【衝撃】写真を撮るだけで即現金化！次世代フリマアプリ「Chalyn（チャリン）」9月24日に登場！
クローゼットに眠るブランドバッグ、履かなくなったスニーカー、もう着ない服の山々...。「フリマアプリで売ろう」と思いながら、結局面倒で放置している人、意外と多いのではないでしょうか。
そんな人にうってつけのアプリが、手元のアイテムをスマホで撮影するだけで即時に査定・現金化できる注目の即換金アプリ「Chalyn（チャリン）」。9月24日、IVA株式会社からリリースされました。
“撮るだけ”でお金に変わる…手数料なし、面倒な出品作業なし！
「Chalyn（チャリン）」は、ユーザーが撮影した写真をAIが瞬時に査定し、提示された金額に納得すれば、梱包材を持参した宅配業者が自宅にて集荷してくれる仕組みです。その後、商品を発送後すぐに振り込み申請が可能になります。（※2）
従来のフリマアプリで必要だった「出品」「梱包＆発送」「購入者とのやり取り」。その“3大めんどう”をすべて省き、手数料も無料！誰でも簡単に不用品を現金化できる、“新感覚の売却”が体験できるのがChalyn（チャリン）です。
利用の流れはシンプル。拡大する“すぐ売りたい”ニーズに対応
近年、「捨てるより再利用」という価値観の広がりやフリマアプリの普及により、不用品を売る人は急増しています。しかし「出品や発送が面倒」「売却まで1〜2週間かかる」といった不満も多く寄せられているのも現状。
Chalyn（チャリン）は、スピードと安心感を両立させ、こうした課題を解消するアプリとして開発されました。利用はいたってシンプル。以下の流れで完結します。
①商品を撮影
②AIによる自動査定
③査定額を確認
④買取を申し込む
⑤宅配員が商品を自宅まで集荷、発送（※1）
⑥査定額が事前振込申請可能に（※2）
⑦商品到着、検品
⑧最終査定額が決定
⑨最終査定額に同意すると、残りの査定額が振込申請可能に
（※1）査定金額によって集荷の条件が異なります
（※2）事前振込には限度額があります
煩雑な手続きや交渉は不要。ユーザーは、主に①写真を撮る、②金額を表示（確認）、③発送（集荷）・入金の大きく分けて3ステップで済むのも嬉しいシステムです。
安心の仕組み。買取対象のジャンルは？
Chalyn（チャリン）はすべてのユーザーに、eKYCによる本人確認を導入しています。さらに商品到着後は独自の真贋鑑定を行い、偽造品や不正出品を防止しています。
買取対象のジャンルは、スニーカー、ブランドバッグ、ブランド服、一般ファッション、化粧品（新品のみ）、シューズ全般、おもちゃと幅広く、今後もジャンルの拡大が予定されています。
初年度は月間6億円買取を目標。不用品売却の“スタンダード”に
サービス開始初年度で月間6億円の買取を目標に掲げており、安定した拡大を見込んでいます。さらに、AIによる商品の状態識別機能を開発するなど、サービスは継続的にアップデートされる予定です。
サービスを率いるのは1995年生まれの相原嘉夫CEO。青山学院大学大学院でMBAを取得後、スニーカー市場の「フェイク問題」に挑む真贋鑑定サービス「FAKEBUSTERS」を立ち上げました。その実績は高く評価され、「Forbes JAPAN 30 Under 30 2023」「Forbes 30 Under 30 Asia 2024」にも選出されている、いま注目の若手起業家です。
まさに新進気鋭のサービス。「出品するのは面倒。でも捨てるのは惜しい」。そんな人にとって、Chalyn（チャリン）は新しい選択肢になりそうです。スマホで撮影するだけで現金化できる体験は、今後の不用品売却の“スタンダード”になるかもしれません。
――Chalyn（チャリン）公式ページ
▼iOS版アプリダウンロードはコチラ
［PR企画：Chalyn（チャリン）×ライブドアニュース］