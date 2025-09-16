Èþ½÷¤Î¹ë²÷ÅêË¡¤ËÁûÁ³¡Ö¤É¤ó¤À¤±µÓÄ¹¤¤¤Í¤ów¡×¡¡¡È¿·¥æ¥Ë¡ÉÅêµåÊó¹ð¡ÖÀè¤ËÌîµå¥Ü¡¼¥ë¤ò°®¤ë¤È¤Ï¡×
»Ïµå¼°¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿²¬ÅÄ¼Ó²Â¤µ¤ó
¡¡¥â¥Ç¥ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¢M¥ê¡¼¥°½êÂ°¤Î¥×¥í¿ý»Î¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë²¬ÅÄ¼Ó²Â¤µ¤ó¤¬14Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£13Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥È-DeNAÀï¤Î»Ïµå¼°¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£º£µ¨2ÅÙÌÜ¤Î¡ÈÅÐÈÄ¡É¤Ç¤Ï¤Þ¤¿¤â¹ë²÷¤ÊÂ¾å¤²ÅêË¡¤òÈäÏª¡£¡ÖåºÎï¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÀ¨¤¹¤®¤ë¡Ä¡Ä¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¤ÈÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²¬ÅÄ¤µ¤ó¤Ïº£µ¨¤«¤éÃåÍÑ¤¹¤ë¡ÖKADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡×¤Î¿·¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ë¡¢¹õ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤È¥¿¥¤¥Ä»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£Âç¤¤¯¿¶¤ê¤«¤Ö¤ê¡¢º¸µÓ¤ò¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ë¹â¤¯¿¶¤ê¾å¤²¤ë¤È¡¢µå¾ì¤«¤é¤Ï¤É¤è¤á¤¤ÎÀ¼¤¬¶Á¤¤¤¿¡£
¡¡6·î20Æü¤Ë¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÃæÆü-ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¸òÎ®Àï¤Ç¤â»Ïµå¼°¤ËÅÐ¾ì¡£¤½¤ÎºÝ¤â¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤ÇµÓ¤ò¹â¤¯¾å¤²¤ëÅêµå¤òÈäÏª¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Åêµå¤ò½ª¤¨¤¿²¬ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡ÖºòÆü¤Ï¿ÀµÜµå¾ì¥í¡¼¥Á¥±¥Ç¡¼¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢M¥ê¡¼¥°³«Ëë¤È°ìµ¤ÄÌ´Ó¥Ä¥¢¡¼¤ÎPR¤Ç»Ïµå¼°¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¿·¤·¤¤¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ÇËã¿ýÇ×¤è¤ê¤âÀè¤ËÌîµå¥Ü¡¼¥ë¤ò°®¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤â¤è¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÌÀÆü¤«¤é¤¤¤è¤¤¤èM¥ê¡¼¥°³«Ëë¡ª¡¡ÌÚ¶â¤¬ÆóÂîÆ±»þ³«ºÅ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤ËÇ®¶¸¤·¤ÆÄº¤±¤ë¤è¤¦¡¢Ç®¤¤»î¹ç¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¤¤¤¯¤¾¡¼¡ª¡ª¡ª¡ª¡¡¤ª¡¼¡ª¡ª¡ª¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¤É¤ó¤À¤±µÓÄ¹¤¤¤Í¤óww¡×¡ÖµÓ¤Î¤¢¤²¤«¤¿È¾Ã¼¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë