ÇÐÍ¥»ÔÂ¼Àµ¿Æ¡Ê76¡Ë¤¬¡¢12ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸á¸å1»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¸µºÊ¤Î½÷Í¥¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¡Ê52¡Ë¤È¤Î¸½ºß¤Î´Ø·¸¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
MC¤Î¹õÌøÅ°»Ò¡Ê92¡Ë¤¬¡Ö4Ç¯Á°¤ËÎ¥º§¤Ê¤µ¤Ã¤¿¸µ±ü¤µ¤Þ¤Î¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¤µ¤ó¤È¤Ï¡¢º£¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤´´Ø·¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£»ÔÂ¼¤Ï¡Ö¶á¤¯¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Í¡£·ë¹½¡¢¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤ê¡£¤¢¤È¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÈÓ¤âºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡£¤³¤ÎÁ°¤â¡¢ËãÉÛ½½ÈÖº×¤ê¤Ç4¿Í¤Ç½Ð¤«¤±¤¿¤ê¤È¤«¡£¤¢¤È¡¢¤ªËß¤Î»þ¤Ï4¿Í¤Ç¤ªÊè»²¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¹õÌø¤¬¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢ÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤ë¤Î¤Í¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤¨¤¨¡¢¤¨¤¨¡¢¤¨¤¨¡£¤¢¤ì¤Ï¤¦¤Á¤ÎÄ¹½÷¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤Þ¤¢¡¢¾¯¤·¼«Í³¤Ë¤µ¤»¤Æ¤ä¤í¤¦¤È¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¹õÌø¤¬¡ÖÌÌÇò¤¤¤´²ÈÂ²¡£¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡¢¤¤¤¤¤Í¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢»ÔÂ¼¤Ï¾Ð¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Â©»Ò2¿Í¤È°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë»ÔÂ¼¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤È3¿Í¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢·ë¹½¡¢³ä¤È¤¦¤Á¤ÏÀÅ¤«¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥Þ¥Þ¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Á¤ã¤Á¤ãÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤«¤é¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¤Ë¤®¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤Í¡¢¤·¡¼¤ó¤È¡Ä¡£¤ß¤ó¤Ê¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÉô²°¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£