県は5月1日、阿南市の橘湾と椿泊湾で採れた天然のカキから、国が定める基準を超える「麻痺性貝毒」が検出されたと発表しました。このため県は、関係する漁協などに出荷を自主規制するよう呼びかけるとともに、ホームページを通じてこのエリアで採れた二枚貝を食べないよう県民に呼び掛けています。