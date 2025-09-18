「ドジャース５−０フィリーズ」（１７日、ロサンゼルス）

ドジャースがブレーク・スネル投手の好投で連敗を３で止めた。大谷翔平投手は八回の第４打席でダメ押しとなる２戦連発５１号を放つなど４打数１安打１打点。連続試合出塁記録を２２へ伸ばした。

ドジャースタジアムが歓喜のるつぼと化したのは八回だ。先頭で難敵左腕と対した第４打席。直前にインハイの抜け球を懸命にカットした中、６球目のスライダーを踏み込んで一閃。打球は右中間スタンドに飛び込み、大谷は打席でゆっくりと打球を見つめながら歩き出す確信の一撃だ。

これで２試合連発の５１号。キングに立つフィリーズ・シュワバーの前で２本差と迫った。左腕・ルザルドとは３打数ノーヒットに抑え込まれていた中、４度目の対戦でついに捉えた。

直前には大谷が奮い立たされるシーンもあった。七回、スネルが連続四球で２死一、二塁のピンチを招いたところでロバーツ監督がベンチを出てきた。だが左腕はマウンドで表情を曇らせ、続投を志願。すると指揮官もベンチへと戻り、スタンドからは大歓声と大きな拍手がわき起こった。

ブルペンからはすでにベシアも登場していたが、苦笑いを浮かべながら慌てて戻る事態に。ケンプを１２個目の三振に斬ると、本拠地が大歓声に包まれた。ベンチで出迎えた大谷はスネルと笑みを浮かべてハイタッチをかわした。ロバーツ監督もベンチでガッツポーズを繰り出すなど、重苦しい空気が漂ったチームの流れが変わるような瞬間だった。

そんな最高の雰囲気を決定付けたような大谷の一撃。パドレスはメッツに勝利したが、自力で優勝マジックを「８」へ減らした。プレーオフ進出決定も目前に迫る中、最高の形でドジャースが連敗を止めた。