¡¡2025Ç¯£¹·î23Æü¤Î¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬Àï¡¢FCÅìµþ¤¬´Ä¶ÊÝÁ´³èÆ°¡ØNO PLANET, NO TOKYO¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¡ØNO PLANET, NO TOKYO¡Ù¤Ï¡¢2021Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿FCÅìµþ¤Î¼Ò²ñÏ¢·È³èÆ°¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢¥¯¥é¥Ö¤¬ÃÏ°è¼Ò²ñ¤È¶¦¤Ë´Ä¶¡¦¶µ°é¡¦³¹¤Å¤¯¤ê¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê²ÝÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤À¡£
¡¡º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢»î¹ç´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¤ò»ý¤Ä¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡¢ÆÃÀ½¤Î¡ØNO PLANET, NO TOKYO¡Ù¥¥Ã¥ºT¥·¥ã¥Ä¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡ØEDO is ECO¡Ù¡£¹¾¸Í»þÂå¤Ë¤Ï¡¢¸Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤ä²õ¤ì¤¿Êª¤ò½¤Íý¤¹¤ëÀìÌç¿¦¿Í¤¬Â¿¿ôÂ¸ºß¤·¡¢»ñ¸»¤òÌµÂÌ¤Ë¤»¤ººÆÍøÍÑ¤¹¤ë¡Ö½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¡×¤¬³ÎÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î¹¾¸Í»þÂå¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÊ¸²½¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤Ç¡¢Ì¤Íè¤ÎÅìµþ¡¢¤½¤·¤ÆÃÏµå¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ëT¥·¥ã¥Ä¤Ï150¥µ¥¤¥º¤Î¥ï¥ó¥µ¥¤¥º¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¼Ò²ñ¤äÃÏ°è²ÝÂê¤Î²ò·èÊýË¡¤ò¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ò¤È¤ÄÌÜ¤Ï¡Ö¤¤«¤ó¤·¤ã¥È¡¼¥Þ¥¹¤È¤¹¤Æ¤¤Ê¤¿¤«¤é¤â¤Î¡×¡£¥È¡¼¥Þ¥¹¤È¥«¥Ê¤È°ì½ï¤Ë¿å¤Î¥¯¥¤¥º¤äÊõÈ¢¤ò³«¤±¤ë¥Ò¥ó¥È¤ò¹Í¤¨¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤À¡£¤Õ¤¿¤ÄÌÜ¤Ï¡Ö¤¢¤ª¤¢¤«¥É¥ê¥ëÂÎ¸³¥¹¥Æ¡¼¥¸¡×¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¡ÖÂÎÎÏ¡×¤ä¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¿Æ¤·¤àµ¡²ñ¤Î¸þ¾å¡×¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¡Ö¤¢¤ª¤¢¤«¥É¥ê¥ë¡×¤ÎÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢ÀÐÀîÄ¾¹¨¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥¿¡¼¤ÈFCÅìµþ¤Î¥³¡¼¥Á¤¬¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤ò¹Ô¤Ê¤¦¡£¤¤¤º¤ì¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤â¡¢ÀÄÀÖ¥Ñ¡¼¥¯ supported by JOYPOLIS ¥¢¥¸¥Ñ¥ó¥À¹¾ì(ÆîÂ¦¹¾ì)Æâ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¸þ¤±¡¢FCÅìµþ¤Î¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥·¥ç¥ë¥ÄÁª¼ê¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö£¹·î23Æü¤Î¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬Àï¤Ï¤´²ÈÂ²¤ä»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¸þ¤±¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Î£±Æü¤Ç¤¹¡£¤¼¤ÒËÍ¤¿¤Á¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¡ÊÆÃ¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡Ë¤¬¥Æ¥¹¥È¤äÂçÀÚ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÁ°Æü¤Ë¤È¤Æ¤â¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î»î¹ç¿ô¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿»ä¤â¡¢»î¹çÁ°¤Ï¤¤¤Ä¤â¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¤âÍè¾ì¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡¢¼ºÇÔ¤ò¶²¤ì¤º¡¢¾ï¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¹Í¤¨¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë»Ñ¤ò¤ª¸«¤»¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Û¡¼¥àÏ¢¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡FCÅìµþ¤Ï¡¢¤³¤Î¡ØNO PLANET, NO TOKYO¡Ù¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤È¤¤¤¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¹×¸¥¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´Ä¶ÌäÂê¤ä¶µ°é¤È¤¤¤Ã¤¿½ÅÍ×¥Æ¡¼¥Þ¤ò¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤â³Ú¤·¤¯ÅÁ¤¨¤ë¹©É×¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWEBÊÔ½¸Éô
