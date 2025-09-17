[9.16 欧州CLリーグフェーズ第1節](Tottenham Hotspur Stadium)

※28:00開始

<出場メンバー>

[トッテナム]

先発

GK 1 グリエルモ・ビカーリオ

DF 17 クリスティアン・ロメロ

DF 23 ペドロ・ポロ

DF 24 ジェド・スペンス

DF 37 ミッキー・ファン・デ・フェン

MF 15 ルーカス・ベリバル

MF 29 パペ・マタル・サール

MF 30 ロドリゴ・ベンタンクール

FW 7 シャビ・シモンズ

FW 9 リシャルリソン

FW 20 モハメド・クドゥス

控え

GK 31 アントニン・キンスキー

GK 40 ブランドン・オースティン

DF 4 ケビン・ダンソ

DF 13 デスティニー・ウドジェ

DF 33 ベン・デイビス

DF 67 J. Byfield

MF 6 ジョアン・パリーニャ

MF 14 アーチー・グレイ

FW 22 ブレナン・ジョンソン

FW 28 ウィルソン・オドベール

FW 39 ランダル・コロ・ムアニ

FW 44 デーン・スカーレット

監督

トーマス・フランク

[ビジャレアル]

先発

GK 1 ルイス・ジュニオール

DF 8 フアン・フォイス

DF 12 レナト・ベイガ

DF 15 サンティアゴ・モウリーニョ

DF 23 セルジ・カルドナ

MF 14 サンティ・コメサニャ

MF 17 テイジョン・ブキャナン

MF 18 パプ・ゲイェ

MF 19 ニコラ・ペペ

FW 9 ジョージズ・ミカウタゼ

FW 22 アジョセ・ペレス

控え

GK 13 ディエゴ・コンデ

GK 25 アルナウ・テナス

DF 3 アドリア・アルティミラ

DF 4 ラファ・マリン

DF 24 アルフォンソ・ペドラサ

DF 26 パウ・ナバロ

MF 10 ダニエル・パレホ

MF 16 トーマス・パーティ

MF 20 アルベルト・モレイロ

FW 6 マノー・ソロモン

FW 11 イリアス・アコーマック

FW 21 T. Oluwaseyi

監督

マルセリーノ・ガルシア・トラル

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります