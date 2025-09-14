¡Ö¥×¥ì¡¼¤ÇÁ´¤Æ¤ò¸ì¤ë¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥é¡¼¡×¹â¹»¤ÇÁª¼ê¸¢½àV·Ð¸³¡¢Åì³¤ÂçMF¾¾¶¶·¼ÂÀ¤¬27Ç¯ÈØÅÄÆâÄê
¡¡¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤Ï14Æü¡¢Åì³¤ÂçMF¾¾¶¶·¼ÂÀ(21)¤¬2027Ç¯1·î¤«¤é¤Î²ÃÆþ¤ÇÆâÄê¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¾¾¶¶¤ÏÅì»³¹â½Ð¿È¤ÇÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢½àÍ¥¾¡¤ò·Ð¸³¡£ÆüËÜ¹â¹»ÁªÈ´¤Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£º£Ç¯2·î¤Ë¤Ï¥Ç¥ó¥½¡¼¥«¥Ã¥×¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë´ØÅìBÁªÈ´¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡ÈØÅÄ¤Ï¡ÖÁÏÂ¤À¡¦¸¥¿ÈÀ¡¦åÌÌ©¤µ¤òÅ»¤¤¡¢¥×¥ì¡¼¤ÇÁ´¤Æ¤ò¸ì¤ë¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥é¡¼¡×¤È¾Ò²ð¤·¡¢¡Ö±Ô¤¤¥Ñ¥Ã¥¥ó¥°¥Ñ¥¹¤äÂçÃÀ¤Ê¥µ¥¤¥É¥Á¥§¥ó¥¸¤Ç»î¹ç¤Î¥ê¥º¥à¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¹¶·â¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤ë¡£¤µ¤é¤ËºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢½éÂ®¤ÎÂ®¤µ¤ò³è¤«¤·¤¿¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼è¤Ë¤âËá¤¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¶¼éÎ¾ÌÌ¤Ç³Î¤«¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤¹¤ëÁª¼ê¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°Ê²¼¡¢¥¯¥é¥ÖÈ¯É½¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤È¥³¥á¥ó¥È
¡üMF¾¾¶¶·¼ÂÀ
(¤Þ¤Ä¤Ï¤·¡¦¤±¤¤¤¿)
¢£À¸Ç¯·îÆü
2004Ç¯9·î14Æü(21ºÐ)
¢£½Ð¿ÈÃÏ
ÂçºåÉÜ
¢£¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å
179cm/71kg
¢£·ÐÎò
¥Õ¥©¥ë¥ÆFC-GÂçºåÌç¿¿Jr¥æ¡¼¥¹-Åì»³¹â-Åì³¤Âç
¢£¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤È¤¤¤¦ÅÁÅý¤¢¤ë¥¯¥é¥Ö¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤³¤È¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿²ÈÂ²¤ä»ØÆ³¼Ô¤ÎÊý¡¹¡¢¤½¤·¤Æ»ä¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Á´¤Æ¤Î³§ÍÍ¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸¬µõ¤Êµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤ºº£¸å¤Ï¥×¥ì¡¼¤Ç²¸ÊÖ¤·¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¤è¤ê°ìÁØÅØÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ö¥×¥í¤ÎÉñÂæ¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î»ý¤ÁÌ£¤Ç¤¢¤ë¥²¡¼¥à¥á¥¤¥¯ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¤Ë1Æü¤Ç¤âÁá¤¯Ç§¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦Á´ÎÏ¤Ç¼èÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£Ç®¤¤±þ±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹!¡×
