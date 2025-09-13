プレミアリーグ序盤の焦点（後編）

「三笘薫・田中碧・鎌田大地の立ち位置」

◆プレミアリーグ序盤の焦点・前編＞＞「夏の移籍市場ビッグクラブの勝ち組・負け組」

移籍市場は悲喜こもごもだ。

2015年夏、GKダビド・デ・ヘア（現フィオレンティーナ）はマンチェスター・ユナイテッドからレアル・マドリードに新天地を求めるはずだった。しかし、まさかの通信機器の不備によって、交渉は破談に終わっている。

「マンチェスター・Uが意図的に仕組んだ」

「スペインはテクノロジーが絶望的に遅れている」

憶測に基づく情報が乱れ飛んだ。たしかに世界的ブランドの両クラブが通信機器の不備とは、恥ずかしすぎて笑い話にもならない。

また、労働許可書（英国就労ビザ）が下りずに、プレミアリーグ挑戦を泣く泣く断念した選手も少なくない。



三笘薫のブライトンに残る決断は吉と出るか photo by AFLO



今年の夏は鎌田大地のチームメイト、クリスタル・パレスのDFマルク・グエイが移籍を阻まれた。リバプールとの間で条件面は合意し、メディカルチェックも問題はなかった。あとは公式発表を残すのみ......。ところが、クリスタル・パレスが後釜を確保できず、リバプールに断りの連絡を入れた。

グエイに一切の責任はない。リバプール移籍の希望はクリスタル・パレス上層部に伝達済みで、クラブ側も後釜にブライトンのDFイゴールを確保していた。しかし、移籍期限最終日の9月1日にイゴール側がウェストハム移籍へと翻意したのである。市場の残り時間が限られていたクリスタル・パレスは、イングランド代表DFを引き留めるしかなかった。

モチベーションが大幅に低下したグエイは、キャプテンの座を返上するという。オリヴァー・グラスナー監督は「グエイが移籍した場合は辞任する」と上層部に迫っていたとも伝えられている。シーズン開幕した今、チーム内はバラバラだ。

スティーブ・パリッシュ会長は「来年6月で契約の切れる選手をフリーで放出するのは経営的に愚策」と語り、グエイの退団を容認していた。したがって早ければ来年1月、遅くとも夏には移籍が決定する公算が大きい。ただ、グエイの感情はないがしろにされた。後味が悪すぎる。

この夏、クリスタル・パレスのMFエベレチ・エゼがアーセナルに移籍した。その結果、鎌田は2列目での起用が増えるのではないだろうか。グラスナー監督は「3列目がベスト」と話していたが、指揮官のプラン変更も考えられる。

【田中碧がベンチウォーマー？】

チャンピオンシップから昇格した田中碧の所属するリーズは、今夏に10人もの新戦力を獲得した。彼らの平均身長はおよそ190cm。プレミアリーグの強度に耐えうる大型選手を重用するのだろうか。

この動きに伴い、一部では「田中は控えに降格か？」とささやかれている。日本代表MFは180cmだからだ。ニューカマーたちに比べると上背はない。

しかも2節のアーセナル戦で、田中はひざを負傷してしまった。9月いっぱいは欠場を余儀なくされるだろう。昨シーズンの4-2-3-1から4-1-4-1にシステムが変更し、3列目から2列目に上がった田中は、動きがやや窮屈にも映った。

定位置争いのライバルになるショーン・ロングスタッフは、ニューカッスルでジョエリントンやサンドロ・トナーリ、ブルーノ・ギマランイスといった強力な中盤のバックアップとして働き、首脳陣からも支持されていた。田中にとって手ごわい相手である。

しかし、プレミアリーグに残留するためには分厚い選手層が必要だ。体制を整えたリーズの戦力は、クリスタル・パレスをしのぎ、ウルヴァーハンプトン、ウェストハム、そして同じく昇格してきたバーンリーを上まわったようにも感じられる。

昨季の田中はプレミアリーグ昇格に最大限尽力し、チームMVPにも輝いた。そんな彼がベンチウォーマーになるかもしれないのだから、戦力は増強されたと判断していいだろう。

昨季から在籍するイリア・グルエフやイーサン・アンパドゥに加え、新戦力のロングスタッフとアントン・シュタッハ（ホッフェンハイム→）が参戦する今季の定位置争いは、チームのレベルアップに直結する。そうなれば、プレミアリーグ残留というベストアンサーにたどり着く。

アーセナルのデクラン・ライスは「リーズで最も警戒すべき選手」として、田中を高く評価している。ケガからの復帰後、田中は再びポジションを確保することができるか。

【ブライトンの戦力は今季も充実】

今夏は例年にも増して、選手の獲得合戦に注目が集まった。しかし、移籍市場の勝ち負けは新戦力の獲得だけでは判断できない。主力の残留も注目すべきポイントだ。

サウジアラビアからラブコールを受けているMFブルーノ・フェルナンデスはマンチェスター・Uに、アトレティコ・マドリードが接近したDFクリスティアン・ロメロはトッテナム・ホットスパーに留まり、サポーターは安堵のため息をついた。

そしてブライトンは、三笘薫とMFカルロス・バレバを手放さなかった。今夏における最強の補強といって差し支えない。

ここ数年、三笘の周りにはメガクラブの影がずっと見え隠れしている。一方、バレバにはマンチェスター・Uが触手を伸ばし、1億ポンド（約200億円）のオファーが届いたとも伝えられた。三笘とバレバを合わせると、ブライトンは1億6000〜7000万ポンド（約320〜340億円）のビッグディールも可能だったに違いない。

それでもトニー・ブルーム会長は、首を縦に振らなかった。FWジョアン・ペドロがチェルシーに、DFペルビス・エストゥピニャンがミランに去ったとはいえ、GKバルト・フェルブルッヘン、DFルイス・ダンク、DFヤン・ポール・ファン・ヘッケ、FWヤンクバ・ミンテ、FWダニー・ウェルベックなどの主力は、三笘やバレバとともに残留している。

また、足もとの柔軟なテクニックが持ち味のMFブラヤン・グルダは2シーズン目を迎えて急成長し、ニュルンベルクからローンバックしたFWステファノス・ツィマスはシュート技術に磨きがかかっている。

その一方で、DFオリヴィエ・ボスカリ（PSV→）、DFディエゴ・コッポラ（ヴェローナ→）、FWハラランポス・コストゥラス（オリンピアコス→）といった将来ビッグディールとなる可能性を秘めたタレントも獲得した。かつてのDFマルク・ククレジャやMFモイセス・カイセド、そして今回のジョアン：ペドロ（いずれも現チェルシー）と同じ流れと言えるだろう。

【安く買って高く売るビジネス】

ブライトンは大半の主力を確保し、将来性の豊かな選手も手に入れた。今夏の収支バランスはプラス7500万ユーロ（約130億円）。あいかわらず商売がうまい。この充実した戦力を武器に、今季も結果を残す可能性は高そうだ。

移籍市場では天文学的な数字のやり取りが頻繁に報じられる。ブライトンも昨夏は2億ポンド（約400億円）を投じた。しかし、誰もが知る大物ではなく、ビジネスの基本は先行投資だ。「安く買って、高く売る」を貫いている。

今夏もアーセナル、ボーンマス、ブレントフォード、バーンリー、リーズ、マンチェスター・U、ニューカッスル、ノッティンガム・フォレスト、サンダーランドがクラブ史上最高額を市場に投じている。ただ、それは果たして正解なのか。資金力の豊かなメガクラブはともかくとして、中規模程度の経済力ならブライトンを参考にしなければならない。

クリスタル・パレスの鎌田、リーズの田中、ブライトンの三笘──。プレミアリーグを賑わせた夏の市場をまたぎ、昨季と今季ではまったく彼らの立ち位置は変わってくる。今季もチームに欠かせぬ存在として重宝されることを願いたい。