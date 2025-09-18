教員のグループによる児童盗撮事件で、新たに北海道の40代の教員が逮捕されました。一連の事件での逮捕者は5人目です。

【写真を見る】【速報】教員グループ“盗撮画像共有”事件 北海道の40代教員を新たに逮捕 5人目の逮捕者 名古屋の森山勇二被告(42)が開設したグループチャットには10人近く参加 愛知県警が捜査

捜査関係者によりますと、逮捕されたのは、北海道の40代の中学校教員の男で、少女の下着を盗撮しグループチャットで共有した性的姿態撮影処罰法違反などの疑いがもたれています。

グループチャットには、小中学校の教員ら10人近くが参加していたとみられ、グループの開設者で名古屋市の小学校教諭・ 森山勇二被告（42）、横浜市の小学校教諭・ 小瀬村史也被告（37）、名古屋市の小学校元教諭・ 水藤翔太被告（34）、神奈川県の中学校の臨時教員・石川勝也容疑者（28）がすでに摘発されています。

一連の事件での逮捕者は5人目で、警察は、グループの全容解明を進めています。