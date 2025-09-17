あまりの写真に思わず二度見してしまった。ミス東大・神谷明采が9月15日にXにて顔写真を公開。その衝撃的な姿に、驚きと呆れ声が多数上がっている。

【写真】ミス東大・神谷明采の「閲覧注意」な顔面

「神谷さんは、まさに“才色兼備”を体現したような女性です。2020年に『ミス東大コンテスト』でグランプリを受賞。さらに翌年春には、日本一のミスキャンパスを決める『MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST 2021』でも見事グランプリを受賞しました。

それだけでなく、2022年にはイギリスで開催された『ヤングダボス会議』で英語スピーチをおこなっています」（芸能ライター）

現在は『CanCam』の読者モデルを務めるほか、『ネプリーグ』（フジテレビ系）に出演するなど、タレントとしても活躍の幅を広げている。

そんな才媛が今回お騒がせしているのが、《お酒弱すぎ問題》とXに投稿した写真だ。

《ビール1杯、5分ごとの経過》として4枚の写真を並べており、1枚目からすでに額に真っ赤な反応が見られる。ただ、赤くなるというよりは、皮膚がまだらにかぶれたような症状だ。2枚目、3枚目とその範囲が広がっていき、4枚目では鼻のまわりをのぞき、顔全体と首までが真っ赤になっており痛々しいほど。

「本人もXに《閲覧注意》と書いているので、衝撃的な写真ということは自覚しているのでしょう。肌がもともととても白いこともあって、より症状が目立ってしまっています。

以前もインスタグラムでビール片手に“台湾食い倒れ”の様子を掲載していたのですが、飲酒するとこんな姿になってしまうとはファンも知らず、驚きの声が殺到しています」（前出・芸能ライター）

X投稿の写真に「危ないからやめときな」

神谷は現在も東大大学院で経済を学んでおり、「趣味は勉強」と言うほど。将来の目標は世界銀行に勤務することらしく、今も毎日6時間は勉強しているという。そんな彼女のインパクトのある顔写真には、驚きつつも呆れる声もたくさん寄せられている。

《これはアレルギー反応だろ……》

《飲んだらダメな体質じゃん。危ないからやめときな》

《全身真っ赤になってそう。公開せずに病院に行くべき》

《東大まで行って何してんの…》

《勉強できるんだから、自分の身体のこともちゃんと認識しておこう》

《頭のいい馬鹿だね》

《東大なのにこれが異常事態って気づかないものなのか。かまってちゃん？》

本人はお酒を飲むたびになるので見慣れているのだろうか。しかし、あまりにも衝撃が強かったのか、「東大なのに……」と呆れられる始末。今後は、色々な意味でお酒は控えたほうがいいかもしれない――。