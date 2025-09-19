この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「ここはマジで触るなオーラe-powerメーター編」と題した動画で、元電機エンジニアのたか氏がオーラe-powerのメーターディスプレイ設定について詳しく解説した。動画冒頭、たか氏は「Auraのオーナーさんは、ぜひ参考にしていただきたい」と語り、数あるメーター設定のなかで「絶対に触ってはいけない項目」と「カスタマイズすべき項目」を自身の経験と知見に基づいて紹介する動画であると説明した。

たか氏によると、「プロパイロット中にナビリンク機能をオンにすると、カーブに入る際などナビ情報にあわせて自動で減速してくれる」安全機能は必ずオンにすべきと強調。また「安全に気を使うというのが目標なので、このソナーの設定に関しては同じようにオフする理由は特にない」と述べ、安全支援システムの重要性を繰り返し訴えた。

動画の中盤では、オーナーが自分好みに変更できるカスタマイズ機能についても触れており、エコモードやウェルカムライト、パーソナルディスプレイなど便利な機能の活用方法を紹介。「ナビの方を見ずに、常にこの目に見える範囲、メーターディスプレイの方で画面巻きに出てくれるっていうのはありがたい機能かな」と実用性について語った。

特に注意事項として、「車線はみ出し系や後方車両警報・支援、インテリジェントエマージェンシーブレーキは絶対これだけはオンにしておいてください 本当にお願いします」と何度も強調。「緊急停止機能をオフにする理由がほぼない」、「もうこれ絶対オンにしてください」とヒートアップして呼びかけたほか、「とにかく安全に気を使うのが目標。効果音の方が気づかないうちに助かってるパターンが多い」と独自の見解も挟み、安全設定の重要性を再三語った。

最後は「運転に自信がない人は絶対にオン！助けてくれるので必ず初期値のままにしておいてください。もしオフで何かあっても、それは自己責任です」と動画を結び、「この動画が参考になった方はチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします」と呼びかけ締めくくった。

YouTubeの動画内容

02:00

エコモード設定をフル活用する方法と注意点
11:22

絶対にオフにしてはいけない！安全支援系機能の設定ポイント
19:12

安全第一！必ずオンにすべき機能と自己責任の話

関連記事

元電機エンジニアたか「日産潰れるコメは幼稚で承認欲求の表れ」断言！ネットの影響に苦言

元電機エンジニアたか「日産潰れるコメは幼稚で承認欲求の表れ」断言！ネットの影響に苦言

 元電機エンジニアが徹底解説！「知らなきゃ損するAURAナビ設定８選」にユーザー驚愕！

元電機エンジニアが徹底解説！「知らなきゃ損するAURAナビ設定８選」にユーザー驚愕！
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

hack car channel(e-power)_icon

hack car channel(e-power)

YouTube チャンネル登録者数 2.96万人 577 本の動画
e-power日本一チャンネルプロ（自称）のこと元電機エンジニアたかですe-powerプロ（自称）が日産のe-powerを起点に車のレビュー！購入検討者の視点でいい所、微妙な所しっかりとお伝えしていきます日産車に限らず自分に合った車を選びましょう！
youtube.com/channel/UCNCOE9wzSxOca_VuWqVP2CA YouTube