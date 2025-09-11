ＮＨＫが、民放と共同で全国の地上波中継局を保守管理・利用するために昨年設立した子会社「日本ブロードキャストネットワーク」について、「事業見通しが厳しくなった」と、在京民放各社に方針変更を伝えたことが１１日、分かった。

事業性を改めて検証したところ、物価上昇や、放送による伝送が困難な場合にブロードバンド（高速大容量通信）を使用する際の著作権処理費用などで、事業規模が想定より膨らむ恐れがあると判明したという。

ＮＨＫは、民放と協調した放送ネットワークの維持に向けて、２０２４〜２６年度経営計画に６００億円を盛り込んでいた。各社の出資も募って、同社が運営主体となることが決まっていた。今後、同社以外による別案を早急に検討し、民放と協議していく。

ある民放幹部は「地方局の中には（同社での）共同利用を見越して設備更新計画を立てているところもあるのに」と憤っている。

インターネット社会の広がりなどで、民放各社を取り巻く経営環境は厳しくなっており、放送設備の維持や更新コストの削減が課題となっている。改正放送法では、ＮＨＫの協力義務が強化されており、ＮＨＫは昨年１２月、１億円を出資して同社を設立。その後、約８億円が追加出資された。

今年度以降は、本格段階への移行を目指し、新たな出資や、ＮＨＫ以外からの要員の受け入れなどが予定されていた。

一方、民放側は、同社役員の過半数をＮＨＫ出身者が占めるとしたＮＨＫ案に反発しており、同社の運営に疑問を投げかけている。