¡ÖÀµÄ¾¡¢¥Ê¥á¤Æ¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×EXILE¡¦ATSUSHI¡¡¶¶¹¬É×¤µ¤óÄÌÌë»²Îó¤ÇÈãÈ½Â³½Ð¤Î¡È¤½¤Ã¤¯¤ê·Ý¿Í¡É¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡ÖÅÜ¤ê¡×
¡Ô¤³¤ÎÅÙ¤Î¶¶¹¬É×¤µ¤ó¤Î¤ªÄÌÌë¤Ë¤Æ³Æ´Ø·¸¼Ô¤ÎÊýÊÂ¤Ó¤Ë¸æ°äÂ²¤ÎÊý¤ä¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤½¤·¤ÆEXILE ATSUSHI¤µ¤ó¤Ë¤Þ¤Ç¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª³Ý¤±¤·¤Þ¤·¤¿»ö¤ò¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£»ä¼«¿È·ÚÎ¨¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¿´¤«¤éÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£²þ¤á¤Æ¶¶¹¬É×¤µ¤ó¤Ø¿´¤è¤ê¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¤·¤Þ¤¹¡Õ
9·î11Æü¡¢X¤Ç¤³¤¦¼Õºá¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢EXILE¡¦ATSUSHI¡Ê45¡Ë¡È¤½¤Ã¤¯¤ê¡É¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í·Ý¿Í¡¢RYO¤À¡£9Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿²Î¼ê¤Î¶¶¹¬É×¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯82¡Ë¤ÎÄÌÌë¤Ë»²Îó¤·¤¿ºÝ¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬¡¢Âç¤¤ÊÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¾¼ÏÂ²ÎÍØ³¦¤Î¡Ø¸æ»°²È¡Ù¤Î°ì¿Í¤È¤·¤ÆÌ¾¤ò¤Ï¤»¤¿¶¶¤µ¤ó¤ÎÄÌÌë¤Ë¤Ï¡¢½®ÌÚ°ìÉ×¤µ¤ó¡Ê80¡Ë¤äÈ·»³Í³µªÉ×¸µ¼óÁê¡Ê78¡Ë¤Ê¤Éï£¡¹¤¿¤ë´é¤Ö¤ì¤¬½¸¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¶âÈ±¤Ë¥ª¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¡¢¹õ¤Î¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿³Ê¹¥¤Î¡¢EXILE¡¦ATSUSHI¤µ¤ó¤ò»×¤ï¤»¤ëÃËÀ¤Î»Ñ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Áòµ·¾ì¤Ç¤Ï¡Ø¤³¤ì¤«¤éATSUSHI¤µ¤ó¤¬Íè¤é¤ì¤Þ¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤¬Î®¤ì¡¢°Ï¤ß¼èºà¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà¤ÏÊóÆ»¿Ø¤ËÂÐ¤·¡Ø¥â¥Î¥Þ¥Í·Ý¿Í¡Ù¤Ç¤¢¤ë¤È¡Ä¡Ä¡£¤µ¤é¤Ë¡¢RYO¤µ¤ó¤ÏÀ¸Á°¤Î¶¶¤µ¤ó¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ø¿Æ¸ò¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ù¤È²¿¤é´Ø¤ê¤¬Ìµ¤«¤Ã¤¿¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
°ìÇÕ¿©¤ï¤µ¤ì¤¿ÊóÆ»¿Ø¤ÎÍÍ»Ò¤¬Ê£¿ô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤âÊó¤¸¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢°ìÌë¤Ë¤·¤Æ¡È¤ªÁû¤¬¤»·Ý¿Í¡É¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿RYO¤Ï¡¢9Æü¤ËX¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡ÔÑ£ÄÌ±¡¤Ë¤Æ¶¶¹¬É×¤µ¤ó¤Î¤ªÄÌÌë¡¡ÊóÆ»¿Ø´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë´ª°ã¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤ÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Õ¤È¼Õºá¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡½¡½¡£
¡Ö9Æü¤ÎRYO¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢ÄÌÌë²ñ¾ì¤ÎÎ©¤Æ´ÇÈÄ¤Î²£¤ËÎ©¤Ã¤¿¼«¿È¤Î¥½¥í¼Ì¿¿¤ä¡¢°Ï¤ß¼èºà¤Î¾ì½ê¤Þ¤ÇÊâ¤¤¤Æ¹Ô¤¯»Ñ¤ò3Ê¬°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÆ±¹Ô¼Ô¤Ë»£±Æ¤µ¤»¤¿Æ°²è¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸Î¿Í¤«¤é¤ÎÍ×Ë¾¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢ÄÉÅé¤Î¾ì¤Ë»÷¤Ä¤«¤ï¤·¤¯¤Ê¤¤³Ê¹¥¤Ç»²Îó¤·¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢X¤Ç¼«¿È¤Î»Ñ¤òÈ´¤±ÌÜ¤Ê¤¯¡È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡É¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¿¶Éñ¤¤¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤ÎÈ¿È¯¤ò¾·¤¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡ÈÇäÌ¾¹Ô°Ù¡É¤È¤¤¤Ã¤¿»ØÅ¦¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢º£²ó¤ÎÁûÆ°¤Ë¤Ï¡¢ATSUSHI¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â¸·¤·¤¯È¿±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢ATSUSHI¤µ¤ó¤Ï¡Ç09Ç¯¤Ë²Î¾§¤òÈäÏª¤·¤¿Å·¹ÄÊÅ²¼¸æÂ¨°ÌÆó½½Ç¯¤ò¤ª½Ë¤¤¤¹¤ë¹ñÌ±º×Åµ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¶áÇ¯¤Ç¤â¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤º¡¢ÃåÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¤»¤¤¤¼¤¤Çö¤¤¥ì¥ó¥º¤òÁª¤Ö¤Ê¤É¡¢TPO¤ò¤ï¤¤Þ¤¨¤¿¿¶Éñ¤¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£ATSUSHI¤µ¤ó¤ÎÍ¿¤êÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡¢ËÜ¿Í¤¬ÁûÆ°¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤âÅÜ¤ê¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
º£¤Î¤È¤³¤í¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤äX¤Ç¤ÏÁûÆ°¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÈÀÅ´Ñ¡É¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ëATSUSHI¤À¤¬¡¢¿åÌÌ²¼¤Ç¤Ï¡ÖÀÅ¤«¤Ë¡¢ÅÜ¤ê¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¤¢¤ë²»³Ú´Ø·¸¼Ô¤Ï¸À¤¦¡£
¡ÖATSUSHI¤µ¤ó¤Ï10Æü¤ËEXILE¤ÎÆ°²è¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ØCL¡Ù¤ÎÍÎÁ²ñ°÷¸þ¤±¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÁûÆ°¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÁûÆ°¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Áòµ·¾ì¤ÇATSUSHI¤µ¤ó¤òÁõ¤¦RYO¤µ¤ó¤Î»Ñ¤¬ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ATSUSHI¤µ¤ó¤â¡È¸Î¿Í¤òÄ¤¤¦¤Î¤Ë¼«Ê¬¤Î³æ¹¥¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¡É¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡ÈÀµÄ¾¥Ê¥á¤Æ¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡É¤ÈÊ¢¤Ë¿ø¤¨¤«¤Í¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢²¿¤è¤êµö¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÌÌÌÜ¤¬½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤è¤ê¤â¡¢RYO¤µ¤ó¤¬¶¶¤µ¤ó¤Î°äÂ²¤ä¥Õ¥¡¥ó¡¢¼«Ê¬¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë·ù¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤»¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¸øÇ§¤·¤¿µ²±¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¡È¤â¤·¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ê¤é²ò½ü¡É¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤»¤Ã¤«¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¸òÎ®¤Î¾ì¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÏÃ¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
¤½¤·¤Æ¡¢ËÁÆ¬¤Î¤è¤¦¤Ë¼Õºá¤·¤¿RYO¡£¡ÈËÜ²È¡É¤ËÉÔ²÷¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤»¤ë¤È¤Ï¡¢¤â¤Î¤Þ¤Í·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¼º³Ê¤À¡£