BANILA COのポップアップが渋谷ロフトに登場♡限定カラーや特典も！
韓国発の大人気コスメブランド「BANILA CO（バニラコ）」が、渋谷ロフト2階にて2025年9月17日～9月30日までの期間限定ポップアップストアを開催します。ここでしか手に入らない限定アイテムや全20色展開の「ロマンティック ブラッシュ リップ＆チーク」が勢揃い。さらに購入特典やルーレットイベントも用意されており、メイク好きの方には見逃せない内容になっています♡
BANILA COポップアップ限定アイテム
01 キャンディーダイブ
02 アップルクラッシュ
今回の目玉は、韓国・聖水フラッグシップストア限定の「ロマンティック ブラッシュ ハイライター」（全2色・各1,980円）。
光の角度によって変化するホログラムパールが、頬や鼻筋に自然な立体感を与えます。
さらに「ロマンティック ブラッシュ リップ＆チーク」は通常10色展開ですが、ポップアップでは全20色をラインナップ（各1,790円）。
リップにもチークにも使えるマルチアイテムで、旬のメイクを楽しめます♪
【かわにしみきプロデュース】muice人気限定色チーク＆リップがついに定番化！
豊富なラインナップと新作コスメ
定番人気の「プライムプライマー クラシック」（1,980円）や「プライムプライマー ルースセッティングパウダー」（1,980円）、保湿とUVケアを叶える「オールデイ ハイドロUVセラムベース」（2,310円）も販売。
さらに、韓国でも話題のクッションファンデ「エッセンス スキン ピンククッション」（2,970円）や「カバーリシャス アルティメットホワイトクッション／モイスチャー」（各2,970円）も登場します。
クレンジング部門からは「クリーンイットゼロ クレンジングバーム」（全4種・2,090円）がラインナップ。幅広いアイテムを一度に試せる贅沢な機会です。
特典＆イベントでさらに楽しめる
リップ＆チーク 購入特典
バニラコ メイクアップ商品 購入特典
会場では購入者限定のノベルティが用意され、リップ＆チークを2点購入ごとにキーリングがもらえるほか、3,000円以上でミニリッププランパー、5,000円以上で豪華3点セットがプレゼントされます。
さらに3,000円以上の購入でルーレットイベントにも参加可能。SNSフォロー＆投稿でサンプル配布もあり、来場するだけでお得がいっぱいです♡
渋谷ロフトでBANILA COの魅力を体感して
渋谷ロフトで開催されるBANILA COのポップアップストアは、限定アイテムや全色展開、豪華特典までそろった特別なイベント。
韓国コスメファンはもちろん、新しいメイクアイテムを探している方にもおすすめです。
普段は出会えない限定コスメを試しながら、自分だけのお気に入りを見つけるチャンス。期間限定なので、ぜひお早めに足を運んでみてください♪