¼«Ì±ÅÞÂçÊ¬¸©Ï¢¡¦°¤Éô±Ñ¿Î²ñÄ¹¤¬Â³Åê¡¡»²±¡ÁªÇÔËÌ¤Ç¼É½Äó½Ð¤â°ÖÎ±¼õ¤±Æþ¤ì
Àè¤Î»²µÄ±¡Áªµó¤ÎÇÔËÌ¤ò¼õ¤±¤Æ²ñÄ¹¿¦¤Î¼É½¤òÄó½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¼«Ì±ÅÞÂçÊ¬¸©Ï¢¤Î°¤Éô±Ñ¿Î²ñÄ¹¤¬¡¢¸©Ï¢Æâ¤«¤é¤Î°ÖÎ±¤Ë¤è¤êÂ³Åê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°¤Éô²ñÄ¹¤Ï¡¢7·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿»²±¡ÁªÂçÊ¬Áªµó¶è¤Ç¸øÇ§¸õÊä¤ÎÁªÂÐËÜÉôÄ¹¤òÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÍîÁª¤·¤¿ÀÕÇ¤¤ò¼è¤ë¤È¤·¤Æ¡¢7·î24Æü¤Ë¼É½¤òÄó½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢9·î11Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿¾ïÇ¤ÁíÌ³²ñ¤Ç¡¢Á´²ñ°ìÃ×¤Ç°ÖÎ±¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ°¤Éô²ñÄ¹¤Ï16Æü¤Î¾ïÇ¤ÁíÌ³²ñ¤ÇÂ³Åê¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¼«Ì±ÅÞ¸©Ï¢¡¦°¤Éô±Ñ¿Î²ñÄ¹¡Ë¡Ö¼õ¤±¤¿°Ê¾å¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀÕÇ¤¤òÇØÉé¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆÂ¹ø¤Î¶¯¤¤¼«Ì±ÅÞ¸©Ï¢¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¡×
¤Þ¤¿¡¢´´»öÄ¹¤Ê¤É¸©Ï¢¤Î»ÍÌò¤«¤é¤â¼É½¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ÂÎÀ©¤Î·ÑÂ³¤¬Î»¾µ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£