◆ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓ 第３２回ＷＢＳＣ Ｕ―１８野球ワールドカップ ▽スーパーラウンド 日本６―２米国＝延長８回タイブレーク＝（１１日・沖縄セルラースタジアム那覇）

スーパーラウンド（ＳＲ）初戦は、日本が米国との全勝対決を制した。１―１で迎えたタイブレークの延長８回に岡部飛雄馬（敦賀気比）の勝ち越し３点二塁打などで５得点。６−２で１次Ｒから持ち越す２勝を含め、３勝０敗とした。投手陣は唯一２年生での選出となった最速１５０キロ左腕・末吉良丞（沖縄尚学）が先発し、メジャー予備軍を相手に４回１／３を無安打無失点、５Ｋの好投で、勝利への道を開いた。１２日午後６時３０分からはパナマと対戦。創成館の最速１４９キロ右腕・森下翔太が先発する。

＊ ＊ ＊

米国のエクスタイン監督が猛抗議で、高校野球では極めて異例の退場処分を出された。

延長８回、日本が３点を入れ、なおも無死二塁。２番・藤森海斗が投犠打を試みると、一塁送球が藤森に直撃。藤森は二塁に進塁し、二塁走者は生還した。

エクスタイン監督は藤森が内側を走り、一塁手の守備を妨害したと主張した模様。小倉監督は「藤森はラインをしっかり走っていますから。あの抗議はないですね。あれは良くないと思います」と語った。