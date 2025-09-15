BANILA COのポップアップが渋谷ロフトに登場♡限定カラーや特典も！

韓国発の大人気コスメブランド「BANILA CO（バニラコ）」が、渋谷ロフト2階にて2025年9月17日～9月30日までの期間限定ポップアップストアを開催します。ここでしか手に入らない限定アイテムや全20色展開の「ロマンティック ブラッシュ リップ＆チーク」が勢揃い。さらに購入特典やルーレットイベントも用意されており、メイク好きの方には見逃せない内容になっています♡

BANILA COポップアップ限定アイテム

01 キャンディーダイブ

02 アップルクラッシュ

今回の目玉は、韓国・聖水フラッグシップストア限定の「ロマンティック ブラッシュ ハイライター」（全2色・各1,980円）。

光の角度によって変化するホログラムパールが、頬や鼻筋に自然な立体感を与えます。

さらに「ロマンティック ブラッシュ リップ＆チーク」は通常10色展開ですが、ポップアップでは全20色をラインナップ（各1,790円）。

リップにもチークにも使えるマルチアイテムで、旬のメイクを楽しめます♪

【かわにしみきプロデュース】muice人気限定色チーク＆リップがついに定番化！

豊富なラインナップと新作コスメ

定番人気の「プライムプライマー クラシック」（1,980円）や「プライムプライマー ルースセッティングパウダー」（1,980円）、保湿とUVケアを叶える「オールデイ ハイドロUVセラムベース」（2,310円）も販売。

さらに、韓国でも話題のクッションファンデ「エッセンス スキン ピンククッション」（2,970円）や「カバーリシャス アルティメットホワイトクッション／モイスチャー」（各2,970円）も登場します。

クレンジング部門からは「クリーンイットゼロ クレンジングバーム」（全4種・2,090円）がラインナップ。幅広いアイテムを一度に試せる贅沢な機会です。

特典＆イベントでさらに楽しめる

リップ＆チーク 購入特典

バニラコ メイクアップ商品 購入特典

会場では購入者限定のノベルティが用意され、リップ＆チークを2点購入ごとにキーリングがもらえるほか、3,000円以上でミニリッププランパー、5,000円以上で豪華3点セットがプレゼントされます。

さらに3,000円以上の購入でルーレットイベントにも参加可能。SNSフォロー＆投稿でサンプル配布もあり、来場するだけでお得がいっぱいです♡

渋谷ロフトでBANILA COの魅力を体感して

渋谷ロフトで開催されるBANILA COのポップアップストアは、限定アイテムや全色展開、豪華特典までそろった特別なイベント。

韓国コスメファンはもちろん、新しいメイクアイテムを探している方にもおすすめです。

普段は出会えない限定コスメを試しながら、自分だけのお気に入りを見つけるチャンス。期間限定なので、ぜひお早めに足を運んでみてください♪