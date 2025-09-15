「許されてるんですか？」太田光もドン引き…プリンセス天功が明かした「ペットのライオン」との“遊び方”に驚愕の声

人気マジシャンのプリンセス天功が、9月14日放送のラジオ『爆笑問題の日曜サンデー』（TBSラジオ）に生出演。飼っているというホワイトライオンの飼育状況について語り、話題を呼んでいる。

「この日のオープニング、いきなり『（ここに来るまで）ずっとライオンと遊んでいた』と明かした天功さん。『KING』と名付けた、2023年9月に生まれたオスのホワイトライオンのことだと思われますが、彼女はKINGの現在の体格について『体長2m、体重150kg』と告白。『ドバイの大金持ちが飼っているライオンと、どちらが先に大きくなるか競争している。今のところ、私が勝っている』と語ったのです」（芸能ジャーナリスト、以下同）

天功の衝撃エピソードはこの後も続いた。

「天功さんは、『（KINGは）お手、おかわりもするし、スケボーするんです』と切り出すと、“彼”のために都内に専用のスケボー場を建設しているというのです。この計画に山本恵里伽アナは『すべて規格外すぎて……』と仰天。爆笑問題・太田光さんも『信じられないよね。許されてるんですか、そんなことは？』とドン引きすると、天功さんは『許されてます』と即答しながら、『今日も連れてこようと思った』と述べたのです」

環境省に届け出て認可され、TBS側も許可すれば、ライオンを連れ出すことができるというのだが……。こうした想定外の話の連続に対し、X上では放送中から驚きの声が続々。

《近所のオバチャンが犬猫レベルの扱いでライオンの話をしている》

《ライオンを連れてこようとするな》

《話がイリュージョンすぎるよ》

ただ、すでに天功は、このKINGを外出させているというのだ。

「彼女は毎朝、車に乗せて私有地に行き、ノーリードで散歩させていると述べていました。さらには『夏にゴルフ場を借り、ライオン（KING）とピクニックしていたら、近所の子どもが遊びに来た。赤ちゃんをライオンの背中に乗せた』とも振り返っています。太田さんが『やめたほうがいいよね、絶対』と警告。田中裕二さんが天功さんに『松島トモ子さんの事件、覚えてらっしゃいますか？』と尋ねると、天功さんは『分からない』と答えていました」

天功のライオン好きについて芸能プロ関係者はこう語る。

「天功さんはKINGを、赤ちゃんのときから哺乳瓶でミルクをあげて育ててきたそうです。ブログでも、楽しそうにじゃれあう写真をたびたび投稿していますが、可愛くて仕方ないのでしょう。この日のラジオでも、150kgのKINGに飛びつかれては、思い切り投げ飛ばすという“遊び”を1日5回していると話していました」

続けてこの芸能プロ関係者は、女優・松島トモ子のあの“事件”についても触れた。

「約40年前の1986年、松島さんはドキュメンタリー番組のロケで訪れたアフリカ・ケニアでライオンに頭を咬まれ、さらにその10日後にはヒョウに襲われ、頸椎（けいつい）骨折の重傷を負いました。この話は、日本人に猛獣の恐ろしさ知らしめた出来事として今も語り継がれています。天功さんにも今後、何もなければいいのですが……」

ラジオでは改めて「今度連れてきます！」と宣言していた天功。果たしてその約束は果たされるのだろうか？