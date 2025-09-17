トッテナムvsビジャレアル スタメン発表
[9.16 欧州CLリーグフェーズ第1節](Tottenham Hotspur Stadium)
※28:00開始
<出場メンバー>
[トッテナム]
先発
GK 1 グリエルモ・ビカーリオ
DF 17 クリスティアン・ロメロ
DF 23 ペドロ・ポロ
DF 24 ジェド・スペンス
DF 37 ミッキー・ファン・デ・フェン
MF 15 ルーカス・ベリバル
MF 29 パペ・マタル・サール
MF 30 ロドリゴ・ベンタンクール
FW 7 シャビ・シモンズ
FW 9 リシャルリソン
FW 20 モハメド・クドゥス
控え
GK 31 アントニン・キンスキー
GK 40 ブランドン・オースティン
DF 4 ケビン・ダンソ
DF 13 デスティニー・ウドジェ
DF 33 ベン・デイビス
DF 67 J. Byfield
MF 6 ジョアン・パリーニャ
MF 14 アーチー・グレイ
FW 22 ブレナン・ジョンソン
FW 28 ウィルソン・オドベール
FW 39 ランダル・コロ・ムアニ
FW 44 デーン・スカーレット
監督
トーマス・フランク
[ビジャレアル]
先発
GK 1 ルイス・ジュニオール
DF 8 フアン・フォイス
DF 12 レナト・ベイガ
DF 15 サンティアゴ・モウリーニョ
DF 23 セルジ・カルドナ
MF 14 サンティ・コメサニャ
MF 17 テイジョン・ブキャナン
MF 18 パプ・ゲイェ
MF 19 ニコラ・ペペ
FW 9 ジョージズ・ミカウタゼ
FW 22 アジョセ・ペレス
控え
GK 13 ディエゴ・コンデ
GK 25 アルナウ・テナス
DF 3 アドリア・アルティミラ
DF 4 ラファ・マリン
DF 24 アルフォンソ・ペドラサ
DF 26 パウ・ナバロ
MF 10 ダニエル・パレホ
MF 16 トーマス・パーティ
MF 20 アルベルト・モレイロ
FW 6 マノー・ソロモン
FW 11 イリアス・アコーマック
FW 21 T. Oluwaseyi
監督
マルセリーノ・ガルシア・トラル
※28:00開始
<出場メンバー>
[トッテナム]
先発
GK 1 グリエルモ・ビカーリオ
DF 17 クリスティアン・ロメロ
DF 23 ペドロ・ポロ
DF 24 ジェド・スペンス
DF 37 ミッキー・ファン・デ・フェン
MF 15 ルーカス・ベリバル
MF 29 パペ・マタル・サール
MF 30 ロドリゴ・ベンタンクール
FW 9 リシャルリソン
FW 20 モハメド・クドゥス
控え
GK 31 アントニン・キンスキー
GK 40 ブランドン・オースティン
DF 4 ケビン・ダンソ
DF 13 デスティニー・ウドジェ
DF 33 ベン・デイビス
DF 67 J. Byfield
MF 6 ジョアン・パリーニャ
MF 14 アーチー・グレイ
FW 22 ブレナン・ジョンソン
FW 28 ウィルソン・オドベール
FW 39 ランダル・コロ・ムアニ
FW 44 デーン・スカーレット
監督
トーマス・フランク
[ビジャレアル]
先発
GK 1 ルイス・ジュニオール
DF 8 フアン・フォイス
DF 12 レナト・ベイガ
DF 15 サンティアゴ・モウリーニョ
DF 23 セルジ・カルドナ
MF 14 サンティ・コメサニャ
MF 17 テイジョン・ブキャナン
MF 18 パプ・ゲイェ
MF 19 ニコラ・ペペ
FW 9 ジョージズ・ミカウタゼ
FW 22 アジョセ・ペレス
控え
GK 13 ディエゴ・コンデ
GK 25 アルナウ・テナス
DF 3 アドリア・アルティミラ
DF 4 ラファ・マリン
DF 24 アルフォンソ・ペドラサ
DF 26 パウ・ナバロ
MF 10 ダニエル・パレホ
MF 16 トーマス・パーティ
MF 20 アルベルト・モレイロ
FW 6 マノー・ソロモン
FW 11 イリアス・アコーマック
FW 21 T. Oluwaseyi
監督
マルセリーノ・ガルシア・トラル
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります