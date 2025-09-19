½÷»Ò¹»¥È¥Ã¥×¡Öºù°þ³Ø±à¡×¤ò¶¼¤«¤¹20³¬·ú¤Æ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¡¸¢Íø¡©¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡©ÁûÆ°¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤¹¤ëÆüËÜ¤Î¸å¿ÊÀ
¡¡ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¤Ë¤¢¤ëºù°þÃæ³Ø¹»¡¦¹âÅù³Ø¹»¡Êºù°þ³Ø±à¡Ë¡£Ãæ¹â°ì´Ó½÷»Ò¹â¤ÎºÇÆñ´Ø¤Ç¡¢ËèÇ¯¡¢ÅìÂç¤ä¹ñÎ©Âç³Ø°å³ØÉô¤ËÂ¿¤¯¤Î¹ç³Ê¼Ô¤òÁ÷¤ê½Ð¤¹¡£º£Ç¯¤ÏÂ´¶ÈÀ¸223¿Í¤ÇÅìÂç¹ç³Ê¼Ô¿ô¤Ï52¿Í¡ÊÁ´¹ñ10°Ì¡Ë¡£¤ª¤è¤½4¿Í¤Ë1¿Í¤¬¹ç³Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Ç¤âÎãÇ¯¤Ë¤¯¤é¤Ù¤ë¤È¾¯¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢ºÇÆñ´Ø¤ÎÍý²Ê3Îà¤Î¹ç³Ê¼Ô¤Ï7¿Í¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤ÏÁ´¹ñ3°Ì¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ò½÷»Ò¹»¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤Î¤¾¤¸«¡¢Åð»£¤Ê¤É¤Î·üÇ°¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤Î¿¯³²¤â¿Ó¤ÀÉÔ°Â¡Ó¡Äºù°þ³Ø±à¤ÎÈáÄË¤ÊÁÊ¤¨
¡¡¤à¤í¤ó¡¢¤³¤¦¤·¤¿¼ÂÀÓ¤Ï¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬³Ø¤Ö´Ä¶¤Ë¤âº¸±¦¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¤¬¡¢¤¤¤Þ¤½¤Î´Ä¶¤¬¶¼¤«¤µ¤ì¡¢ºù°þ³Ø±à¤¬´íµ¡¤òÊç¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡£ÎÙÀÜ¤·¤Æ·ú¤Ä8³¬·ú¤Æ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡ÖÊõÀ¸¥Ï¥¤¥Ä¡×¤¬¡¢Ï·µà²½¤ÈÂÑ¿ÌÀ¤ÎÉÔÂ¤òÍýÍ³¤Ë20³¬·ú¤Æ¤Ë·ú¤ÆÂØ¤¨¤é¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£1979Ç¯¤Ë´°À®¤·¤¿¤³¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢Ç½¤ÎÌ¾Ìç¡ÖÊõÀ¸²ñ¡×¤¬½êÍ¤·¡¢¤³¤ÎÊõÀ¸²ñ¤È¶èÊ¬½êÍ¼Ô¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¸Ä¡¹¤ÎÉô²°¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤«¤é¤Ê¤ëÊõÀ¸¥Ï¥¤¥Ä´ÉÍýÁÈ¹ç¤¬¡¢·ú¤ÆÂØ¤¨·×²è¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÃÏ°è¤ÏÅìµþÅÔÊ¸¶µÃÏ¶è·úÃÛ¾òÎã¤Ë¤è¤ë¡ÖÂè1¼ïÊ¸¶µÃÏ¶è¡×¤Ê¤Î¤Ç¡¢·úÊª¤Ï¹â¤µ46¥á¡¼¥È¥ë¡¢ÍÆÀÑÎ¨¤Ï400¡ó¤ËÀ©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢·úÃÛ´ð½àË¡¤Î¡ÖÁí¹çÀß·×À©ÅÙ¡×¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢Îã³°Åª¤Ëµ¬À©¤¬´ËÏÂ¤µ¤ì¤ë¡£°ìÈÌ¤Î¿Í¤¬¼«Í³¤ËÄÌ¹Ô¤Ç¤¤ë¡Ö¸ø³«¶õÃÏ¡×¤ò¤â¤¦¤±¤ì¤Ð¹â¤µ¤Ï76¥á¡¼¥È¥ë¡¢ÍÆÀÑÎ¨¤Ï600¡ó¤Ë¤Þ¤Ç³ÈÂç¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡ÖÊõÀ¸¥Ï¥¤¥Ä¡×¤Ï¡¢¤³¤ÎÁí¹çÀß·×À©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ¾å20³¬·ú¤Æ¡¢¹â¤µ68.98¥á¡¼¥È¥ë¡ÊºÇ¹â½ê¤Ï76.23¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Î·úÊª¤ò¿·ÃÛ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹²¤Æ¤¿ºù°þ³Ø±à¤Ï¡¢¤Þ¤º2022Ç¯6·î¡¢ÊõÀ¸¥Ï¥¤¥ÄÂ¦¤È¤ÎÊ¶ÁèÄ´Ää¤òÅìµþÅÔ¤Ë¿½ÀÁ¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤Ê¤ó¤ÈÅÔ¤Ï¡¢Ä´Ää¤¬½ª¤ï¤ëÁ°¤Ë¡¢ÊõÀ¸¥Ï¥¤¥ÄÂ¦¤¬Äó½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿Áí¹çÀß·×µö²Ä¿½ÀÁ¤ò¼õÍý¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤ÆºòÇ¯8·î15Æü¡¢ºù°þ³Ø±à¤ÏÅìµþÅÔ¤ËÂÐ¤·¡¢Áí¹çÀß·×À©ÅÙ¤ÎÅ¬ÍÑ¤òµö²Ä¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµá¤á¤ë¡Öº¹¤·»ß¤áÀÁµáÁÊ¾Ù¡×¤òµ¯¤³¤¹¤Ë¤¤¤¿¤Ã¤¿¡£
¡¡ºù°þ³Ø±àÂ¦¤Î¼çÄ¥¤ÎÃæ¿´¤Ï¡¢¿·ÃÛ¤µ¤ì¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¹»¼Ë¤¬¼×¤é¤ì¡¢¶µ¼¼¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÍÛ¤¬Æþ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤µ¤é¤Ë¹â½ê¤«¤é¤ÎÅð»£¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£¤·¤«¤·¡¢ÄóÁÊ¤«¤é1Ç¯¡¢¾õ¶·¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿ÊÅ¸¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£8·îËö¤Ë¤â¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Î¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¤Ç¡¢Î¾¼Ô¤¬ÂÐÎ©¤·¤¿¤Þ¤Þç±Ãå²½¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤¬Âç¤¤¯¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£
¿·¤¿¤Ê½ÐÈñ¤¬·ù¤À¤«¤é¹âÁØ²½¤¹¤ë
¡¡ÊõÀ¸¥Ï¥¤¥Ä¤¬¸½¶·¤Î2.5ÇÜ¤â¤Î¹â¤µ¤Ë·ú¤ÆÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢·×²è¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Åö½é¤«¤éµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Ìó70¥á¡¼¥È¥ë¤Î·úÊª¤¬·ú¤Ä¤Î¤Ï¡¢ºù°þ³Ø±à¤È¤Î¶³¦¤ÎÍÊÊÉ¤«¤é¤ï¤º¤«4¥á¡¼¥È¥ë¤Î°ÌÃÖ¤Ç¡¢¼þ°Ï¤Î½»Ì±¤«¤é¤â¡¢¤Ê¤¼¤³¤Î¾ì½ê¤Ë¤³¤ó¤Ê¤Ë¹â¤¤·úÊª¤ò·ú¤Æ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Áí¹çÀß·×À©ÅÙ¤Çµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¸ø³«¶õÃÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢µ¿Ìä¤¬Äè¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¹¾¸Í»þÂå¤ËÍ³Íè¤·¡¢ºù°þ³Ø±à¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬¡Ö¿´Â¡ÇË¤ê¤Îºä¡×¤È¸Æ¤ÖÃéÌïºä¤ËÂçÎÌ¤ÎÅÚ¤òÀ¹¤Ã¤ÆÊâÆ»¤ò³ÈÉý¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·×²è¤À¤¬¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê´Ä¶¤¬×ó°ÕÅª¤Ë²þÊÑ¤µ¤ì¤ë¤¦¤¨¡¢°ÂÁ´À¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢´Ä¶¤¬ÎÉ¹¥¤À¤Ã¤¿Ê¸¶µÃÏ¶è¤Ë¡¢ÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ70¥á¡¼¥È¥ë¤Î¹âÁØ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬·ú¤Æ¤Ð¡¢¼þ°Ï¤Î½»´Ä¶¤ÏÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¡£ºù°þ³Ø±à¤Ë¤«¤®¤é¤º¡¢¿´ÇÛ¤¬Êç¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¤í¤¦¡£¤Ç¤Ï¡¢ÊõÀ¸¥Ï¥¤¥ÄÂ¦¤ÎÂçµÁÌ¾Ê¬¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¸½ºß¡¢ÊõÀ¸¥Ï¥¤¥Ä¤ÎÁí¸Í¿ô¤Ï69¸Í¤À¤¬¡¢¸½ºß¤Î¿·ÃÛ·×²è¤Ç¤Ï¤³¤ì¤¬3ÇÜ¶á¤¤197¸Í¤ËÁý¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤¼¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢·ú¤ÆÂØ¤¨¤Ë¤ÏÂ¿³Û¤ÎÈñÍÑ¤òÍ×¤¹¤ë¤¬¡¢¸Í¿ô¤òÁý¤ä¤·¤ÆÁý¤¨¤¿Ê¬¤òÇäµÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢¸½ºß¤Î¶èÊ¬½êÍ¼Ô¤¬¿·¤¿¤ÊÉéÃ´¤ò¤»¤º¤Ë·ú¤ÆÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Ê¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î·ú¤ÆÂØ¤¨¤Ë¤Ï¡¢½êÍ¼Ô¤Î5Ê¬¤Î4°Ê¾å¤Î»¿À®¤¬É¬Í×¤À¤È¡¢¶èÊ¬½êÍË¡¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢·ú¤ÆÂØ¤¨¤ËºÝ¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê½ÐÈñ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢Æó¤ÎÂ¤òÆ§¤à¿Í¤¬Áý¤¨¡¢5Ê¬¤Î4°Ê¾å¤Î»¿À®¤òÆÀ¤ë¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ç¡¢·úÊª¤ò¹âÁØ²½¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ë¾²¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¡ÖÊÝÎ±¾²¡×¤òÇäµÑ¤·¡¢ÆÀ¤é¤ì¤¿Íø±×¤ò·úÀßÈñ¤Ë½¼¤Æ¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤À¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢ÃÏ¸¢¼Ô¤â¶èÊ¬½êÍ¼Ô¤â¡¢¹âÁØ²½¤µ¤ì¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÆâ¤Î¡Ö¸¢Íø¾²¡×¤Ë¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÈñÍÑ¤òÉéÃ´¤»¤º¤ËÆþµï¤Ç¤¤ë¡£¤³¤Î¿Í¸ý¸º¾¯»þÂå¤Ë¡¢·ú¤ÆÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬É¬¤ºÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¥¹¥¡¼¥à¤Ë¸¶°ø¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤à¤í¤ó¡¢¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢ÃÏ¸¢¼Ô¤ä¶èÊ¬½êÍ¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò·ú¤Æ¤ÆÇä¤ë¥Ç¥£¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥á¥ê¥Ã¥È¤ÏÂç¤¤¤¡£
À¸Â¸¸¢¤ä³Ø½¬¸¢¤è¤ê¤â¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó½êÍ¼Ô¤Î¸¢Íø
¡¡¤·¤«¤â¡¢Èà¤é¤¬½êÍ¤¹¤ëÅÚÃÏ¤«¤é¡Ê¤¿¤È¤¨¼þ°Ï¤Î½»´Ä¶¤Ëµ¾À·¤ò¶¯¤¤¤Æ¤Ç¤â¡ËºÇÂç¸Â¤ÎÍø±×¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢·úÃÛ´ð½àË¡¤ÎÁí¹çÀß·×À©ÅÙ¤¬ÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Í¤êÂÎ¤Ë¤¤¤¨¤Ð¡¢ÊõÀ¸¥Ï¥¤¥Ä¤ÎÃÏ¸¢¼Ô¤ª¤è¤Ó¶èÊ¬½êÍ¼Ô¤¬¡¢¸Ä¿Í»ñ»º¤¿¤ë»äÍÃÏ¤«¤éºÇÂç¸Â¤ÎÍø±×¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¸¢Íø¤¬¡¢¤½¤ì¤³¤½ºÇÂç¸Â¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤ëÂå½þ¤È¤·¤Æ¡¢¼þ°Ï¤Î½»¿Í¤Ë´Ä¶¤Î°²½¤¬²¡¤·¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºù°þ³Ø±à¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤ÎÆü¾È¤â¡¢Åð»£¤Ê¤É¤ò¿´ÇÛ¤»¤º¤Ë¼«Í³¤Ë³Ø¤Ù¤ë¸¢Íø¤â¡¢¤³¤¦¤·¤ÆÃ¥¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬¼ÂÂÖ¤À¤È¤¤¤¨¤è¤¦¡£
¡¡ÆüËÜ¹ñ·ûË¡Âè25¾ò¤Ç¤Ï¡Ö·ò¹¯¤ÇÊ¸²½Åª¤ÊºÇÄã¸ÂÅÙ¤ÎÀ¸³è¤ò±Ä¤à¸¢Íø¡×¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¡ÖÀ¸Â¸¸¢¡×¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¡¢¡Ö¹ñ¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ¸³èÉôÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼Ò²ñÊ¡»ã¡¢¼Ò²ñÊÝ¾ãµÚ¤Ó¸ø½°±ÒÀ¸¤Î¸þ¾åµÚ¤ÓÁý¿Ê¤ËÅØ¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤Èµ¬Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï½»´Ä¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÅöÁ³¡¢¹ñ¤¬¸þ¾å¤ËÅØ¤á¤ë¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤Ë²ò¼á¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢1996Ç¯6·î¤Ë¥È¥ë¥³¤Î¥¤¥¹¥¿¥ó¥Ö¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âè2²ó¹ñÏ¢¿Í´Öµï½»²ñµÄ¡Ê¥Ï¥Ó¥¿¥Ã¥ÈII¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÅ¬ÀÚ¤Êµï½»¤Ø¤Î¸¢Íø¡×¤¬´ðËÜÅª¿Í¸¢¤Ç¤¢¤ë¤ÈÀë¸À¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤ËÆüËÜÀ¯ÉÜ¤â½ðÌ¾¤·¤¿¡£
¡¡³Ø¤Ö¸¢Íø¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢ÆüËÜ¹ñ·ûË¡Âè26¾ò¤Ç¡Ö³Ø½¬¤Îµ¡²ñ¤È¼Á¤Î¹â¤¤´Ä¶¡×¤òµý¼õ¤¹¤ë¸¢Íø¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£·ò¹¯¤Ç»ýÂ³Åª¤Ê¡Ö´Ä¶¡×¤Ç¶µ°é¤ò¼õ¤±¤ë¸¢Íø¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Î·òÁ´¤ÊÀ®Ä¹¤Î¤¿¤á¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤«¤é¡¢¹ñºÝÅª¤Ë¤â¹¤¯Ç§¤á¤é¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î½êÍ¼Ô¤¬Í¾·×¤Ê½ÐÈñ¤ò¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤à¤³¤È¤ä¡¢¥Ç¥£¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¡¼¤¬¸Â¤é¤ì¤¿ÅÚÃÏ¤«¤éºÇÂç¤ÎÍø±×¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤¬¡¢½»´Ä¶¤ä¶µ°é´Ä¶¤è¤ê¤âÍ¥Àè¤µ¤ì¤ë¡£ºù°þ³Ø±à¤Îº¹¤·»ß¤áÀÁµáÁÊ¾Ù¤«¤é¤â¡¢ÅìµþÅÔ¤¬ÅÚÃÏ¤Î½êÍ¼Ô¤ÎÂ¦¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ç¤¢¤ë¡£´Ä¶¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÌÜÅª¤Î¤â¤È»ä¸¢¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤ë¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤È¤ÏÀµÈ¿ÂÐ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¡Ö¸å¿ÊÀ¡×¤òÇ¡¼Â¤ËÉ½¤ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤â¡¢°¥¤·¤¹¤®¤ë¸½¼Â¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤Ï¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«
¡¡ºù°þ³Ø±à¤Î»Ö´ê¼Ô¿ô¤Ï¡¢2023Ç¯ÅÙ¤Î629¿Í¤«¤é¡¢24Ç¯ÅÙ¤Ï557¿Í¡¢25Ç¯ÅÙ¤Ï542¿Í¤È¾¯¤·¤º¤Ä¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³Ø½¬´Ä¶¤¬°²½¤¹¤ë¤È·üÇ°¤¹¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤¬¡¢¶Á¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡Á°½Ò¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤ÏÀèÆü¤â¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¡¢¤½¤³¤Ç¤Ï¡¢ÊõÀ¸¥Ï¥¤¥Ä¤ÎÅÚÃÏ¤Ï»äÍÃÏ¤Ç¡¢¤·¤«¤â°ìÅùÃÏ¤Ê¤Î¤Ç¡¢½êÍ¼Ô¤¬ºÇÂç¸Â¤ÎÍø±×¤ò¾å¤²¤è¤¦¤È¤¹¤ë¸¢Íø¤ò»ß¤á¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤Î°Õ¸«¤¬½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤·¤Ð¤é¤¯Á°¤«¤é¡¢À¤³¦Åª¤Ë¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ËÂÐ¤·¤ÆÈó¾ï¤Ë¸·¤·¤¯Î×¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÅÀ¤Ç¤ÏÆüËÜ¤âÀ¤³¦¤ÎÎã³°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡×¤È¤Ï¡¢Áê¼ê¤¬·ù¤¬¤ë¤³¤È¤ò¤·¤ÆÉÔ²÷´¶¤ò³Ð¤¨¤µ¤»¤ë¸ÀÆ°¤ÎÁ´ÈÌ¤ò»Ø¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¹Ô°Ù¼Ô¤Ë¤½¤Î¤Ä¤â¤ê¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Áê¼ê¤¬ÉÔ²÷¤À¤È´¶¤¸¤ì¤Ð¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¡£Áê¼ê¤¬ÉÔ²÷¤À¤È´¶¤¸¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢¡Ö¸ÀÏÀ¤Î¼«Í³¤À¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¸À¤¤Ìõ¤Ï°ìÀÚÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢Ë½ÎÏÅª¤Ê·úÊª¤¬¡¢¼þ°Ï¤Î½»´Ä¶¤â³Ø½¬´Ä¶¤âÔÌÂ»¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¡¢¼þ°Ï¤Ë½»¤à¿Í¤ä³Ø¤Ö¿Í¤¬¡ÖÉÔ²÷¤À¡×¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤É¤¦¤·¤ÆÌµ»ë¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£ÊõÀ¸¥Ï¥¤¥ÄÂ¦¤ÏÉÔÆ°»º½êÍ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¸¢Íø¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢¼þ°Ï¤Î½»µï¤ä³Ø¹»¤¬¡ÖÉÔ²÷¡×¤À¤È¤·¤ÆÉ¬»à¤ËÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£ÊõÀ¸¥Ï¥¤¥Ä¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¹Ô°Ù¼Ô¤¬¿Í´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥â¥Î¤À¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¡¢¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ë³ºÅö¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Ö¥â¥Î¡×¤ò·ú¤Æ¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¿Í´Ö¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤È¤ÏÂè°ìµÁÅª¤Ë¡¢½»Ì±¤ÎÀ¸³è¸þ¾å¤äÊ¡»ã¤ÎÁý¿Ê¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢ÅìµþÅÔ¤¬ºÇÍ¥Àè¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅÚÃÏ½êÍ¼Ô¤Î¸¢Íø¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡¢ÅÚÃÏ½êÍ¼Ô¤¬Íø±×¤òºÇÂç¸Â¤ËÄÉµá¤·¤¿·ë²Ì¡¢¡Ö½»Ì±¤ÎÀ¸³è¸þ¾å¤äÊ¡»ã¤ÎÁý¿Ê¡×¤ËÄñ¿¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Î¾¼Ô¤Î¤¢¤¤¤À¤òÄ´Ää¤·¡¢¼þ°Ï¤ò¡ÖÉÔ²÷¡×¤Ë¤¹¤ë»öÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÅÚÃÏ½êÍ¼Ô¤Î¸¢Íø¤âÀ©¸Â¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡ºÇ¸å¤ËÉÕ¸À¤¹¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜÊ¸²½¤Î·Ñ¾µ¼Ô¤¿¤ëÇ½¤ÎÃÄÂÎ¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤ÆÊ¸¶µ´Ä¶¤ò°²½¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤Î¡Ö¸å¿ÊÀ¡×¤Î¾ÝÄ§¤Î¤è¤¦¤Ç»ÄÇ°¤Ç¤¢¤ë¡£
¹á¸¶ÅÍ»Ö¡Ê¤«¤Ï¤é¡¦¤È¤·¡Ë
²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¡¦Îò»ËÉ¾ÏÀ²È¡£¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£Áá°ðÅÄÂç³Ø¶µ°é³ØÉô¼Ò²ñ²ÊÃÏÍýÎò»ËÀì½¤Â´¶È¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥«¥é¡¼ÈÇ¡¡Åìµþ¤Ç¸«¤Ä¤±¤ë¹¾¸Í¡Ù¡Ø¶µÍÜ¤È¤·¤Æ¤ÎÆüËÜ¤Î¾ë¡Ù¡Ê¤È¤â¤ËÊ¿ËÞ¼Ò¿·½ñ¡Ë¡£²»³Ú¡¢Èþ½Ñ¡¢·úÃÛ¤Ê¤É¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÊ¸²½¤Ë¤âÀºÄÌ¤·¡¢¥ª¥Ú¥é¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¤ÎÉ¾ÏÀ³èÆ°¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´ØÏ¢¤¹¤ëÃø½ñ¤Ë¡Ø¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ª¥Ú¥é¤òµ¿¤¨¡ª¡Ù¡Ê¥¢¥ë¥Æ¥¹¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¡Ë¤Ê¤É¡£
