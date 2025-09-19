ÅÄÃ¼¿®ÂÀÏº¡¢ÆüÊÆ³ô¤Î¹âÃÍÁê¾ì¤Ë·Ù¾â¡Ö¥É¥¹¥ó¤ÈÍè¤ë¡£ÌýÃÇ¤¹¤ë¤Ê¡×
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Åê»ñ²È¤ÎÅÄÃ¼¿®ÂÀÏº¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØÅÄÃ¼Âç³Ø Åê»ñ³ØÉô¡Ù¤ÇÆüÊÆ¤Î³ô¼°»Ô¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«²ò¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¼çÍ×3»Ø¿ô¤äÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¤ÎÆ°¤¤Ë¿¨¤ì¡¢¡ÖÈ©´¨¤¤½©¤ËÈ¿¤·¤Æ¡ØÁê¾ì¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯¥¢¥Ä¥¢¥Ä¡Ù¡×¤È¸ì¤ê¡¢Æü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö46,000±ß¤ËÇ÷¤ë¡×¤È¤â½Ò¤Ù¤¿¡£
ÅÄÃ¼¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î¡Ö¡Êº£Åê»ñ¤Ç¡ËÂ»¤¹¤ëÊý¤¬Æñ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦»þ¤Ã¤Æ¥É¥¹¥ó¤ÈÍè¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤éÌýÃÇ¤·¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÃí°Õ¤òÂ¥¤·¤¿¡£ÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¡Ö¤ª¶â¡ÊÄÌ²ß¡Ë¤Î²ÁÃÍ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö¸½¶â¤òÂ¿¤¯»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤ÏÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë²ÁÃÍ¤¬ÌÜ¸º¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼Ú¶â¤·¤Þ¤¯¤Ã¤ÆÉÔÆ°»º¤ä¥³¥â¥Ç¥£¥Æ¥£¤Ê¤É¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤¬ÆÀ¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ì»þÂå¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Åê»ñ¤ËÆ§¤ß½Ð¤»¤Ê¤¤¿Í¤ä°Â°×¤Ê¾ðÊó¤ËÎ®¤µ¤ì¤ëÅê»ñ²È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÇã¤¨¤Ê¤¤¤ó¤À¤È¡£Çã¤¦¶â¤Í¤¨¤ó¤À¤ï¡×¡ÖÆ¯¤¯¶â¤Í¤¨¤Ê¤éÆ¯¤±¤è¡¢ºÇÄã»þµë¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ó¤À¤è¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¼«¸ÊÀÕÇ¤¤È¹ÔÆ°¤òµá¤á¤¿¡£Åê»ñ»ÑÀª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Åê»ñ¤Ç³Ú¤ò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÂÖÅÙ¤ò¡Ö¥ß¥¸¥ó¥³¡×¤ÈÉ½¸½¤·¡¢¡ÖÍÜÊ¬¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£¼«¿È¤Î±¿ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹Åê»ñ¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤³¤³2〜3Ç¯¡×¤Ë²á¤®¤º¡¢¤½¤ì°ÊÁ°¤Ï¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹Åê»ñ¤ÎÊý¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤Î¶âÍ»¥Þ¡¼¥±¥Ã¥ÈÈÖÁÈ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢Áê¾ì¤ÎÊó¤¸Êý¤òÌäÂê»ë¤·¡¢¡Ö»Ô¾ì¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤â²¼¤¬¤Ã¤Æ¤â¡Ø´îÅÜ°¥³Ú¤ò½Ð¤·¤Á¤ã¥À¥á¡Ù¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö´îÅÜ°¥³Ú¤Î²ô¤Ç¤¢¤ëÁê¾ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢´¶¾ð¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Åê»ñ¤Î´ðËÜ»ÑÀª¤È¤·¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤ÎÄ´ºº¤ÈÈ½ÃÇ¤Ç¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÊÝÍ¡×¤¹¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤òµó¤²¡¢¤³¤ì¤¬Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤ÎÀÑÎ©¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤µ¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢³Æ¼«¤Î¶âÍ»¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¸þ¾å¤òÂ¥¤·¤¿¡£
ÅÄÃ¼¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î¡Ö¡Êº£Åê»ñ¤Ç¡ËÂ»¤¹¤ëÊý¤¬Æñ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦»þ¤Ã¤Æ¥É¥¹¥ó¤ÈÍè¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤éÌýÃÇ¤·¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÃí°Õ¤òÂ¥¤·¤¿¡£ÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¡Ö¤ª¶â¡ÊÄÌ²ß¡Ë¤Î²ÁÃÍ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö¸½¶â¤òÂ¿¤¯»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤ÏÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë²ÁÃÍ¤¬ÌÜ¸º¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼Ú¶â¤·¤Þ¤¯¤Ã¤ÆÉÔÆ°»º¤ä¥³¥â¥Ç¥£¥Æ¥£¤Ê¤É¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤¬ÆÀ¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ì»þÂå¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Åê»ñ¤ËÆ§¤ß½Ð¤»¤Ê¤¤¿Í¤ä°Â°×¤Ê¾ðÊó¤ËÎ®¤µ¤ì¤ëÅê»ñ²È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÇã¤¨¤Ê¤¤¤ó¤À¤È¡£Çã¤¦¶â¤Í¤¨¤ó¤À¤ï¡×¡ÖÆ¯¤¯¶â¤Í¤¨¤Ê¤éÆ¯¤±¤è¡¢ºÇÄã»þµë¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ó¤À¤è¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¼«¸ÊÀÕÇ¤¤È¹ÔÆ°¤òµá¤á¤¿¡£Åê»ñ»ÑÀª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Åê»ñ¤Ç³Ú¤ò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÂÖÅÙ¤ò¡Ö¥ß¥¸¥ó¥³¡×¤ÈÉ½¸½¤·¡¢¡ÖÍÜÊ¬¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£¼«¿È¤Î±¿ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹Åê»ñ¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤³¤³2〜3Ç¯¡×¤Ë²á¤®¤º¡¢¤½¤ì°ÊÁ°¤Ï¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹Åê»ñ¤ÎÊý¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤Î¶âÍ»¥Þ¡¼¥±¥Ã¥ÈÈÖÁÈ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢Áê¾ì¤ÎÊó¤¸Êý¤òÌäÂê»ë¤·¡¢¡Ö»Ô¾ì¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤â²¼¤¬¤Ã¤Æ¤â¡Ø´îÅÜ°¥³Ú¤ò½Ð¤·¤Á¤ã¥À¥á¡Ù¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö´îÅÜ°¥³Ú¤Î²ô¤Ç¤¢¤ëÁê¾ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢´¶¾ð¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Åê»ñ¤Î´ðËÜ»ÑÀª¤È¤·¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤ÎÄ´ºº¤ÈÈ½ÃÇ¤Ç¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÊÝÍ¡×¤¹¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤òµó¤²¡¢¤³¤ì¤¬Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤ÎÀÑÎ©¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤µ¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢³Æ¼«¤Î¶âÍ»¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¸þ¾å¤òÂ¥¤·¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö
Æü¶ä¡¢ETFÇäµÑ¤ÏÇ¯´Ö6,200²¯±ß¡¡Ìó80Ãû±ß¤Î»Ä¹â²ò¾Ã¤ÏÄ¹´ü¤ÈÅÄÃ¼¿®ÂÀÏº¤¬»ØÅ¦
ÅÄÃ¼¿®ÂÀÏº¡¢ÁíºÛÁª¤È³ô²Á¥¢¥Î¥Þ¥ê¡¼¸ì¤ë¡¡ÃËÀÈþÍÆ¤ä¥µ¥Ö¥«¥ë¤â
ÅÄÃ¼¿®ÂÀÏº¡¢¥á¥¿¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤Ë¡Øº¹ÊÌ²½¤â¤Ê¤¤¡Ù ·ÐºÑÈÖÁÈ¡¦Â»ÀÚ¤ê¡¦¸¶È¯¤Ë¤â¸ÀµÚ
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
¡Ö°¦¤ÈÀ¿¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥¹¥ÈÅê»ñ²È¡×ÅÄÃ¼¿®ÂÀÏº¤Ç¤¹¡£ËÙ¹¾µ®Ê¸¤µ¤ó¤äÁ°ß·Í§ºî¤µ¤ó¤ÎÉô²¼¤È¤·¤Æ´Ö¶á¤ÇÁÏ¶È¥ª¡¼¥Ê¡¼¼ÒÄ¹¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢LINE¤äZOZO¤Ç¼¹¹ÔÌò°÷¤ò¤Ä¤È¤á¡¢¥é¥¤¥Ö¥É¥¢¡¢NTT¥Ç¡¼¥¿¤Ê¤É¤Ç¡¢¼Ò°÷¤È¤·¤ÆIT´ë¶È¤òÃæ¤«¤é¸«¤¿·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¡¢³ô¼°Åê»ñ¤È¤¤¤¦ºÇ¹â¤Ë¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤ÊÃÎÅª¥²¡¼¥à¤Î³Ú¤·¤ß¤È´î¤Ó¡¢¤½¤·¤Æ¶ì¤·¤ß¤È¶²¤í¤·¤µ¤òÆ°²è¤Ç¡¢´îÅÜ°¥³Ú¤ò¹þ¤á¤ÆÇ®ÊÛ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª
youtube.com/@tabbata/videos YouTube