¡Ú°ìÈ¯¥¢¥¦¥È¡Û°ìÀ¸Çä¤ì¤Ê¤¤¿Í¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ëÆÃÄ§¡¦¥ï¡¼¥¹¥È1
´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡ÖÅÁ¤¨Êý¡×¤¬¶ì¼ê¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Çä¤ì¤Ê¤¤¡½¡½¤½¤ó¤ÊÇº¤á¤ë¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬¡¢¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¡¦ûÃÅÄ¾»Åµ»á25Ç¯¤Î½¸ÂçÀ®¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ÎËÜ¤Ï100Ëü±ß°Ê¾å¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡ª¡×¤È¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡Ø¡ÖÇº¤Þ¤Ê¤¤¿Í¡×¤Î¹Í¤¨Êý¡Ù¤ÎÃø¼Ô¡¦ÌÚ²¼¾¡¼÷»á¤¬Àä»¿¤¹¤ë¡Ø¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°µ»½ÑÂçÁ´¡Ù¤À¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤¿¤Ã¤¿°ì¸ì¤ÇÅ·¹ñ¤ÈÃÏ¹ö¤Îº¹¤¬½Ð¤ë¡Ø¡Ú¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×ÈÇ¡Û²Ô¤°¸ÀÍÕ¤ÎË¡Â§¡Ù¤ÎÃø¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ë°áÅÄ½ç°ì»á¤Ë´ó¹Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò½ñÀÒÊÔ½¸¶É¡Ë
¡¡²»³Ú¤Ç¤â±Ç²è¤Ç¤â¡¢¥Ò¥Ã¥Èºî¤Ë¤Ï¼Â¤Ï¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¡Ö·¿¡×¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢°ÎÂç¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ä±Ç²è´ÆÆÄ¤ÏºÇ½ªÅª¤Ë¡Ö·¿¡×¤òÄ¶¤¨¤¿ÆÈ¼«¤ÎÉ½¸½¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¡¢´ðËÜ¤Î·¿¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¾å¤Ç¤Î¡Ö°Õ¿ÞÅª¤ÊÊø¤·¡×¤À¡£
¡¡¼ÂÎÏ¤¬Ì¤½Ï¤ÊÃÊ³¬¤Ç¡¢´ðËÜ¤Î·¿¤òÌµ»ë¤·¤Æ¤ä¤ë¤È¡¢¤Ö¤¶¤Þ¤Ë¡ÖÊø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡£°Õ¿ÞÅª¤Ë¡ÖÊø¤¹¡×¤³¤È¤È¡¢Ìµ°Õ¼±¤Ë¡ÖÊø¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤Î¤Ï¡¢»æ°ì½Å¤Ë¸«¤¨¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤ËÅ·¹ñ¤ÈÃÏ¹ö¤Îº¹¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ÎÇØ¸å¤Ë¤¢¤ë¡Ö·¿¡×¤È¤Ï¡©
¡¡Â¿¤¯¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÁ°ÁÕ ¢ª A¥á¥í ¢ª B¥á¥í ¢ª ¥µ¥Ó¡×¤È¤¤¤¦²«¶â¤Î¹½À®¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ÊÆÄÅ¸¼»Õ¤Î¡ÖMÈ¬¼·¡×¤ä¥µ¥¶¥ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º¤Î¡ÖTSUNAMI¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Á°ÁÕ¤ò¥Ð¥Ã¥µ¥ê¾Ê¤¯¶Ê¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿Îã³°¤Ï·¿¤ò½ÏÃÎ¤·¤¿¾å¤Ç¤Î¡Ö°Õ¿ÞÅª¤ÊÊø¤·¡×¤À¡£
¡¡ÁÇ¿Í¤¬²æÎ®¤ÇA¥á¥í¤ò±ä¡¹·«¤êÊÖ¤·¤¿¤ê¡¢¥µ¥Ó¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿¤ê¤·¤¿¤é¡¢¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Ï¤ª¤í¤«¡¢²Î¤È¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤³¤Î¡Ö·¿¡×¤Ï¡¢Ä°¤¼ê¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤àÀß·×¿Þ¡£¥µ¥Ó¤Ç´¶¾ð¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢A¥á¥í¤ÈB¥á¥í¤Ç¤¸¤ï¤¸¤ï´üÂÔ¤ò¹â¤á¤ë¡£·¿¤ò¼é¤ê¤Ä¤Ä¡¢¸ÄÀ¤ò¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤È¤·¤Æ²Ã¤¨¤ë¤«¤é¡¢¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ÏÀ¸¤Þ¤ìÂ³¤±¤ë¤Î¤À¡£
¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É±Ç²è¤¬¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ëÍýÍ³
¡¡±Ç²è¤âÆ±¤¸¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤ÎÂ¿¤¯¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤Ï¡Ö¥Ò¡¼¥í¡¼¥º¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ë¡¼¡×¤È¤¤¤¦Êª¸ì¤Î·¿¤Ë±è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¥Æ¡¼¥¸1¡½¡½Æü¾ïÀ¤³¦
¥¹¥Æ¡¼¥¸2¡½¡½ËÁ¸±¤Ø¤ÎÍ¶¤¤
¥¹¥Æ¡¼¥¸3¡½¡½ËÁ¸±¤ÎµñÈÝ
¥¹¥Æ¡¼¥¸4¡½¡½»Õ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤
¥¹¥Æ¡¼¥¸5¡½¡½ºÇ½é¤Î¸Í¸ý¤ÎÄÌ²á
¥¹¥Æ¡¼¥¸6¡½¡½»îÎý¡¢Ãç´Ö¡¢Å¨
¥¹¥Æ¡¼¥¸7¡½¡½ºÇ¤â´í¸±¤Ê¾ì½ê¤Ø¤ÎÀÜ¶á
¥¹¥Æ¡¼¥¸8¡½¡½ºÇÂç¤Î¶ìÆñ
¥¹¥Æ¡¼¥¸9¡½¡½Êó½·
¥¹¥Æ¡¼¥¸10¡½¡½µ¢Ï©
¥¹¥Æ¡¼¥¸11¡½¡½Éü³è
¥¹¥Æ¡¼¥¸12¡½¡½Êõ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Îµ¢´Ô
¡Øºî²È¤ÎÎ¹ ¥é¥¤¥¿¡¼¥º¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ë¡¼ ¨¡¨¡ ¿ÀÏÃ¤ÎË¡Â§¤ÇÆÉ¤ß²ò¤¯Êª¸ì¤Î¹½Â¤¡Ù¡Ê¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡¦¥Ü¥°¥é¡¼Ãø¡¢ÉÜÀîÍ³Èþ·ÃÌõ¡¢¥Õ¥£¥ë¥à¥¢¡¼¥È¼Ò¡Ë¤è¤ê
¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¤ä¡Ø¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡Ù¤Ê¤É¡¢¤³¤Î¹ü³Ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë±Ç²èºîÉÊ¤ÏÂ¿¿ô¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÎ®¤ì¤Ë±è¤¦¤³¤È¤Ç¡¢´ÑµÒ¤ÏÊª¸ì¤ËË×Æþ´¶¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ï¿ÀÏÃ¤òµ¯¸»¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢ÉáÊ×Åª¤Ê¿Í´Ö¤Î¿´Íý¤Ë¶¯¤¯ÁÊ¤¨¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤Î·¿¤òÌµ»ë¤·¤Æ¤â¥Ò¥Ã¥È±Ç²è¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢Åö¤¿¤ë¤«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ËÁ¸±¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÉáÊ×¤Î·¿¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÄÉµá¤¹¤ë¤Û¤¦¤¬¡¢¥Ò¥Ã¥È¤¹¤ë³ÎÎ¨¤Ï¹â¤¯¤Ê¤ë¡£
¡ÖÇä¤ì¤ë¡×¡Ö»É¤µ¤ë¡×¤Ë¤â¡Ö·¿¡×¤¬¤¢¤ë
¡ÖÇä¤ì¤ë¡×¤ä¡Ö»É¤µ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸½¾Ý¤òµ¯¤³¤¹¤¿¤á¤Ë¤â¡¢´ðËÜ¤È¤Ê¤ë¸¶Íý¸¶Â§¡á¡Ö·¿¡×¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡£
¡Ö¿Í¤òÆ°¤«¤¹Ê¸¾Ï¤ò½ñ¤¯¡×¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ç¤Î¸¶Íý¸¶Â§¤òÂÎ·Ï²½¤·¤¿¤â¤Î¤¬¡Ö¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤À¡£
¡¡¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤È¤¤¤¦¤È¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤À¤ÈÍý²ò¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢ËÜ¼Á¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¡ÖÇä¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¡×¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¸¶Íý¸¶Â§¤ò½¸¤á¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤Î°ìÎã¤Ç¤¢¤ë¡Ö6¤Ä¤Î¤É¤ó¤Ê¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¡¡¸ÜµÒ¤¬¹ØÇã¤Î°Õ»×·èÄê¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÁÊ¤¨¤ë¤Ù¤6¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡£
¡Ö6¤Ä¤Î¤É¤ó¤Ê¡×¤È¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ë²¼µ¤À¡£
¡¦¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¸À¤¦¤È¤É¤ó¤Ê¾¦ÉÊ¤«
¡¦¤É¤ó¤Ê¿Í¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ä¤Î¤«
¡¦¤É¤ó¤Ê¤¤¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤«
¡¦Â¾¤È¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤¬°ã¤¦¤Î¤«
¡¦¤É¤ó¤Ê¾Úµò¤ä»ÅÁÈ¤ß¤¬¤¢¤ë¤Î¤«
¡¦¤É¤ó¤Ê¿Í¤¬Çä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«
¡¡¤³¤Î6¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤òÄêµÁ¤·¡¢¸À¸ì²½¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢°ìÄêµ¬ÌÏ¤Î¡ÖÇä¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸½¾Ý¤ÏºÆ¸½¤Ç¤¤ë¤Î¤À¡£
·¿¤òÃÎ¤ì¤Ð¡ÖÉÔ°Â¡×¤Ï²ò¾Ã¤¹¤ë
¡¡µ¯¶È¤ä¿·µ¬»ö¶È¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤È¤¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Êú¤¨¤ëÉÔ°Â¤Ï¡ÖÇä¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ìÅÀ¤Ë½¸Ìó¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Çä¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ëÄøÅÙÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢ÉÔ°Â¤ÎÂçÉôÊ¬¤Ï²ò¾Ã¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢²»³Ú¤ä±Ç²è¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¡ÖÇä¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤â·¿¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤¤¤¦·¿¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤È¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¤È¤Ç¤Ï¡¢Å·¹ñ¤ÈÃÏ¹ö¡£
¡¡¤À¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢¤³¤Î¿ÍÀ¸¤òº¸±¦¤¹¤ë¤³¤ÎÃÎ¼±¤Ï¡¢³Ø¹»¤Ç¤â¿¦¾ì¤Ç¤â¶µ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£
¡¡¤À¤«¤é¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡¢Çä¤ì¤ë¸¶Íý¸¶Â§¤òÃÎ¤é¤º¤Ë²æÎ®¤Î²»³Ú¤òÁÕ¤Ç¼«ÌÇ¤¹¤ë¤Î¤À¡£
¡ÖºÍÇ½¤¬¤Ê¤¤¤«¤éÇä¤ì¤Ê¤¤¡×
¡Ö¥»¥ó¥¹¤¬¤Ê¤¤¤«¤éÀ®¸ù¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¡¡¤½¤¦»×¤¦É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¸¶Íý¸¶Â§¤òÃÎ¤ê¡¢·¿¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ì¤Ð¡¢Çä¤ì¤ë¤³¤È¤ÏºÆ¸½¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¡ÖÇä¤ì¤ë·¿¡×¤òÂÎ·Ï²½¤·¡¢Ã¯¤Ç¤â¼ê·Ú¤Ë¼ÂÁ©¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¤Î¤¬¡¢ÀÛÃø¡Ø¡Ú¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×ÈÇ¡Û²Ô¤°¸ÀÍÕ¤ÎË¡Â§¡Ù¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¸¶Íý¸¶Â§¤ò¤µ¤é¤ËÀìÌçÅª¤Ë¿¼¤¯ÄÉµá¤·¤¿¤Î¤¬¡Ø¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°µ»½ÑÂçÁ´¡Ù¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡²»³Ú¤ä±Ç²è¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÖÇä¤ì¤ë¡×¤Ë¤â¡Ö·¿¡×¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤Î·¿¤òÃÎ¤ê¡¢·¿¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¸ÀÍÕ¤ÏÉ¬¤ºÁê¼ê¤òÆ°¤«¤¹ÎÏ¤ò»ý¤Ä¤À¤í¤¦¡£
°ìÀ¸Çä¤ì¤Ê¤¤¿Í¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ëÆÃÄ§¤È¤Ï¡©
¡¡»ä¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç1000¿Í°Ê¾å¤ÎÅººï¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°²þÁ±¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢°ì¸þ¤ËÇä¤ì¤Ê¤¤¿Í¤¬³Î¼Â¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ï¡¢º£²óÀâÌÀ¤·¤¿¡Ö6¤Ä¤Î¤É¤ó¤Ê¡×¤ä¡ÖÇä¤ì¤ë·¿¡×¤ò¼«¸ÊÎ®¤Ç¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤À¡£¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Î·Ð¸³¤¬Àõ¤¯¤Æ¤â¡¢´ðËÜ¤ËÃé¼Â¤Ê¿Í¤Ï¡ÖÇä¤ì¤ë¡×¤òºÆ¸½¤Ç¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ç¤â´ðËÜ¤Î·¿¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤¿¤Ã¤Æ¤âÇä¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÀ®²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï²þ¤á¤Æ¼«¿È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö6¤Ä¤Î¤É¤ó¤Ê¡×¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¸½¾ì¤Ç³è¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤«Ìä¤¦¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¾ï¤Ë°Õ¼±¤¹¤ë¤À¤±¤Ç·ë²Ì¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¤¼¤Ò¡Ø¡Ú¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×ÈÇ¡Û²Ô¤°¸ÀÍÕ¤ÎË¡Â§¡Ù¤È¡Ø¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°µ»½ÑÂçÁ´¡Ù¤ò¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤¹¤ë¤Þ¤ÇÆÉ¤ß¹þ¤ß¡¢¼Ò°÷¤ß¤ó¤Ê¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡ÊËÜ¸¶¹Æ¤Ï¡¢¡Ø¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°µ»½ÑÂçÁ´¨¡¨¡É´Ç¯Çä¤ìÂ³¤±¤ë¸ÀÍÕ¤Î¸¶Â§¡Ù¤È¡Ø¡Ú¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×ÈÇ¡Û²Ô¤°¸ÀÍÕ¤ÎË¡Â§ ¨¡¨¡ ÉÏ¤¹¿Í¤¬²Ô¤°¿Í¤ËÊÑ¤ï¤ë¡ÖÇä¤ì¤ëË¡Â§85¡×¡Ù¤ÎÃø¼Ô¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌÅê¹Æ¤Ç¤¹¡Ë