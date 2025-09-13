まずは人族・エルフVS魔族の女子組との再決闘！ 3日間の訓練の成果は発揮できるのか気になる『強くてニューサーガ』（ABCテレビ）の第11話。

魔族のユーリガ（CV：日笠陽子）と、ふたたび戦うことになったウルザ（CV：瀬戸麻沙美）とリーゼ（CV：ファイルーズあい）。ふたりは、この3日間で練りに練った作戦を繰り出して、ユーリガに一撃を食らわす。

痛みに苦しむユーリガに、ウルザがサラマンバの渾身の炎でトドメを刺してー。

「けっこうあっさり勝っちまったな」

傍観者となっていたセラン（CV：下野紘）の呟きに、

「いや、どうかな」

と重ねたシルドニア（CV：髙橋ミナミ）の言葉どおり、炎の中からユーリガの姿が！

ふたり危うし！と思ったら⋯⋯。 「お前、さっきの私の突きをかわしたな。私のほうがスピードは上のはずだ。なぜかわせた？」

と、質問するユーリガ。

「なぜって、ワンパターンだから。っていうか、あなた動きが硬いのよねー。素直すぎるっていうか。性格がまじめすぎるとか、カタブツだとか言われたことがあるでしょ？」

と、女子トークを始めるリーゼ。

さらに、ウルザには「要するに、経験不足だな」とかディスられても「なるほど⋯⋯」と、妙に納得するユーリガ。

「じゃあ、続きと行こうか！」と意気込むふたりに、ユーリガは、とんでもない言葉を放つ。

「いや、私の負けだ」

えーーーー！ 降参!？

と驚いたのは、ここにいる全員だろう。

理由は、負けること、死ぬことが怖いのではなく、魔王から「必ず生還せよ」と命じられているため、負ける可能性がある以上、戦うことはできない⋯⋯らしい。

「降参した場合、私はどうすればいいのだ？」

と問うユーリガに、

「私に聞かれても⋯⋯。降参したんだし、帰ってもらっていいんじゃない？」と、まるで女子会解散！ のように答えるリーゼ。

「おいおい、魔族を放置するわけにもいかないだろう！」とセランが頭を抱えるのも無理はない。

よくわかっていない者同士の緊張感のない交渉のなか、

カイル（CV：内田雄馬）が欲しがっていた情報を聞かれ、素直に知っていることを答えるユーリガは、まるで「そんなことだけでいいの？」という様子。

そして、さらなる一撃となる言葉を放つ。

「お前たちが男なら、一度くらい抱かれても良かったんだが」

（セラン、その顔⋯⋯!!）

「十分だ。お帰りいただこう」と促した女子たちの言葉どおり、「では帰らせてもらう」と背中を向けたユーリガ。

その背後には、セランがいて⋯⋯。

平和的に解決させた感のある女子たちに対して、このあと控えるは、カイルとガニアス（CV：子安武人）との対決！

こちらの決戦はいかにー。

9月10日（水）深夜に放送されたアニメ『強くてニューサーガ』（ABCテレビ）第11話の内容に対し、SNSでは「腹を攻撃道具にされたノームは何かいいたいことがありそう」「打算的にずっと動いてるカイルは、わりと悪役だし」と、やっぱり普通のヒーローモノとは一味も二味も違う楽しみ方をしている様子。

いよいよクライマックスも近い同作品を見逃した人は、無料配信中のTVerでチェックだ！

シリーズ累計100万部突破の小説（原作・阿部正行、原作イラスト・布施龍太）と、コミックスが原作の同アニメは、ABCテレビにて毎週水曜深夜2時15分より放送中！