç°Õ¼±¤·¤Æºî¤Ã¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¡ÖFragment¡×¤À¤±¤Ï¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤¿¤ó¤À¡£
-Verses GT¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢±ÇÁüºî²È¤Ç¤¢¤ë¥¶¥Ó¥¨¥ë¡¦¥Æ¥é¤Î¹×¸¥¤Ï³°¤»¤Þ¤»¤ó¡£±Ç²è¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢Èà¤Î¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ëÌÌ¤«¤é¤ÎÁÊµá¤â½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¥Ó¥Ç¥ª¤«¤é¤Ï´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¸¥ã¥Ã¥¯¡§¤Þ¤µ¤Ë¤½¤¦¤À¡¢ËÍ¤¿¤Á¤ÏËÜÅö¤ËÄ¹¤¤»þ´ÖÏÃ¤·¹þ¤ó¤À¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬´°À®¤·¤¿»þ¤Ë¡¢¤É¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÀ©ºî¤·¤¿¤Î¤«¤òÏÃ¤¹²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£¤½¤³¤«¤éËÍ¤é°Ê³°¤Î¶¦Æ±ºî¶È¼Ô¤òÆþ¤ì¤Æ²ñÏÃ¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¥¶¥Ó¥¨¥ë¤â¤½¤Î°ì¿Í¤À¡£
¡½¤Ê¤ë¤Û¤É¡£
¥¸¥ã¥Ã¥¯¡§¤Þ¤º¡¢¥¸¥§¥¤¥½¥ó¤ÈËÍ¤Î¸Å¤¯¤«¤é¤ÎÍ§¿Í¤ò¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖŽ¥¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÀ°Íý¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤À¡£Èà¤Ï¥¸¥§¥¤¥½¥ó¤Î²È¤ËÍè¤Æ¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤·¤¿¡£¡Ö¤Ê¤¼¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡×¤È¤«¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Ï²¿¤Ë±þ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¤«¡ÖÀ¤³¦¤ÎÌäÂê¤È¤Ï²¿¤«¡©¡×¤È¤«¡Ä¡ÄÅ°ÄìÅª¤Ë·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é¥¶¥Ó¥¨¥ë¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£Èà¤Ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎÃæ¤Ç½Ð¤Æ¤¤¿¥ï¡¼¥É¤ò¼õ¤±¤Æ¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë¡¦¥¤¥á¡¼¥¸¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤òInstagram¤Ç¸«¤ë
Verses GT(@versesgt)¤¬¥·¥§¥¢¤·¤¿Åê¹Æ
¥¸¥ã¥Ã¥¯¡§º£Ç¯¤Î1·î¤ËËÍ¤¬Åìµþ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤â»£±Æ¤ò¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò°ì½ï¤Ëºî¤Ã¤¿¤ó¤À¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÅìµþ¤ÎÀ©ºî²ñ¼Ò¤È°ì½ï¤ËÃ»ÊÔ±Ç²è¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤ò¥¶¥Ó¥¨¥ë¤Ïºî¤Ã¤¿¡¢ËÍ¤â¤Þ¤ÀÁ´ËÆ¤ò¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥Î¥µ¥Ã¥¸¡§¼Â¤ÏÅìµþ¤Ç¤½¤ÎÃ»ÊÔ±Ç²è¤ò¥×¥ì¥ß¥¢¾å±Ç¤¹¤ë¤ó¤À¡£¤¢¤ì¤ò´Ñ¤¿»þ¤ÏËÜÅö¤Ë¶½Ê³¤·¤¿¤Í¡£ËÍ¤¿¤Á¤Î¶Ê¤ÏÊ¬²ò¤µ¤ì¤Æ¡¢Ã»ÊÔ±Ç²è¤«¤é²»³Ú¤òºî¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¤â´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤ó¤À¡£ËÍ¤¿¤Á4¿Í¤Î´Ö¤Ç¤Ï¾ï¤Ë²ñÏÃ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤éÀè¤Ëµ¯¤³¤ë¤³¤È¤â³Ú¤·¤ß¤Ê¤ó¤À¡£
¥¸¥ã¥Ã¥¯¡§¤½¤¦¤À¤Í¡¢º£¤ÎÏÃ¤¬³Ë¿´¤òÆÍ¤¤¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡£ËÍ¤¿¤Á¤Ë¤Ï¸ÀÍÕ¤Î¥×¡¼¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Verses GT¤Ï¤½¤ì¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¡£ËÜ¤ä±Ç²è¤ÎÃæ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿Ã±¸ì¤¬ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤é¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë½ñ¤Î±¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡£ËÍ¤¿¤Á¤ÎÆ¬¤¬¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ãå¤¯¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¶½Ì£¿¼¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£¤³¤³¤Ë¥ê¥¹¥È¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡Ä¡ÖOutlined¡Ê³µÍ×¡Ë¡×¤Ë¡ÖSilhouette¡ÊÎØ³Ô¡Ë¡×¡¢¡ÖCity as a city¡ÊÅÔ»Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÅÔ»Ô¡Ë¡×¡¢¡ÖContras¡ÊÂÐÈæ¡Ë¡×¡¢¡ÖWorld¡ÊÀ¤³¦¡Ë¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¡£ÆÃ¤Ë¿¼¤¯¹Í¤¨¤º¤ËApple Note¤Ç¶¦Í¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¡£
-¤ªÆó¿Í¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤âÊÂ¹Ô¤·¤ÆÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤é¤ÈVerses GT¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Î°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥Î¥µ¥Ã¥¸¡§Á´Á³°ã¤¦¤ó¤À¡£º£¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤Ë¥¸¥ã¥º¤Î¥ì¥³¡¼¥É¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡¢¿¿ÆéÂçÅÙ¤È¿·¤·¤¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÇºÇ¤â³Ú¤·¤¤¤â¤Î¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢Verses GT¤Ï¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¤è¤¦¤ÊÁí¹çÅª¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¡¢¤½¤ì¤ÏÁ°¤«¤éÃµµá¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ê¬Ìî¤Ê¤ó¤À¡£ËÍ¤é¤Ï¼Ì¿¿½¸¤ò¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤¯¤é¤¤¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ëÌÌ¤Ø¤Î¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤·¤ÆVerses GT¤Ï¤½¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òºÝ¸Â¤Ê¤¯³è¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥¸¥ã¥Ã¥¯¡§¤½¤¦¤À¤Í¡£ËÍ¤âº£Ç¯¤Î²Æ¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¥ì¥³¡¼¥É¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤âÃå¼ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡£¤½¤ì¤âÂç¹¥¤¤Êºî¶È¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢Ë»¤·¤¤¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÃæ¤Ç¥¸¥§¥¤¥½¥ó¤È°ì½ï¤Ëºî¶È¤¹¤ë»þ´Ö¤¬¤¢¤ë»þ¤Ï¡Ö¤è¤·¡¢³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤¬Íè¤ë¤¾¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£ËÍ¤¿¤Á¤Ï¿Í´ÖÅª¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤ÇÃç¤¬ÎÉ¤¤¤·¡¢Æ±¤¸¶½Ì£¤ä¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¼«ÂÎ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ø¥ô¥£¤Ç¥À¡¼¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï¿¿¤ÎÍ§¾ð¤ò»¾¤¨¤ë¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¡£
Photo by Xavier Tera
-¤Ç¤ÏºÇ¸å¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÎMUTEK¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¥ç¡¼¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥Î¥µ¥Ã¥¸¡§ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤À¤è¡ª¡¡º£¤â¥¸¥ã¥Ã¥¯¤È¤Ï²ñÏÃ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤Æ¡¢Åìµþ¤Ç¤Î¥·¥ç¡¼¤Þ¤Ç¤Ë¤â¥×¥é¥ó¤ÏÊÑ²½¤·Â³¤±¤ë¤È»×¤¦¤è¡£¿¿ÆéÂçÅÙ¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¡¢¾ÈÌÀ¤Î¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤è¡£¥Ä¥¢¡¼¤ÎºÇ¸å¤Î¥·¥ç¡¼¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖVerses GT¤Î¼¡¤Î¥ô¥¡¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¡×¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£.Verses GT¤ÎÀ¤³¦¤ò¤µ¤é¤Ë³È¤²¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¡£
¥¸¥ã¥Ã¥¯¡§¤¦¤ó¡¢ËÍ¤¿¤Á¤ÏËÜÅö¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£ËÍ¤¿¤Á¤Î½é¤á¤Æ¤Î¥é¥¤¥ô¤ÏµîÇ¯¤Î²Æ¡¢¥â¥ó¥È¥ê¥ª¡¼¥ë¤ÎMUTEK¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤À¡£MUTEK¼«ÂÎ¤¬¥â¥ó¥È¥ê¥ª¡¼¥ëÈ¯¾Í¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£¥¸¥§¥¤¥½¥ó¤ÏÅìµþ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢Åìµþ¤ÇMUTEK¤ò¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Á´¤Æ·Á¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ê¤ó¤À¡£¶öÁ³¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Åìµþ¤Ç¤ÎMUTEK¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¾ÝÄ§Åª¤ÊÈþ¤·¤¤½ÐÍè»ö¤À¤È»×¤¦¡£´°àú¤Ê¥Ö¥Ã¥¯¥¨¥ó¥É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤À¤Í¡£ËÍ¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡£
Verses GT
¡ØVerses GT¡Ù
È¯ÇäÃæ
¾ÜºÙ¡§https://www.beatink.com/products/detail.php?product_id=15243
MUTEK.JP
2025Ç¯11·î20Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á23Æü¡ÊÆü¡ËÅìµþ¡¦½ÂÃ«Spotify O-EAST
¢¨Verses GT¤Ï11·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë½Ð±é
¾ÜºÙ¡§https://tokyo.mutek.org/
º£²ó¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¤Õ¤¿¤ê¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¡£¥Î¥µ¥Ã¥¸¡¦¥·¥ó¥°¤ÏÆüËÜ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Î°ì¼¼¤«¤é¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¤Ï¥â¥ó¥È¥ê¥ª¡¼¥ë¤Î¼«Âð¤«¤é¡¢Zoom¤òÄÌ¤¸¤ÆVerses GT¤ÎÀ©ºî¥×¥í¥»¥¹¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤Ê¤ªÈà¤é¤Î½Ð±é¤¹¤ë11·î¤ÎMUTEK.JP¤Ç¤Ï¿¿ÆéÂçÅÙ¤Î»²²Ã¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£º£²ó¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤ª¤¤¤ÆÅìµþ¤Ï½ÅÍ×¤Ê¾ì½ê¤À¤½¤¦¤Ç¡¢±ÇÁü¤ä¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤âÍ»¹ç¤·¤¿¤Þ¤¿¤È¤Ê¤¤¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£
Photo by Xavier Tera
-¤Þ¤º¡¢Verses GT¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥¸¥ã¥Ã¥¯¡§ºÇ½é¤Ë¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡Ê¥Î¥µ¥Ã¥¸¡¦¥·¥ó¥°¡Ë¤È²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï15Ç¯Á°¤«¤Ê¡£ËÍ¤¬LA¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿º¢¡¢Í§¤À¤Á¤È¤·¤Æ¤è¤¯Í·¤ó¤Ç¤¿¤ó¤À¡£ÈþÌ£¤·¤¤¥Ù¥È¥Ê¥àÎÁÍý¤ÎÅ¹¤òÃµ¤·¤ÆËÁ¸±¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤³¤Ç±Ç²è¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¤¢¤È¤Ï¿ÍÀ¸¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤È¤«¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¶¦ÄÌÅÀ¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤ó¤À¤è¡£
¥Î¥µ¥Ã¥¸¡§¤½¤¦¤À¤Í¡¢ËÍ¤é¤Ï¤â¤¦Ä¹¤¤ÉÕ¤¹ç¤¤¤À¡£ºÇ½é¤ÏÃ±¤Ë¥Õ¥£¥ë¡Ê¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¡Ë¤ÎºîÉÊ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤½¤ì¤Ç¡Ä¡Ä¤Á¤ç¤¦¤É¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤ÎÄ¾Á°¤¯¤é¤¤¤«¤Ê¡¢ËÍ¤¬Êý¿ËÅ¾´¹¤ò¤·¤Æ¥»¥Ã¥·¥ç¥óŽ¥¥ï¡¼¥¯¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¡£Åö»þ¤Ï¥Ä¥¢¡¼¤â½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡£¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥Õ¥£¥ë¤È¤â¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÍ¤é¤ÏÈþÅª´¶³Ð¤¬¶á¤¤¤·¡¢À©ºî¤â¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡£
-Verses GT¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÅÔ»Ô¤ò¸Ù¤¤¤ÇÀ©ºî¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃÄê¤ÎµòÅÀ¤òÃÖ¤«¤º¤ËÀ©ºî¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ºîÉÊ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤È¤ª¹Í¤¨¤Ç¤¹¤«¡©
¥¸¥ã¥Ã¥¯¡§º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡ÖÂÐÌÌ¤Çºî¶È¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿¤ó¤À¡£¤ª¸ß¤¤¤ËË»¤·¤¤¤ó¤À¤±¤É¡Ö¥í¥ó¥É¥ó¤ËÆóÆü´Ö¤¤¤ë¤Ê¤é°ì½ï¤Ë¤ä¤í¤¦¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢³ÆÃÏ¤Ç¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£ËÍ¤é¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È°Ê¹ß¤ÎÀ¤Âå¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢º£²ó¤Ï¥ê¥¢¥ë¤Ç¤Î·Ò¤¬¤ê¤ò½Å»ë¤·¤¿¡£¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤ò·Ð¤Æ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Îºß¤êÊý¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢Verses GT¤ÏÍ§¾ð¤ä¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¡¢¤½¤·¤ÆÃ¯¤«¤È°ì½ï¤Ëºî¶È¤¹¤ë´î¤Ó¤ò½ËÊ¡¤¹¤ë¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¡£µßºÑ¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤À¤Í¡£
¥Î¥µ¥Ã¥¸¡§¥í¥ó¥É¥ó¤Ï¾®¤µ¤Ê¥¹¥¿¥¸¥ª¤òº¬¾ë¤Ë¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¡¢Åìµþ¤Î¡Ö¥Î¥¢¡×¤¯¤é¤¤¤Î¥µ¥¤¥º¤À¤Ã¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÜÅö¤ËºÇ¹â¤Î»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤è¡¢É¬Í×¤Êµ¡ºà¤Ê¤ó¤Æ¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï¥¢¥¤¥Ç¥¢¤È¥ô¥£¥¸¥ç¥ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð½½Ê¬¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ²þ¤á¤Æµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤ó¤À¡£¤½¤ì¤Ç°ì½ï¤ËDJ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¶Ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¥Æ¥¹¥È¤·¤¿¤ó¤À¡£¤È¤Ë¤«¤¯¿·Á¯¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¥¸¥ã¥Ã¥¯¡§¿·Á¯¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤¦¤À¤Í¡£
-¤Ê¤ë¤Û¤É¡£
¥Î¥µ¥Ã¥¸¡§¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¿§¡¹¤ÊÅÔ»Ô¤«¤éµÛ¼ý¤·¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤À¤Ã¤¿¤è¡£º£¤â³Ð¤¨¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖIntention¡×¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤½Ö´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤ó¤À¡£¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¤ÎDJ¥»¥Ã¥È¤ÎºÇÃæ¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¼¡¤ÎÆü¤¬¥ª¥Õ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÃí¤®¹þ¤ó¤Çºî¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡£¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÎ¹¤ò¤·¤Ê¤¬¤é²»³Ú¤òºî¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÂÎ¸½¤·¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¤Í¡£
¥¸¥ã¥Ã¥¯¡§¤¢¤Î»þ¤Ï5»þ´Ö¤¯¤é¤¤DJ¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£¥ª¡¼¥×¥ó¤«¤é¥¯¥í¡¼¥º¤Þ¤ÇÌëÄÌ¤·¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¿¡£
¥Î¥µ¥Ã¥¸¡§¤½¤¦¤½¤¦¡£¤½¤Î»þ¨¡¨¡³Î¤«¸áÁ°0»þ¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¨¡¨¡¡¢¥Õ¥£¥ë¤¬¤¢¤ë¥È¥é¥Ã¥¯¤ò¤«¤±¤¿¤ó¤À¡£¤½¤Î½Ö´Ö¡¢¤Þ¤ë¤Ç±Ç²è¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ì¸¤¬Î©¤Á¹þ¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿Í¡¹¤¬¥¹¥í¡¼¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÆ°¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¡ÊÆÍÁ³¥Î¥µ¥Ã¥¸¤ÎÅÅÇÈ¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤ë¡Ë
¥¸¥ã¥Ã¥¯¡§¤ª¤Ã¤È¡£¤½¤¦¤À¤Ê¡Ä¡ÄËÍ¤¬Â³¤¤òÏÃ¤·¤Æ¤ß¤ë¤Í¡£¤½¤¦¤½¤¦¡¢¥¸¥§¥¤¥½¥ó¤¬¸À¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¡¢Ì¸¤¬Î©¤Á¹þ¤á¤Æ¥»¥Ã¥È¤¬¿¼¤ß¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡£Âç·¶ºÀ¤Ê¥Ö¥ì¥¤¥¯¥À¥¦¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥°¥ë¡¼¥ô¤Ë¾è¤Ã¤ÆUK¥¬¥é¡¼¥¸¤È¤«90sÉ÷¤Î¥¹¥¦¥£¥ó¥°Ž¥¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤È¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ÎÈ¿±þ¡¢¤½¤ì¤Ë¥À¥ó¥¹¥Õ¥í¥¢¤Î¥Ø¥ô¥£¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Áñ¸·¤Ê¶õµ¤´¶¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡£¤½¤ì¤ÇËÍ¤Ï¥¸¥§¥¤¥½¥ó¤ÎÊý¤ò¸«¤Æ¡¢¡Öº£¤Î¤³¤Î´¶¤¸¡¢¤³¤Î´¶³Ð¡£ÀäÂÐ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤ª¤³¤¦¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æº£¤Î¶õµ¤´¶¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤Ê¤¤¤È¡£º£¡¢¤³¤Î½Ö´Ö¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊá¤Þ¤¨¤Æ¤ª¤¯¤ó¤À¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£
¥Î¥µ¥Ã¥¸¡§¡ÊZoom²èÌÌ¤ËÉüµ¢¡Ë¤´¤á¤ó¡¢·ÈÂÓ¤Î½¼ÅÅ¤¬ÀÚ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¡£
¥¸¥ã¥Ã¥¯¡§·¯¤ÎÏÃ¤ò½ª¤ï¤é¤»¤Æ¤ª¤¤¤¿¤è¡¢¤³¤ì¤¬¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ä¤Ä¤À¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
-¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÂÐÌÌ¤Ç¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¡¢¥²¥¹¥È¤Ç»²²Ã¤·¤¿¥¯¥Á¥å¥«¤È¥¿¥¤¥½¥ó¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥é¥¤¥ê¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤ì¤¾¤ì¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Ð°Þ¤Ç¶¦ºî¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥¸¥ã¥Ã¥¯¡§¥¯¥Á¥å¥«¤È¥¿¥¤¥½¥ó¤Ï¡ÒLuckyMe¡Ó¤«¤é¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤·¤ß¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Á°¤«¤é¿Æ¸ò¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¥Á¡¼¥à¤Ë¤â¼«Á³¤Ë·Þ¤¨Æþ¤ì¤é¤ì¤¿¤è¡£ÆÃ¤Ë¥í¡¼¥é¡Ê¥¯¥Á¥å¥«¡Ë¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¶¦ÄÌ¤ÎÍ§¿Í¤¬Âô»³¤¤¤Æ¡¢Åö»þ¤ÏÈà½÷¤âLA¤Ë¤¤¤¿¤«¤é¡¢¤¹¤ó¤Ê¤êÂÐÌÌ¤Ç¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Æ¡¢¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¶Ê¤Ï²¿ÅÙ¤â·Á¤òÊÑ¤¨¤Æ¡¢¤½¤ÎÅÙ¤ËÈà½÷¤ò¤Þ¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¸Æ¤ÓÌá¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤¿ÏÃ¤·¤Æ¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¿¤è¡£
¥¸¥ã¥Ã¥¯¡§°ìÊý¤Ç¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥é¥¤¥ê¡¼¤Ï¡¢ËÍ¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ê¤ó¤À¡£¥ô¥£¡¼¥¬¥ó¤È¤«¥Ï¥É¥½¥ó¡¦¥â¥Û¡¼¥¯¤È¤«¡¢ËÍ¤ÎÂç¹¥¤¤Ê¿Í¤¿¤Á¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¤º¤Ã¤È¶á¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤¤¤¿°õ¾Ý¤Ê¤ó¤À¡£
±ÇÁüÅª¤Ê¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥«¡¢MUTEK¤È¤Î·Ò¤¬¤ê
-¤â¤¦¾¯¤·¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÏÃ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥æ¡¼¥Õ¥©¥ê¥Ã¥¯¤Ê¥Æ¥¯¥Î¤¬Ãæ¿´¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ½é¤Î¡ÖFragment¡×¤ÈºÇ¸å¤Î¡ÖVision + Television¡×¤Ï¤É¤Á¤é¤â¥Ó¡¼¥È¥ì¥¹¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹½À®¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¥¸¥ã¥Ã¥¯¡§¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢ËÍ¤¿¤Á¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤òÎ®¤ì¤ë±Ç²è¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ºÇ½é¤ÏÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ò¾¯¤·¤º¤Ä¾Ò²ð¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢3¶ÊÌÜ¤Î¡ÖYour Light¡×¤Þ¤Ç¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÆþ¤ì¤º¤Ë¾Ç¤é¤·¤¿¤ó¤À¡£
-¤ª¤©¡¢¤Ê¤ë¤Û¤É¡£
¥¸¥ã¥Ã¥¯¡§¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Î¡ÖFragment¡×¤Ï¥·¥ç¡¼¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°ÍÑ¤Ëºî¤é¤ì¤¿¶Ê¤Ê¤ó¤À¡£µîÇ¯¤Î²Æ¡¢Verses GT¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¥é¥¤¥ô¤ò¥â¥ó¥È¥ê¥ª¡¼¥ë¤ÎMUTEK¤Ç¤ä¤ëÁ°¤Ë¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤·¤¿¤è¡£ÁÔÂç¤Ê¥à¡¼¥É¤Ç»Ï¤á¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¾å¶õ¤«¤é±À¤¬¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈË¬¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë»Ï¤á¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡£Â¾¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç°Õ¼±¤·¤Æºî¤Ã¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¡ÖFragment¡×¤À¤±¤Ï¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤¿¤ó¤À¡£
-Verses GT¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢±ÇÁüºî²È¤Ç¤¢¤ë¥¶¥Ó¥¨¥ë¡¦¥Æ¥é¤Î¹×¸¥¤Ï³°¤»¤Þ¤»¤ó¡£±Ç²è¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢Èà¤Î¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ëÌÌ¤«¤é¤ÎÁÊµá¤â½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¥Ó¥Ç¥ª¤«¤é¤Ï´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¸¥ã¥Ã¥¯¡§¤Þ¤µ¤Ë¤½¤¦¤À¡¢ËÍ¤¿¤Á¤ÏËÜÅö¤ËÄ¹¤¤»þ´ÖÏÃ¤·¹þ¤ó¤À¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬´°À®¤·¤¿»þ¤Ë¡¢¤É¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÀ©ºî¤·¤¿¤Î¤«¤òÏÃ¤¹²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£¤½¤³¤«¤éËÍ¤é°Ê³°¤Î¶¦Æ±ºî¶È¼Ô¤òÆþ¤ì¤Æ²ñÏÃ¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¥¶¥Ó¥¨¥ë¤â¤½¤Î°ì¿Í¤À¡£
¡½¤Ê¤ë¤Û¤É¡£
¥¸¥ã¥Ã¥¯¡§¤Þ¤º¡¢¥¸¥§¥¤¥½¥ó¤ÈËÍ¤Î¸Å¤¯¤«¤é¤ÎÍ§¿Í¤ò¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖŽ¥¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÀ°Íý¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤À¡£Èà¤Ï¥¸¥§¥¤¥½¥ó¤Î²È¤ËÍè¤Æ¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤·¤¿¡£¡Ö¤Ê¤¼¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡×¤È¤«¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Ï²¿¤Ë±þ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¤«¡ÖÀ¤³¦¤ÎÌäÂê¤È¤Ï²¿¤«¡©¡×¤È¤«¡Ä¡ÄÅ°ÄìÅª¤Ë·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é¥¶¥Ó¥¨¥ë¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£Èà¤Ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎÃæ¤Ç½Ð¤Æ¤¤¿¥ï¡¼¥É¤ò¼õ¤±¤Æ¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë¡¦¥¤¥á¡¼¥¸¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤òInstagram¤Ç¸«¤ë
Verses GT(@versesgt)¤¬¥·¥§¥¢¤·¤¿Åê¹Æ
¥¸¥ã¥Ã¥¯¡§º£Ç¯¤Î1·î¤ËËÍ¤¬Åìµþ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤â»£±Æ¤ò¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò°ì½ï¤Ëºî¤Ã¤¿¤ó¤À¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÅìµþ¤ÎÀ©ºî²ñ¼Ò¤È°ì½ï¤ËÃ»ÊÔ±Ç²è¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤ò¥¶¥Ó¥¨¥ë¤Ïºî¤Ã¤¿¡¢ËÍ¤â¤Þ¤ÀÁ´ËÆ¤ò¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥Î¥µ¥Ã¥¸¡§¼Â¤ÏÅìµþ¤Ç¤½¤ÎÃ»ÊÔ±Ç²è¤ò¥×¥ì¥ß¥¢¾å±Ç¤¹¤ë¤ó¤À¡£¤¢¤ì¤ò´Ñ¤¿»þ¤ÏËÜÅö¤Ë¶½Ê³¤·¤¿¤Í¡£ËÍ¤¿¤Á¤Î¶Ê¤ÏÊ¬²ò¤µ¤ì¤Æ¡¢Ã»ÊÔ±Ç²è¤«¤é²»³Ú¤òºî¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¤â´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤ó¤À¡£ËÍ¤¿¤Á4¿Í¤Î´Ö¤Ç¤Ï¾ï¤Ë²ñÏÃ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤éÀè¤Ëµ¯¤³¤ë¤³¤È¤â³Ú¤·¤ß¤Ê¤ó¤À¡£
¥¸¥ã¥Ã¥¯¡§¤½¤¦¤À¤Í¡¢º£¤ÎÏÃ¤¬³Ë¿´¤òÆÍ¤¤¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡£ËÍ¤¿¤Á¤Ë¤Ï¸ÀÍÕ¤Î¥×¡¼¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Verses GT¤Ï¤½¤ì¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¡£ËÜ¤ä±Ç²è¤ÎÃæ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿Ã±¸ì¤¬ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤é¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë½ñ¤Î±¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡£ËÍ¤¿¤Á¤ÎÆ¬¤¬¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ãå¤¯¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¶½Ì£¿¼¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£¤³¤³¤Ë¥ê¥¹¥È¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡Ä¡ÖOutlined¡Ê³µÍ×¡Ë¡×¤Ë¡ÖSilhouette¡ÊÎØ³Ô¡Ë¡×¡¢¡ÖCity as a city¡ÊÅÔ»Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÅÔ»Ô¡Ë¡×¡¢¡ÖContras¡ÊÂÐÈæ¡Ë¡×¡¢¡ÖWorld¡ÊÀ¤³¦¡Ë¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¡£ÆÃ¤Ë¿¼¤¯¹Í¤¨¤º¤ËApple Note¤Ç¶¦Í¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¡£
-¤ªÆó¿Í¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤âÊÂ¹Ô¤·¤ÆÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤é¤ÈVerses GT¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Î°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥Î¥µ¥Ã¥¸¡§Á´Á³°ã¤¦¤ó¤À¡£º£¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤Ë¥¸¥ã¥º¤Î¥ì¥³¡¼¥É¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡¢¿¿ÆéÂçÅÙ¤È¿·¤·¤¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÇºÇ¤â³Ú¤·¤¤¤â¤Î¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢Verses GT¤Ï¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¤è¤¦¤ÊÁí¹çÅª¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¡¢¤½¤ì¤ÏÁ°¤«¤éÃµµá¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ê¬Ìî¤Ê¤ó¤À¡£ËÍ¤é¤Ï¼Ì¿¿½¸¤ò¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤¯¤é¤¤¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ëÌÌ¤Ø¤Î¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤·¤ÆVerses GT¤Ï¤½¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òºÝ¸Â¤Ê¤¯³è¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥¸¥ã¥Ã¥¯¡§¤½¤¦¤À¤Í¡£ËÍ¤âº£Ç¯¤Î²Æ¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¥ì¥³¡¼¥É¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤âÃå¼ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡£¤½¤ì¤âÂç¹¥¤¤Êºî¶È¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢Ë»¤·¤¤¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÃæ¤Ç¥¸¥§¥¤¥½¥ó¤È°ì½ï¤Ëºî¶È¤¹¤ë»þ´Ö¤¬¤¢¤ë»þ¤Ï¡Ö¤è¤·¡¢³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤¬Íè¤ë¤¾¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£ËÍ¤¿¤Á¤Ï¿Í´ÖÅª¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤ÇÃç¤¬ÎÉ¤¤¤·¡¢Æ±¤¸¶½Ì£¤ä¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¼«ÂÎ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ø¥ô¥£¤Ç¥À¡¼¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï¿¿¤ÎÍ§¾ð¤ò»¾¤¨¤ë¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¡£
Photo by Xavier Tera
-¤Ç¤ÏºÇ¸å¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÎMUTEK¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¥ç¡¼¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥Î¥µ¥Ã¥¸¡§ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤À¤è¡ª¡¡º£¤â¥¸¥ã¥Ã¥¯¤È¤Ï²ñÏÃ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤Æ¡¢Åìµþ¤Ç¤Î¥·¥ç¡¼¤Þ¤Ç¤Ë¤â¥×¥é¥ó¤ÏÊÑ²½¤·Â³¤±¤ë¤È»×¤¦¤è¡£¿¿ÆéÂçÅÙ¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¡¢¾ÈÌÀ¤Î¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤è¡£¥Ä¥¢¡¼¤ÎºÇ¸å¤Î¥·¥ç¡¼¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖVerses GT¤Î¼¡¤Î¥ô¥¡¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¡×¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£.Verses GT¤ÎÀ¤³¦¤ò¤µ¤é¤Ë³È¤²¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¡£
¥¸¥ã¥Ã¥¯¡§¤¦¤ó¡¢ËÍ¤¿¤Á¤ÏËÜÅö¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£ËÍ¤¿¤Á¤Î½é¤á¤Æ¤Î¥é¥¤¥ô¤ÏµîÇ¯¤Î²Æ¡¢¥â¥ó¥È¥ê¥ª¡¼¥ë¤ÎMUTEK¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤À¡£MUTEK¼«ÂÎ¤¬¥â¥ó¥È¥ê¥ª¡¼¥ëÈ¯¾Í¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£¥¸¥§¥¤¥½¥ó¤ÏÅìµþ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢Åìµþ¤ÇMUTEK¤ò¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Á´¤Æ·Á¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ê¤ó¤À¡£¶öÁ³¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Åìµþ¤Ç¤ÎMUTEK¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¾ÝÄ§Åª¤ÊÈþ¤·¤¤½ÐÍè»ö¤À¤È»×¤¦¡£´°àú¤Ê¥Ö¥Ã¥¯¥¨¥ó¥É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤À¤Í¡£ËÍ¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡£
Verses GT
¡ØVerses GT¡Ù
È¯ÇäÃæ
¾ÜºÙ¡§https://www.beatink.com/products/detail.php?product_id=15243
MUTEK.JP
2025Ç¯11·î20Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á23Æü¡ÊÆü¡ËÅìµþ¡¦½ÂÃ«Spotify O-EAST
¢¨Verses GT¤Ï11·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë½Ð±é
¾ÜºÙ¡§https://tokyo.mutek.org/