ÄÌ²ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¡¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ー¡¡¥É¥ë±ß£±½µ´Ö£¸¡¥£·£µ¡óÉÕ¶á¡¡¤ä¤ä±ß¹â¤ò·Ù²ü¡¡
¡¡USD/JPY¡¡EUR/USD¡¡EUR/JPY¡¡GBP/USD
1WK¡¡8.75¡¡7.21¡¡6.38¡¡6.85
1MO¡¡9.33¡¡6.96¡¡7.18¡¡6.60
3MO¡¡9.40¡¡7.03¡¡7.63¡¡7.26
6MO¡¡9.31¡¡6.95¡¡8.07¡¡7.41
9MO¡¡9.34¡¡7.06¡¡8.43¡¡7.69
1YR¡¡9.36¡¡7.17¡¡8.67¡¡7.88
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
1WK¡¡7.33¡¡7.96¡¡6.92
1MO¡¡8.03¡¡8.23¡¡7.23
3MO¡¡8.68¡¡8.58¡¡7.46
6MO¡¡9.02¡¡8.74¡¡7.52
9MO¡¡9.39¡¡9.05¡¡7.67
1YR¡¡9.55¡¡9.26¡¡7.85
Åìµþ»þ´Ö16:31¸½ºß¡¡»²¹ÍÃÍ
¡¡¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¡¢¥É¥ë±ß£±½µ´Ö¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ー¤Ï£¸¡¥£·£µ¡óÉÕ¶á¤Ë¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥Ý¥Ã¥È»Ô¾ì¤Ç±ßÇã¤¤¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤ÎÀ¯¶É´ØÏ¢¤ÎÊóÆ»¤ËÉÒ´¶¤ËÈ¿±þ¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢¤¢¤¹¤ÎÊÆ£Æ£Ï£Í£Ã¤ò¹µ¤¨¤Æ¤ä¤ä±ß¹â¡¦¥É¥ë°ÂÊý¸þ¤Ø¤Î¥Ø¥Ã¥¸¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤è¤¦¡£
