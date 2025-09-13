最終組3人が激しい首位争い 佐藤心結と桑木志帆トップ、金澤志奈1差3位
＜ソニー 日本女子プロ選手権 3日目◇13日◇大洗ゴルフ倶楽部（茨城県）◇6840ヤード・パー72＞国内女子メジャーの第3ラウンドが終了した。最終組で回った桑木志帆と佐藤心結がトータル10アンダー・首位タイで最終日に臨む。
【写真】きょうの吉田鈴さんはミニスカスタイル
トータル9アンダー・3位には同じく最終組の金澤志奈。トータル7アンダー・4位に青木瀬令奈、トータル6アンダー・5位には高野愛姫が続いた。今季3勝の佐久間朱莉はトータル4アンダー・7位タイ。“キューティフル”ことパク・ヒョンギョン（韓国）はトータル1オーバー・24位タイにつけた。2週連続優勝がかかるルーキー・荒木優奈はトータルイーブンパー・19位タイ。出産から復帰後初の予選通過となった有村智恵はトータル1オーバー・24位タイで3日目を終えた。今大会の賞金総額は2億円。優勝者には3600万円が贈られる。【第3ラウンドの上位成績】1位：佐藤心結（-10）1位：桑木志帆（-10）3位：金澤志奈（-9）4位：青木瀬令奈 （-7）5位：高野愛姫（-6）6位：永峰咲希（-5）7位：佐久間朱莉（-4）7位：堀琴音（-4）7位：高橋彩華（-4）7位：小林光希（-4）
