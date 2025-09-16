¡ÈÂç¿©¤¤¡Éº´Æ£·ò¡¢¼«Ê¬¤è¤ê¤â¿©¤Ù¤ë½÷Í¥¤Î¼ÂÌ¾¹ðÇò¡Ö¾ÆÆù¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë¡Ä¡×
ÇÐÍ¥¤Îº´Æ£·ò¡Ê36ºÐ¡Ë¤¬¡¢9·î15Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡¢º´Æ£·ò¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÆ°²è¤Ç¡¢¡È¼«Ê¬¤è¤ê¤â¿©¤Ù¤ë½÷Í¥¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
º´Æ£·ò¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡¢NetflixÇÛ¿®¥É¥é¥Þ¡Ö¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥È¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëº´Æ£·ò¡¢Ä®ÅÄ·¼ÂÀ¡¢»ÖÂº½ß¤È¤¤¤¦¡Ö¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥È¡×¤ÎÃËÀ¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤Ç½ÅÍ×¤ÊÌò¤òÌ³¤á¤ë¿ûÅÄ¾Úö¤¬¹Ô¤Ã¤¿¿©»ö²ñ¤Î¸åÊÔ¤ÎÍÍ»Ò¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¿ûÅÄ¤¬º´Æ£¤ÎÂç¿©¤Ö¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¡¢»ÖÂº¤¬º´Æ£¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤è¤ê¡¢¡ØÉé¤±¤¿¤ï¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¿Í¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¿©¤¦¤ï¤Ã¤Æ¿Í¤¤¤ë¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£
º´Æ£¤Ï¡¢»ÖÂº¤ÈÄ®ÅÄ¤Ï¡Öµ×¡¹¤Ë¿©¤¦¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Ù¥¯¥È¥ë¤Ê¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Æù¤Ã¤Æ¤µ¡¢¤º¤Ã¤È¿©¤¨¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡£ÆÃ¤Ë¤½¤Î¤¤¤¤Æù¤Ã¤Æ¡£¾ÆÆù¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢²¶¤â·ë¹½¡¢¤â¤¦¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»þ¤Ë¡¢¥¥é¥Ã¥¥é¤ÎÌÜ¤Ç¡Ø¥«¥ë¥ÓÄÉ²Ã¤ÇÃíÊ¸¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª¡©¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤ÏÅÚ²°ÂÀË±¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
