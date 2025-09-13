元CAとしても知られる大人気グラドルの風吹ケイが、過去に経験した機内でのエピソードを語り、驚きの声があがった。

【映像】CA衣装の風吹ケイ&客から言われた衝撃ワード

9月10日（水）放送の『森香澄の全部嘘テレビ』（テレビ朝日系列）は、森香澄、ナダル（コロコロチキチキペッパーズ）、そして風吹ケイが出演。今回の企画は、森香澄がCA姿に変身し、元CAの風吹ケイ先生を迎えた特別企画。機内で実際に起きがちなトラブルやクレームにどう対処するかをロールプレイ形式で検証しながら、森のCA適性をチェックした。

なかでも話題になったのは、風吹ケイが客との忘れられない実体験を明かした場面。「機内で男性のお客様から『お姉ちゃん、マスク取って』って言われ、断る理由もなく外すと『お姉ちゃんブスやな』って言われてそのまま降りていかれた」という衝撃エピソードは、森もナダルも「ありえない」と思わず絶句。ナダルは「そんなことないよ！」と素早くフォローし、森も「ひどすぎる…」と表情を曇らせるひと幕も。

風吹は「CAは、たとえお客様から理不尽なことを言われても最後まで笑顔で、気持ちを傷つけずに接客する必要がある」と、プロとしての厳しい側面と気遣いの両立について語った。その言葉に共演者たちもしみじみと耳を傾け、「本当に大変な仕事だ」とあらためてCAへの敬意を口にしていた。